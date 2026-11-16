Βιλερμπάν: Στα... πιτς ο Μπολομπόι
«Πονοκέφαλος» για τη Βιλερμπάν του Τόνι Πάρκερ! Η ομάδα της Λιόν δε θα έχει διαθέσιμο τον Τζοέλ Μπολομπόι για τουλάχιστον 10 μέρες, αφού ο άλλοτε σέντερ του Ολυμπιακού, μεταξύ άλλων, τραυματίστηκε την περασμένη Παρασκευή (13/11) κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Μπεσίκτας.
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν κάταγμα στη μύτη. Η εν λόγω εξέλιξη έχει ως απόρροια την απουσία του από τους αγώνες κόντρα σε Φενέρμπαχτσε και Εφές, επί τουρκικού εδάφους. Στις 4 Δεκεμβρίου, η ASVEL θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τον Ολυμπιακό στη SUNEL Arena, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της EuroLeague.
❔Absence longue durée pour Joel Bolomboy ? ❌ Sans son pivot, l'ASVEL a encaissé 109 points au Mans avant sa semaine en Turquie. 🎙️ « Ça nous fait très mal, c’est notre meilleur défenseur à l’intérieur », disait TP après la défaite contre Besiktas. https://t.co/ZR2JCo54dA https://t.co/aqRDU1Itpr— BeBasket (@Be_BasketFr) November 16, 2026
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