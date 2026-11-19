Ο Ντζάναν Μούσα μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο x, δημοσίευσε το «σημάδι» που αποκόμισε από την αναμέτρηση της Μακάμπι κόντρα στην Ντουμπάι BC.

Η Ντουμπάι BC επικράτησε της Μακάμπι με 80-74, ωστόσο ο Ντζάναν Μούσα αποχώρησε τραυματίας στα πρώτα λεπτά της 4ης περιόδου.

Συγκεκριμένα ο Μπέικοτ χτύπησε άθελά του τον Βόσνιο φόργουορντ, με τον ίδιο να ματώνει κάτω από το μάτι. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Μούσα ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο x το μάτι του και ρώτησε τη EuroLeague αν ήταν φάουλ.

Δείτε τον τραυματισμό του: