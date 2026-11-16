Βιλερμπάν: Στα... πιτς ο Μπολομπόι

Βιλερμπάν: Στα... πιτς ο Μπολομπόι

Γιώργος Σακελλάρης
Βιλερμπάν: Στα... πιτς ο Μπολομπόι
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η Βιλερμπάν θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Τζοέλ Μπολομπόι για τουλάχιστον 10 μέρες.

«Πονοκέφαλος» για τη Βιλερμπάν του Τόνι Πάρκερ! Η ομάδα της Λιόν δε θα έχει διαθέσιμο τον Τζοέλ Μπολομπόι για τουλάχιστον 10 μέρες, αφού ο άλλοτε σέντερ του Ολυμπιακού, μεταξύ άλλων, τραυματίστηκε την περασμένη Παρασκευή (13/11) κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Μπεσίκτας.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν κάταγμα στη μύτη. Η εν λόγω εξέλιξη έχει ως απόρροια την απουσία του από τους αγώνες κόντρα σε Φενέρμπαχτσε και Εφές, επί τουρκικού εδάφους. Στις 4 Δεκεμβρίου, η ASVEL θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τον Ολυμπιακό στη SUNEL Arena, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της EuroLeague.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     