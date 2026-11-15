Λε Μαν - Βιλερμπάν 109-93: Τη διέλυσε με 100άρα πριν τον Άρη

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Λε Μαν - Βιλερμπάν 109-93: Τη διέλυσε με 100άρα πριν τον Άρη

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Η Λε Μαν επικράτησε με 109-93 της Βιλερμπάν, έφτασε τις πέντε διαδοχικές νίκες και έρχεται με φόρα στη Θεσσαλονίκη για την αναμέτρηση με τον Άρη στο EuroCup.

Με ανεβασμένη ψυχολογία και την επίθεσή της σε εξαιρετικό ρυθμό θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη η Λε Μαν, η οποία συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο γαλλικό πρωτάθλημα. Η ομάδα της Γαλλίας ξεπέρασε και το εμπόδιο της Βιλερμπάν επικρατώντας με 109-93.

Η γαλλική ομάδα ανέβηκε έτσι στο 7-1, παραμένοντας στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, με μοναδική ομάδα που βρίσκεται ψηλότερα την Παρί. Παράλληλα, η Λε Μαν διεύρυνε το νικηφόρο σερί της στα 5 θετικά αποτελέσματα.

Πρωταγωνιστής ήταν ο Τζόρνταν Κινγκ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους. Οι Μελβίν Αζινσά και Λουκά Ντιφάλ ακολούθησαν με 17 πόντους έκαστος, όσους σημείωσε και ο Κάρλος Στιούαρτ, που συνόδευτσε την παρουσία του με 5 ριμπάουντ. Στην αντίπερα όχθη, ο Πάτι Μιλς ήταν εκείνος που ξεχώρισε για τη Βιλερμπάν με 19 πόντους, με την ομάδα του να γνωρίζει την ήττα και να πέφτει στο 6-2.

Το επόμενο εμπόδιο είναι ο Άρης. Η Λε Μαν θα βρεθεί στο Nick Galis Hall την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 20:00, για την αναμέτρηση με τους «κίτρινους» στο EuroCup.

 

Τα δεκάλεπτα: 30-29, 62-50, 88-74, 109-93

Le Mans
NomMINPTS2TR2TT2P%3R3T3P%LFRLFTLF%RORDREBPDINTCTCSBPFTE+/-EVAL
0 Carlos Stewart22:321766100%1616.67%2366.67%055210021817
Leopold Delaunay13:542010%020%22100%101210044-110
Moses Wood28:201522100%3837.5%22100%0554120113221
Lucas Dufeal23:371010%000%1333.33%26810010292
Swann Penda10:3921250%000%000%23500012-641
Bastien Grasshoff19:4481333.33%2366.67%000%1127202142511
Jordan King17:18122366.67%2366.67%22100%033200229198
Melvin Ajinca25:30172450%3650%4666.67%224410004219
Ugo Doumbia Niang12:11511100%1333.33%000%20210003265
TaShawn Thomas (C)18:250010%000%000%336101012-47
Nathan Kuta07:400000%000%000%033100024-22
Madiba Diaby-Cisse00:100000%000%000%000000000-20
Equipe/Entraîneur00:000---------12300000002
Total200:00109213363.64%164337.21%192673.08%153045204371929127127

Lyon-Villeurbanne
NomMINPTS2TR2TT2P%3R3T3P%LFRLFTLF%RORDREBPDINTCTCSBPFTE+/-EVAL
10 Bodian Massa15:570030%000%000%202012013-131
14 Both Tut Gach18:541000%020%1250%011300001-122
25 Hugo Besson29:221261154.55%030%010%044131125010
51 Tremont Waters22:47111250%2633.33%33100%011300032-87
99 Jae Crowder22:4213040%3650%44100%189520032-1019
1 Marc-Owen Fodzo Dada22:15166966.67%020%4850%022310123-1211
18 Patty Mills23:47192450%44100%33100%101200001-1320
11 Edwin JacksonNP---------------------
12 Mathis Dossou-Yovo18:048030%000%81080%358210144-1310
23 David Lighty (C)01:390000%000%000%000000002-20
77 Nate Sestina23:17123475%2450%000%134000002-813
93 Yohan Bassoumba01:161000%000%1250%000000000-10
Equipe/Entraîneur00:000---------33600000006
Total200:0093184045%112740.74%243568.57%13304319733152510101
     

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