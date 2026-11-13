Η Μπεσίκτας φιλοξενήθηκε από τη Βιλερμπάν για την 11η αγωνιστική της EuroLeague και κατάφερε να πάρει την εκτός έδρας νίκη με 95-91.

Επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα για την Μπεσίκτας. Η ομάδα του Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς, αντιμετώπισε τη Βιλερμπάν στη Γαλλία για την 11η αγωνιστική της EuroLeague και με τους Ντε Τζούλιους και Ομορούγι να πρωταγωνιστούν, επικράτησε με 95-91.

Βιλερμπάν - Μπεσίκτας: Το ματς

Ο Γκέιμπριελ είχε πετύχει τους πρώτους δύο πόντους του αγώνα με βολές, με τον Γουότερς να απαντάει με δίποντο για το 3-2 στο 09:10. Με επιμέρους σκορ 7-2, η Βιλερμπάν στο 07:22 ήταν μπροστά με 10-7.Ο Κορκμάζ με τρίποντο είχε μειώσει σε 23-22 στο 01:52, ωστόσο με επιμέρους σκορ 5-3, οι Γάλλοι είχαν το προβάδισμα στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με 28-25.

Οι Γουόκερ και Ζίζιτς είχαν σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Λάιτι να απαντάει με δίποντο για το 30-29 στο 08:23. Στο 05:51 μετά από δίποντο του Γκέιμπριελ, το σκορ ήταν 38-36, με τη Βιλερμπάν να κάνει το 44-36 στο 03:34 με ένα σερί 6-0. Χάρη σε δίποντα των Ντόσου-Γιόβο και Μπέσον, οι Γάλλοι είχαν πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 52-43.

Ο Τζέφρις είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Μπέσον να απαντάει με δίποντο για το 54-45 στο 08:35. Με καλάθια των Γκαχ και Λάιτι, η Βιλερμπάν στο 05:24, είχε πάρει για πρώτη φορά διψήφια διαφορά (61-51).Η Μπεσίκτας είχε βγάλει αντίδραση και με επιμέρους σκορ 14-7 στα υπόλοιπα λεπτά, είχε μειώσει σε 68-65, το οποίο ήταν τελικό σκορ τρίτου δεκαλέπτου.

Ο Γουότερς είχε σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τον Ντε Τζούλιους να απαντάει με δύο βολές για το 70-67 στο 08:02. Με επιμέρους σκορ 14-2 από το 07:41 (Ομορούγι) μέχρι το 05:30 (Γουίλμπεκιν), η Μπεσίκτας είχε περάσει μπροστά με 81-74. Με τρίποντο του Κράουντερ και βολές του Γουότερς, η Βιλερμπάν είχε ισοφαρίσει σε 86-86 στο 02:35, όμως ο Ντε Τζούλιους με τρίποντο είχε κάνει το 86-89 στο 02:16. Οι Τούρκοι υπερασπίστηκαν το προβάδισμά τους και φτάσανε στη νίκη με 95-91.

Τα δεκάλεπτα: 28-25, 52-43, 68-65, 91-95

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Έκανε εξαιρετικό τέταρτο δεκάλεπτο επιθετικά, με 30 πόντους.

MVP O… Γιουτζίν Ομορούγι, ο οποίος τελείωσε το ματς με 10 πόντους, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 23 λεπτά.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους, καθώς είχε 15 πόντους, 1 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 22 λεπτά.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ…Τρομερός ο Τρέμοντ Γουότερς με 26 πόντους, 1 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 5 κλεψίματα και 4 λάθη σε 24 λεπτά.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Άντονι Μπράουν, ο οποίος είχε μόλις 1 ριμπάουντ σε 8 λεπτά.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Η Μπεσίκτας επιχείρησε συνολικά 38 τρίποντα.

LDLC ASVEL VILLEURBANNE | Head Coach: Tony Parker # Παίκτης MIN PTS 2PT 3PT FT OREB DREB REB AST STL TO BLK (F/A) PF (C/D) +/- PIR (EFF) 1 M. Fodzo Dada 02:40 0 0/1 (0.0%) 0/0 (0.0%) 0/0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 +8 -1 3 T. Washington Jr 18:14 2 1/3 (33.3%) 0/0 (0.0%) 0/0 (0.0%) 0 3 3 4 0 0 1/0 0/0 +7 8 8 P. Mills 21:59 13 3/4 (75.0%) 1/6 (16.7%) 4/5 (80.0%) 0 1 1 0 1 0 0/1 2/3 +11 6 10 B. Massa 19:45 4 2/3 (66.7%) 0/0 (0.0%) 0/0 (0.0%) 2 4 6 0 0 1 0/0 3/2 +15 11 12 M. Dossou-Yovo 12:52 5 2/2 (100.0%) 0/0 (0.0%) 1/3 (33.3%) 1 2 3 2 0 2 0/0 3/3 +3 6 14 B. Gach * 20:59 13 4/7 (57.1%) 1/2 (50.0%) 2/2 (100.0%) 0 2 2 2 1 1 0/1 3/2 0 14 21 J. Bolomboy * 13:44 4 1/1 (100.0%) 0/0 (0.0%) 2/2 (100.0%) 1 4 5 0 1 1 0/0 2/4 +4 10 23 D. Lighty 16:40 6 2/3 (66.7%) 0/1 (0.0%) 2/2 (100.0%) 1 1 2 2 0 2 0/0 2/1 +3 6 25 H. Besson * 16:27 7 2/3 (66.7%) 1/2 (50.0%) 0/0 (0.0%) 0 1 1 1 1 0 0/0 2/0 +4 5 51 T. Waters * 24:55 26 5/6 (83.3%) 3/7 (42.9%) 7/7 (100.0%) 0 1 1 3 5 4 0/0 3/7 +10 30 77 N. Sestina 05:13 2 1/1 (100.0%) 0/0 (0.0%) 0/0 (0.0%) 0 1 1 1 0 0 0/1 0/0 +2 3 99 J. Crowder * 26:32 9 2/6 (33.3%) 1/5 (20.0%) 2/2 (100.0%) 0 4 4 3 0 4 0/0 2/2 +8 4 - Team - - - - - 4 1 5 - 0 1 - 0/0 - 4 - ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL) 200:00 91 25/40 (62.5%) 7/23 (30.4%) 20/23 (87.0%) 9 25 34 18 9 16 1/3 22/24 - 102