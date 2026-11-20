Παρελθόν αποτελεί από την Ντουμπάι BC ο Αβούντου Αμπάς, όπως ανακοίνωσε η ομάδα των Εμιράτων.

Η Ντουμπάι BC ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Αβούντου Αμπάς.

Την περασμένη σεζόν με τη φανέλα της ομάδας των Εμιράτων, ο 33χρονος φόργουορντ μέτρησε μ.ο 3.2 πόντους και 1.5 ριμπάουντ σε 31 συμμετοχές στη EuroLeague.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ντουμπάι BC:

«Η Dubai Basketball θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Αβούντου Αμπάς για την προσφορά του στον σύλλογο, καθώς αποτέλεσε μέρος της πορείας της ομάδας από την πρώτη κιόλας σεζόν της.

Πιστεύοντας στο εγχείρημα και στις φιλοδοξίες του συλλόγου από την πρώτη στιγμή, ο Αμπάς διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της Dubai Basketball από την ίδρυσή της.

Ως ένας από τους παίκτες που συνέβαλαν στη δημιουργία των θεμελίων της Dubai Basketball, ο Αμπάς πραγματοποίησε συνολικά 96 συμμετοχές με τη φανέλα της ομάδας στις δύο πρώτες σεζόν της. Αφού αγωνίστηκε σε 35 αναμετρήσεις της ABA League κατά την παρθενική σεζόν 2024/25, τη σεζόν 2025/26 κατέγραψε 61 συμμετοχές, έχοντας παρουσία στην ABA League, τη EuroLeague και το VTB Supercup.

Όπως είχε συμφωνηθεί από κοινού, πλέον οι δρόμοι μας χωρίζουν. Ωστόσο, ευχαριστούμε τον Awudu για την εμπιστοσύνη του στο εγχείρημα, την αφοσίωση και την πολύτιμη συνεισφορά του στην πορεία και την ανάπτυξη της ομάδας.

Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του!»

