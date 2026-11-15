Ο Μαρσελίνιο Χουέρτας αποχαιρέτησε την Τενερίφη με νίκη, καταγράφοντας 21 πόντους και 4 ασίστ, στο 90-84 απέναντι στην Ανδόρρα εκτός έδρας.

Ο Χουέρτας ήταν... απολαυστικός στο «αντίο» του με την Τενερίφη! Ο 43χρονος γκαρντ κατέγραψε 21 πόντους (6/10 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3/3 βολές) και 4 ασίστ σε μόλις 23 λεπτά συμμετοχής. Η ομάδα των Κανάριων Νήσων με το 90-84 στην έδρα της Ανδόρρας βελτίωσε το ρεκόρ της στο πρωτάθλημα Ισπανίας σε 6-2, εν αντιθέσει με τους γηπεδούχους που βυθίστηκαν κι άλλο και έχουν 1-7.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μαρσελίνιο Χουέρτας επιστρέφει στη EuroLeague για να φορέσει τη φανέλα της Ντουμπάι BC. Ο εμβληματικός Βραζιλιάνος περιφερειακός θα συνεργαστεί και πάλι με τον Τσάβι Πασκουάλ, μετά την κοινή τους θητεία στην Μπαρτσελόνα. Το 2025, αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) σε BCL και ACB.

Τα δεκάλεπτα: 15-22, 40-44, 60-68, 84-90