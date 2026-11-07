Βιλερμπάν - Ορτέζ 106-97: Επιστροφή στις νίκες για την ομάδα του Πάρκερ

Βιλερμπάν - Ορτέζ 106-97: Επιστροφή στις νίκες για την ομάδα του Πάρκερ

Παναγιώτης Αρταβάνης
Βιλερμπάν - Ορτέζ 106-97: Επιστροφή στις νίκες για την ομάδα του Πάρκερ

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η Βιλερμπάν επικράτησε της Ορτέζ με 106-97 για την 7η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος.

Επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα η Βιλερμπάν, αφού μετά την ήττα από την Μπάγερν, επικράτησε της Ορτέζ με 106-97.

Η ομάδα του Τόνι Πάρκερ, παρουσίασε πολύ καλό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο και μπόρεσε να φτάσει ως την 6η νίκη της στο γαλλικό πρωτάθλημα.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Κράουντερ με 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Μπριγκς με 18 πόντους.

 

Πλέον η Βιλερμπάν στρέφει την προσοχή της στην αναμέτρηση κόντρα στην Μπεσίκτας (13/11, 21:30) για την 11η αγωνιστική της EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 16-27, 43-54, 74-71, 106-97

LYON-VILLEURBANNE
#PlayersMINPTS2PT FG3PT FGFTREBASTSTLBLKCSTOFTE+/-EFF
MA%MA%MA%OREBDREBREB
8* Patty Mills (C)27:14192366.675683.3300001162003526
14* Both Tut Gach20:56934750003650033400022-310
21* Joel Bolomboy24:5112551000002366.672461010131018
51* Tremont Waters17:5430001333.3300000071002547
99* Jae Crowder24:22218108012502366.67347410121927
1Marc-Owen Fodzo Dada22:06114757.140103475011320123510
7Lorenz Sanz00:300000000000000000000-10
10Bodian Massa11:302142500000012301000273
11Edwin Jackson09:5821110002000000010001030
25Hugo Besson21:5212441000204666.670331200111313
35Yves Pons11:381311100347522100112000013-113
77Nate Sestina07:09200001022100011100030-60
Equipe/Entraîneur00:0021300
TOTAL200:00106293974.36102147.62182669.2392130289121523130
Temps avec l'avantage au score12:51
Changement de Leader8
Plus gros écart13
Plus grosse série9
PAU-LACQ-ORTHEZ
#PlayersMINPTS2PT FG3PT FGFTREBASTSTLBLKCSTOFTE+/-EFF
MA%MA%MA%OREBDREBREB
6* Joshua Mballa09:0152366.670001110021300003594
9* Bastien Pinault (C)25:011534753837.5000000300004-1012
12* Michael Flowers27:111124501714.294580011600021-77
15* Gregor Hrovat33:54174757.142728.573475325641123-322
25* Justin Briggs26:36187977.780004666.67516301034-921
4Fabio Milanese10:553000125000000030002123
7Gide Noel22:051235602450000044000015-1411
10Ben Middlebrooks16:134125000022100224020023-77
24Heyrold Nathan Assira Engoute03:4730001110000001101001024
32Jayvon Maughmer25:17925401333.3322100112210000-89
Equipe/Entraîneur00:0041510
TOTAL200:0097243961.54113234.38162080171431238211726104
Temps avec l'avantage au score26:36
Changement de Leader8
Plus gros écart16
Plus grosse série7

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΜΠΑΣΚΕΤ: ΓΑΛΛΙΑ Τελευταία Νέα