Η Βιλερμπάν επικράτησε της Ορτέζ με 106-97 για την 7η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος.

Επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα η Βιλερμπάν, αφού μετά την ήττα από την Μπάγερν, επικράτησε της Ορτέζ με 106-97.

Η ομάδα του Τόνι Πάρκερ, παρουσίασε πολύ καλό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο και μπόρεσε να φτάσει ως την 6η νίκη της στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Κράουντερ με 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Μπριγκς με 18 πόντους.

Πλέον η Βιλερμπάν στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στην Μπεσίκτας (13/11, 21:30) για την 11η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 16-27, 43-54, 74-71, 106-97