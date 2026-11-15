Η Λε Μαν επικράτησε με 109-93 της Βιλερμπάν, έφτασε τις πέντε διαδοχικές νίκες και έρχεται με φόρα στη Θεσσαλονίκη για την αναμέτρηση με τον Άρη στο EuroCup.

Με ανεβασμένη ψυχολογία και την επίθεσή της σε εξαιρετικό ρυθμό θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη η Λε Μαν, η οποία συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο γαλλικό πρωτάθλημα. Η ομάδα της Γαλλίας ξεπέρασε και το εμπόδιο της Βιλερμπάν επικρατώντας με 109-93.

Η γαλλική ομάδα ανέβηκε έτσι στο 7-1, παραμένοντας στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, με μοναδική ομάδα που βρίσκεται ψηλότερα την Παρί. Παράλληλα, η Λε Μαν διεύρυνε το νικηφόρο σερί της στα 5 θετικά αποτελέσματα.

Πρωταγωνιστής ήταν ο Τζόρνταν Κινγκ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους. Οι Μελβίν Αζινσά και Λουκά Ντιφάλ ακολούθησαν με 17 πόντους έκαστος, όσους σημείωσε και ο Κάρλος Στιούαρτ, που συνόδευτσε την παρουσία του με 5 ριμπάουντ. Στην αντίπερα όχθη, ο Πάτι Μιλς ήταν εκείνος που ξεχώρισε για τη Βιλερμπάν με 19 πόντους, με την ομάδα του να γνωρίζει την ήττα και να πέφτει στο 6-2.

Το επόμενο εμπόδιο είναι ο Άρης. Η Λε Μαν θα βρεθεί στο Nick Galis Hall την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 20:00, για την αναμέτρηση με τους «κίτρινους» στο EuroCup.

Τα δεκάλεπτα: 30-29, 62-50, 88-74, 109-93

Le Mans Nom MIN PTS 2TR 2TT 2P% 3R 3T 3P% LFR LFT LF% RO RD REB PD INT CT CS BP FTE +/- EVAL 0 Carlos Stewart 22:32 17 6 6 100% 1 6 16.67% 2 3 66.67% 0 5 5 2 1 0 0 2 1 8 17 Leopold Delaunay 13:54 2 0 1 0% 0 2 0% 2 2 100% 1 0 1 2 1 0 0 4 4 -11 0 Moses Wood 28:20 15 2 2 100% 3 8 37.5% 2 2 100% 0 5 5 4 1 2 0 1 1 32 21 Lucas Dufeal 23:37 1 0 1 0% 0 0 0% 1 3 33.33% 2 6 8 1 0 0 1 0 2 9 2 Swann Penda 10:39 2 1 2 50% 0 0 0% 0 0 0% 2 3 5 0 0 0 1 2 -6 4 1 Bastien Grasshoff 19:44 8 1 3 33.33% 2 3 66.67% 0 0 0% 1 1 2 7 2 0 2 1 4 25 11 Jordan King 17:18 12 2 3 66.67% 2 3 66.67% 2 2 100% 0 3 3 2 0 0 2 2 9 19 8 Melvin Ajinca 25:30 17 2 4 50% 3 6 50% 4 6 66.67% 2 2 4 4 1 0 0 0 4 2 19 Ugo Doumbia Niang 12:11 5 1 1 100% 1 3 33.33% 0 0 0% 2 0 2 1 0 0 0 3 2 6 5 TaShawn Thomas (C) 18:25 0 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 3 6 1 0 1 0 1 2 -4 7 Nathan Kuta 07:40 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 3 3 1 0 0 0 2 4 -2 2 Madiba Diaby-Cisse 00:10 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 Equipe/Entraîneur 00:00 0 - - - - - - - - - 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 Total 200:00 109 21 33 63.64% 16 43 37.21% 19 26 73.08% 15 30 45 20 4 3 7 19 29 127 127