Μούσα: Το σημάδι του μετά τη νίκη της Ντουμπάι και το παράπονό του στη EuroLeague
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Ο Ντζάναν Μούσα μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο x, δημοσίευσε το «σημάδι» που αποκόμισε από την αναμέτρηση της Μακάμπι κόντρα στην Ντουμπάι BC.
Η Ντουμπάι BC επικράτησε της Μακάμπι με 80-74, ωστόσο ο Ντζάναν Μούσα αποχώρησε τραυματίας στα πρώτα λεπτά της 4ης περιόδου.
Συγκεκριμένα ο Μπέικοτ χτύπησε άθελά του τον Βόσνιο φόργουορντ, με τον ίδιο να ματώνει κάτω από το μάτι. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Μούσα ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο x το μάτι του και ρώτησε τη EuroLeague αν ήταν φάουλ.
Δείτε τον τραυματισμό του:
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No foul? @EuroLeague 🤝 https://t.co/qFcrvIZ0qn— Dzanan Musa (@DzMusa) November 19, 2026
@Photo credits: x_musa
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