Βιλερμπάν - Ορτέζ 106-97: Επιστροφή στις νίκες για την ομάδα του Πάρκερ
Επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα η Βιλερμπάν, αφού μετά την ήττα από την Μπάγερν, επικράτησε της Ορτέζ με 106-97.
Η ομάδα του Τόνι Πάρκερ, παρουσίασε πολύ καλό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο και μπόρεσε να φτάσει ως την 6η νίκη της στο γαλλικό πρωτάθλημα.
Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Κράουντερ με 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.
Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Μπριγκς με 18 πόντους.
Πλέον η Βιλερμπάν στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στην Μπεσίκτας (13/11, 21:30) για την 11η αγωνιστική της EuroLeague.
Τα δεκάλεπτα: 16-27, 43-54, 74-71, 106-97
|#
|Players
|MIN
|PTS
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|STL
|BLK
|CS
|TO
|FTE
|+/-
|EFF
|M
|A
|%
|M
|A
|%
|M
|A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|8
|* Patty Mills (C)
|27:14
|19
|2
|3
|66.67
|5
|6
|83.33
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|6
|2
|0
|0
|3
|5
|26
|14
|* Both Tut Gach
|20:56
|9
|3
|4
|75
|0
|0
|0
|3
|6
|50
|0
|3
|3
|4
|0
|0
|0
|2
|2
|-3
|10
|21
|* Joel Bolomboy
|24:51
|12
|5
|5
|100
|0
|0
|0
|2
|3
|66.67
|2
|4
|6
|1
|0
|1
|0
|1
|3
|10
|18
|51
|* Tremont Waters
|17:54
|3
|0
|0
|0
|1
|3
|33.33
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|1
|0
|0
|2
|5
|4
|7
|99
|* Jae Crowder
|24:22
|21
|8
|10
|80
|1
|2
|50
|2
|3
|66.67
|3
|4
|7
|4
|1
|0
|1
|2
|1
|9
|27
|1
|Marc-Owen Fodzo Dada
|22:06
|11
|4
|7
|57.14
|0
|1
|0
|3
|4
|75
|0
|1
|1
|3
|2
|0
|1
|2
|3
|5
|10
|7
|Lorenz Sanz
|00:30
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-1
|0
|10
|Bodian Massa
|11:30
|2
|1
|4
|25
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|3
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|7
|3
|11
|Edwin Jackson
|09:58
|2
|1
|1
|100
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|3
|0
|25
|Hugo Besson
|21:52
|12
|4
|4
|100
|0
|2
|0
|4
|6
|66.67
|0
|3
|3
|1
|2
|0
|0
|1
|1
|13
|13
|35
|Yves Pons
|11:38
|13
|1
|1
|100
|3
|4
|75
|2
|2
|100
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|3
|-1
|13
|77
|Nate Sestina
|07:09
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|2
|100
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|3
|0
|-6
|0
|Equipe/Entraîneur
|00:00
|2
|1
|3
|0
|0
|TOTAL
|200:00
|106
|29
|39
|74.36
|10
|21
|47.62
|18
|26
|69.23
|9
|21
|30
|28
|9
|1
|2
|15
|23
|130
|Temps avec l'avantage au score
|12:51
|Changement de Leader
|8
|Plus gros écart
|13
|Plus grosse série
|9
|#
|Players
|MIN
|PTS
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|AST
|STL
|BLK
|CS
|TO
|FTE
|+/-
|EFF
|M
|A
|%
|M
|A
|%
|M
|A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|6
|* Joshua Mballa
|09:01
|5
|2
|3
|66.67
|0
|0
|0
|1
|1
|100
|2
|1
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|5
|9
|4
|9
|* Bastien Pinault (C)
|25:01
|15
|3
|4
|75
|3
|8
|37.5
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|0
|0
|0
|4
|-10
|12
|12
|* Michael Flowers
|27:11
|11
|2
|4
|50
|1
|7
|14.29
|4
|5
|80
|0
|1
|1
|6
|0
|0
|0
|2
|1
|-7
|7
|15
|* Gregor Hrovat
|33:54
|17
|4
|7
|57.14
|2
|7
|28.57
|3
|4
|75
|3
|2
|5
|6
|4
|1
|1
|2
|3
|-3
|22
|25
|* Justin Briggs
|26:36
|18
|7
|9
|77.78
|0
|0
|0
|4
|6
|66.67
|5
|1
|6
|3
|0
|1
|0
|3
|4
|-9
|21
|4
|Fabio Milanese
|10:55
|3
|0
|0
|0
|1
|2
|50
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|0
|0
|2
|1
|2
|3
|7
|Gide Noel
|22:05
|12
|3
|5
|60
|2
|4
|50
|0
|0
|0
|0
|4
|4
|0
|0
|0
|0
|1
|5
|-14
|11
|10
|Ben Middlebrooks
|16:13
|4
|1
|2
|50
|0
|0
|0
|2
|2
|100
|2
|2
|4
|0
|2
|0
|0
|2
|3
|-7
|7
|24
|Heyrold Nathan Assira Engoute
|03:47
|3
|0
|0
|0
|1
|1
|100
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|4
|32
|Jayvon Maughmer
|25:17
|9
|2
|5
|40
|1
|3
|33.33
|2
|2
|100
|1
|1
|2
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|-8
|9
|Equipe/Entraîneur
|00:00
|4
|1
|5
|1
|0
|TOTAL
|200:00
|97
|24
|39
|61.54
|11
|32
|34.38
|16
|20
|80
|17
|14
|31
|23
|8
|2
|1
|17
|26
|104
|Temps avec l'avantage au score
|26:36
|Changement de Leader
|8
|Plus gros écart
|16
|Plus grosse série
|7
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