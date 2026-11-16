Η Ντουμπάι BC ανακοίνωσε την απόκτηση του Μαρσελίνιο Χουέρτας από την Τενερίφη.

Κάτοικος Ντουμπάι και επίσημα ο Μαρσελίνιο Χουέρτας! Ο 43χρονος Βραζιλιάνος γκαρντ ανακοινώθηκε από την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και θα συνεχίσει την πολυετή καριέρα του ξανά υπό τις οδηγίες του Τσάβι Πασκουάλ, με τον οποίο συνυπήρξαν και στην Μπαρτσελόνα.

Το 2025, αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) σε BCL και ACB με τη φανέλα της Τενερίφης. Στον σύλλογο των Κανάριων Νήσων αγωνιζόταν από το 2019 και εξαργύρωσε τις γεμάτες χρονιές του στην Ισπανία με την επιστροφή του στη EuroLeague, παρά την ηλικία του.