Λε Μαν - Βιλερμπάν 109-93: Τη διέλυσε με 100άρα πριν τον Άρη
Με ανεβασμένη ψυχολογία και την επίθεσή της σε εξαιρετικό ρυθμό θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη η Λε Μαν, η οποία συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο γαλλικό πρωτάθλημα. Η ομάδα της Γαλλίας ξεπέρασε και το εμπόδιο της Βιλερμπάν επικρατώντας με 109-93.
Η γαλλική ομάδα ανέβηκε έτσι στο 7-1, παραμένοντας στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, με μοναδική ομάδα που βρίσκεται ψηλότερα την Παρί. Παράλληλα, η Λε Μαν διεύρυνε το νικηφόρο σερί της στα 5 θετικά αποτελέσματα.
Πρωταγωνιστής ήταν ο Τζόρνταν Κινγκ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους. Οι Μελβίν Αζινσά και Λουκά Ντιφάλ ακολούθησαν με 17 πόντους έκαστος, όσους σημείωσε και ο Κάρλος Στιούαρτ, που συνόδευτσε την παρουσία του με 5 ριμπάουντ. Στην αντίπερα όχθη, ο Πάτι Μιλς ήταν εκείνος που ξεχώρισε για τη Βιλερμπάν με 19 πόντους, με την ομάδα του να γνωρίζει την ήττα και να πέφτει στο 6-2.
Το επόμενο εμπόδιο είναι ο Άρης. Η Λε Μαν θα βρεθεί στο Nick Galis Hall την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 20:00, για την αναμέτρηση με τους «κίτρινους» στο EuroCup.
Τα δεκάλεπτα: 30-29, 62-50, 88-74, 109-93
|Le Mans
|Nom
|MIN
|PTS
|2TR
|2TT
|2P%
|3R
|3T
|3P%
|LFR
|LFT
|LF%
|RO
|RD
|REB
|PD
|INT
|CT
|CS
|BP
|FTE
|+/-
|EVAL
|0 Carlos Stewart
|22:32
|17
|6
|6
|100%
|1
|6
|16.67%
|2
|3
|66.67%
|0
|5
|5
|2
|1
|0
|0
|2
|1
|8
|17
|Leopold Delaunay
|13:54
|2
|0
|1
|0%
|0
|2
|0%
|2
|2
|100%
|1
|0
|1
|2
|1
|0
|0
|4
|4
|-11
|0
|Moses Wood
|28:20
|15
|2
|2
|100%
|3
|8
|37.5%
|2
|2
|100%
|0
|5
|5
|4
|1
|2
|0
|1
|1
|32
|21
|Lucas Dufeal
|23:37
|1
|0
|1
|0%
|0
|0
|0%
|1
|3
|33.33%
|2
|6
|8
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|9
|2
|Swann Penda
|10:39
|2
|1
|2
|50%
|0
|0
|0%
|0
|0
|0%
|2
|3
|5
|0
|0
|0
|1
|2
|-6
|4
|1
|Bastien Grasshoff
|19:44
|8
|1
|3
|33.33%
|2
|3
|66.67%
|0
|0
|0%
|1
|1
|2
|7
|2
|0
|2
|1
|4
|25
|11
|Jordan King
|17:18
|12
|2
|3
|66.67%
|2
|3
|66.67%
|2
|2
|100%
|0
|3
|3
|2
|0
|0
|2
|2
|9
|19
|8
|Melvin Ajinca
|25:30
|17
|2
|4
|50%
|3
|6
|50%
|4
|6
|66.67%
|2
|2
|4
|4
|1
|0
|0
|0
|4
|2
|19
|Ugo Doumbia Niang
|12:11
|5
|1
|1
|100%
|1
|3
|33.33%
|0
|0
|0%
|2
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|3
|2
|6
|5
|TaShawn Thomas (C)
|18:25
|0
|0
|1
|0%
|0
|0
|0%
|0
|0
|0%
|3
|3
|6
|1
|0
|1
|0
|1
|2
|-4
|7
|Nathan Kuta
|07:40
|0
|0
|0
|0%
|0
|0
|0%
|0
|0
|0%
|0
|3
|3
|1
|0
|0
|0
|2
|4
|-2
|2
|Madiba Diaby-Cisse
|00:10
|0
|0
|0
|0%
|0
|0
|0%
|0
|0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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|0
|-2
|0
|Equipe/Entraîneur
|00:00
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|2
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Total
|200:00
|109
|21
|33
|63.64%
|16
|43
|37.21%
|19
|26
|73.08%
|15
|30
|45
|20
|4
|3
|7
|19
|29
|127
|127
|Lyon-Villeurbanne
|Nom
|MIN
|PTS
|2TR
|2TT
|2P%
|3R
|3T
|3P%
|LFR
|LFT
|LF%
|RO
|RD
|REB
|PD
|INT
|CT
|CS
|BP
|FTE
|+/-
|EVAL
|10 Bodian Massa
|15:57
|0
|0
|3
|0%
|0
|0
|0%
|0
|0
|0%
|2
|0
|2
|0
|1
|2
|0
|1
|3
|-13
|1
|14 Both Tut Gach
|18:54
|1
|0
|0
|0%
|0
|2
|0%
|1
|2
|50%
|0
|1
|1
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|-12
|2
|25 Hugo Besson
|29:22
|12
|6
|11
|54.55%
|0
|3
|0%
|0
|1
|0%
|0
|4
|4
|1
|3
|1
|1
|2
|5
|0
|10
|51 Tremont Waters
|22:47
|11
|1
|2
|50%
|2
|6
|33.33%
|3
|3
|100%
|0
|1
|1
|3
|0
|0
|0
|3
|2
|-8
|7
|99 Jae Crowder
|22:42
|13
|0
|4
|0%
|3
|6
|50%
|4
|4
|100%
|1
|8
|9
|5
|2
|0
|0
|3
|2
|-10
|19
|1 Marc-Owen Fodzo Dada
|22:15
|16
|6
|9
|66.67%
|0
|2
|0%
|4
|8
|50%
|0
|2
|2
|3
|1
|0
|1
|2
|3
|-12
|11
|18 Patty Mills
|23:47
|19
|2
|4
|50%
|4
|4
|100%
|3
|3
|100%
|1
|0
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|-13
|20
|11 Edwin Jackson
|NP
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12 Mathis Dossou-Yovo
|18:04
|8
|0
|3
|0%
|0
|0
|0%
|8
|10
|80%
|3
|5
|8
|2
|1
|0
|1
|4
|4
|-13
|10
|23 David Lighty (C)
|01:39
|0
|0
|0
|0%
|0
|0
|0%
|0
|0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|-2
|0
|77 Nate Sestina
|23:17
|12
|3
|4
|75%
|2
|4
|50%
|0
|0
|0%
|1
|3
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|-8
|13
|93 Yohan Bassoumba
|01:16
|1
|0
|0
|0%
|0
|0
|0%
|1
|2
|50%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-1
|0
|Equipe/Entraîneur
|00:00
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|3
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|Total
|200:00
|93
|18
|40
|45%
|11
|27
|40.74%
|24
|35
|68.57%
|13
|30
|43
|19
|7
|3
|3
|15
|25
|10
|101
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