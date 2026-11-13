Βιλερμπάν - Μπεσίκτας 91-95: Διπλό με τρομερούς Ντε Τζούλιους - Ομορούγι
Επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα για την Μπεσίκτας. Η ομάδα του Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς, αντιμετώπισε τη Βιλερμπάν στη Γαλλία για την 11η αγωνιστική της EuroLeague και με τους Ντε Τζούλιους και Ομορούγι να πρωταγωνιστούν, επικράτησε με 95-91.
Βιλερμπάν - Μπεσίκτας: Το ματς
Ο Γκέιμπριελ είχε πετύχει τους πρώτους δύο πόντους του αγώνα με βολές, με τον Γουότερς να απαντάει με δίποντο για το 3-2 στο 09:10. Με επιμέρους σκορ 7-2, η Βιλερμπάν στο 07:22 ήταν μπροστά με 10-7.Ο Κορκμάζ με τρίποντο είχε μειώσει σε 23-22 στο 01:52, ωστόσο με επιμέρους σκορ 5-3, οι Γάλλοι είχαν το προβάδισμα στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με 28-25.
Οι Γουόκερ και Ζίζιτς είχαν σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Λάιτι να απαντάει με δίποντο για το 30-29 στο 08:23. Στο 05:51 μετά από δίποντο του Γκέιμπριελ, το σκορ ήταν 38-36, με τη Βιλερμπάν να κάνει το 44-36 στο 03:34 με ένα σερί 6-0. Χάρη σε δίποντα των Ντόσου-Γιόβο και Μπέσον, οι Γάλλοι είχαν πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 52-43.
Ο Τζέφρις είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Μπέσον να απαντάει με δίποντο για το 54-45 στο 08:35. Με καλάθια των Γκαχ και Λάιτι, η Βιλερμπάν στο 05:24, είχε πάρει για πρώτη φορά διψήφια διαφορά (61-51).Η Μπεσίκτας είχε βγάλει αντίδραση και με επιμέρους σκορ 14-7 στα υπόλοιπα λεπτά, είχε μειώσει σε 68-65, το οποίο ήταν τελικό σκορ τρίτου δεκαλέπτου.
Ο Γουότερς είχε σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τον Ντε Τζούλιους να απαντάει με δύο βολές για το 70-67 στο 08:02. Με επιμέρους σκορ 14-2 από το 07:41 (Ομορούγι) μέχρι το 05:30 (Γουίλμπεκιν), η Μπεσίκτας είχε περάσει μπροστά με 81-74. Με τρίποντο του Κράουντερ και βολές του Γουότερς, η Βιλερμπάν είχε ισοφαρίσει σε 86-86 στο 02:35, όμως ο Ντε Τζούλιους με τρίποντο είχε κάνει το 86-89 στο 02:16. Οι Τούρκοι υπερασπίστηκαν το προβάδισμά τους και φτάσανε στη νίκη με 95-91.
Τα δεκάλεπτα: 28-25, 52-43, 68-65, 91-95
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Έκανε εξαιρετικό τέταρτο δεκάλεπτο επιθετικά, με 30 πόντους.
MVP O… Γιουτζίν Ομορούγι, ο οποίος τελείωσε το ματς με 10 πόντους, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 23 λεπτά.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους, καθώς είχε 15 πόντους, 1 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 22 λεπτά.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ…Τρομερός ο Τρέμοντ Γουότερς με 26 πόντους, 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 5 κλεψίματα και 4 λάθη σε 24 λεπτά.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Άντονι Μπράουν, ο οποίος είχε μόλις 1 ριμπάουντ σε 8 λεπτά.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Η Μπεσίκτας επιχείρησε συνολικά 38 τρίποντα.
|LDLC ASVEL VILLEURBANNE | Head Coach: Tony Parker
|#
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK (F/A)
|PF (C/D)
|+/-
|PIR (EFF)
|1
|M. Fodzo Dada
|02:40
|0
|0/1 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0/0
|0/0
|+8
|-1
|3
|T. Washington Jr
|18:14
|2
|1/3 (33.3%)
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0
|3
|3
|4
|0
|0
|1/0
|0/0
|+7
|8
|8
|P. Mills
|21:59
|13
|3/4 (75.0%)
|1/6 (16.7%)
|4/5 (80.0%)
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0/1
|2/3
|+11
|6
|10
|B. Massa
|19:45
|4
|2/3 (66.7%)
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|2
|4
|6
|0
|0
|1
|0/0
|3/2
|+15
|11
|12
|M. Dossou-Yovo
|12:52
|5
|2/2 (100.0%)
|0/0 (0.0%)
|1/3 (33.3%)
|1
|2
|3
|2
|0
|2
|0/0
|3/3
|+3
|6
|14
|B. Gach *
|20:59
|13
|4/7 (57.1%)
|1/2 (50.0%)
|2/2 (100.0%)
|0
|2
|2
|2
|1
|1
|0/1
|3/2
|0
|14
|21
|J. Bolomboy *
|13:44
|4
|1/1 (100.0%)
|0/0 (0.0%)
|2/2 (100.0%)
|1
|4
|5
|0
|1
|1
|0/0
|2/4
|+4
|10
|23
|D. Lighty
|16:40
|6
|2/3 (66.7%)
|0/1 (0.0%)
|2/2 (100.0%)
|1
|1
|2
|2
|0
|2
|0/0
|2/1
|+3
|6
|25
|H. Besson *
|16:27
|7
|2/3 (66.7%)
|1/2 (50.0%)
|0/0 (0.0%)
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|0/0
|2/0
|+4
|5
|51
|T. Waters *
|24:55
|26
|5/6 (83.3%)
|3/7 (42.9%)
|7/7 (100.0%)
|0
|1
|1
|3
|5
|4
|0/0
|3/7
|+10
|30
|77
|N. Sestina
|05:13
|2
|1/1 (100.0%)
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0
|1
|1
|1
|0
|0
|0/1
|0/0
|+2
|3
|99
|J. Crowder *
|26:32
|9
|2/6 (33.3%)
|1/5 (20.0%)
|2/2 (100.0%)
|0
|4
|4
|3
|0
|4
|0/0
|2/2
|+8
|4
|-
|Team
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|1
|5
|-
|0
|1
|-
|0/0
|-
|4
|-
|ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL)
|200:00
|91
|25/40 (62.5%)
|7/23 (30.4%)
|20/23 (87.0%)
|9
|25
|34
|18
|9
|16
|1/3
|22/24
|-
|102
|BESIKTAS ISTANBUL | Head Coach: Dusan Alimpijevic
|#
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK (F/A)
|PF (C/D)
|+/-
|PIR (EFF)
|1
|D. Dotson *
|16:43
|6
|0/2 (0.0%)
|2/2 (100.0%)
|0/0 (0.0%)
|1
|1
|2
|2
|0
|1
|0/0
|3/0
|+2
|4
|2
|D. Jeffries *
|09:18
|5
|2/2 (100.0%)
|0/3 (0.0%)
|1/2 (50.0%)
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|1/0
|4/2
|+6
|2
|4
|L. Walker Iv
|19:23
|13
|2/4 (50.0%)
|3/7 (42.9%)
|0/0 (0.0%)
|0
|1
|1
|0
|2
|6
|0/0
|3/2
|+7
|1
|5
|D. Dejulius
|23:17
|15
|2/3 (66.7%)
|3/7 (42.9%)
|2/2 (100.0%)
|0
|1
|1
|0
|0
|2
|0/0
|2/2
|+9
|1
|9
|C. Morgan
|19:29
|6
|1/2 (50.0%)
|1/2 (50.0%)
|1/2 (50.0%)
|1
|4
|5
|1
|2
|0
|0/0
|3/3
|0
|9
|11
|M. Birsen
|00:00
|0
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0/0
|0/0
|0
|0
|12
|S. Wilbekin *
|26:30
|16
|1/1 (100.0%)
|4/10 (40.0%)
|2/2 (100.0%)
|0
|1
|1
|2
|2
|3
|0/0
|2/1
|+2
|12
|20
|E. Omoruyi *
|23:29
|10
|4/5 (80.0%)
|0/2 (0.0%)
|2/3 (66.7%)
|2
|5
|7
|6
|2
|1
|1/1
|1/4
|+3
|23
|21
|A. Brown
|08:28
|0
|0/1 (0.0%)
|0/2 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0/0
|0/0
|+4
|-2
|30
|F. Korkmaz
|16:21
|5
|1/2 (50.0%)
|1/3 (33.3%)
|0/0 (0.0%)
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|0/0
|2/1
|+9
|1
|32
|W. Gabriel *
|22:17
|15
|5/8 (62.5%)
|0/0 (0.0%)
|5/6 (83.3%)
|3
|3
|6
|1
|0
|2
|1/0
|2/5
|+3
|19
|41
|A. Zizic
|14:45
|4
|2/3 (66.7%)
|0/0 (0.0%)
|0/3 (0.0%)
|0
|3
|3
|0
|0
|2
|0/0
|1/2
|+10
|3
|-
|Team
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|1
|4
|-
|0
|0
|-
|0/0
|-
|4
|-
|ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL)
|200:00
|95
|20/33 (60.6%)
|14/38 (36.8%)
|13/20 (65.0%)
|15
|21
|36
|12
|6
|14
|3/1
|23/22
|-
|100
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