Η Βιλερμπάν θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Τζοέλ Μπολομπόι για τουλάχιστον 10 μέρες.

«Πονοκέφαλος» για τη Βιλερμπάν του Τόνι Πάρκερ! Η ομάδα της Λιόν δε θα έχει διαθέσιμο τον Τζοέλ Μπολομπόι για τουλάχιστον 10 μέρες, αφού ο άλλοτε σέντερ του Ολυμπιακού, μεταξύ άλλων, τραυματίστηκε την περασμένη Παρασκευή (13/11) κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Μπεσίκτας.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν κάταγμα στη μύτη. Η εν λόγω εξέλιξη έχει ως απόρροια την απουσία του από τους αγώνες κόντρα σε Φενέρμπαχτσε και Εφές, επί τουρκικού εδάφους. Στις 4 Δεκεμβρίου, η ASVEL θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τον Ολυμπιακό στη SUNEL Arena, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της EuroLeague.