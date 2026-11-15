Ο Παναγιώτης Ραμαντάνης γράφει την κακή εικόνα του Ολυμπιακού κόντρα στον Άρη και τον Εβάν Φουρνιέ που πάλευε μόνος.

Μετά την πολύ μεγάλη νίκη επί της Ντουμπάι BC, ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις. Κόντρα στον Άρη, η ομάδα ήταν αγνώριστη και δίκαια το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη πήρε το θετικό αποτέλεσμα με 100-78. Ήταν γνωστό ότι θα είναι ένα απαιτητικό παιχνίδι, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» δεν φάνηκαν προετοιμασμένοι κατάλληλα.

Μιλάμε για μία πολύ ιδιαίτερη σεζόν μέχρι στιγμής. Το πρόγραμμα είναι βαρύ, πολλές εκτός έδρας αναμετρήσεις και πολλοί τραυματισμοί. Δεν είναι εύκολο να δουλέψει η ομάδα. Με τον Άρη, απουσίαζε ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος τραυματίστηκε χθες (14/11) και η μοναδική λύση για το «5», ήταν ο Ντόντα Χολ. Από κει και πέρα, οι επιλογές στην περιφέρεια, είναι περιορισμένες.

Ο Άρης είναι μία πολύ καλά δουλεμένη ομάδα. Αναμενόμενο ότι θα τρέξει τον Ολυμπιακό και σε όλο το παρκέ και θα παίξει σκληρά άμυνα, πράγματα τα οποία, δεν έκαναν οι πρωταθλητές στο ματς. Ο μοναδικός που έδειχνε σε όλο το ματς «ζεστός» και πως θέλει να πρωταγωνιστήσει και να δώσει τη νίκη στην ομάδα, είναι ο Εβάν Φουρνιέ. Πραγματικά, τρομερός με 29 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 5 λάθη σε 32 λεπτά. Στο τρίτο δεκάλεπτο, από τους 16 πόντους που έβαλε ο Ολυμπιακός, οι 12 ήταν δικοί του. Μάλιστα, ο πρώτος που σκόραρε, εκτός του Φουρνιέ, ήταν ο ΜακΙντάιρ, 35 δευτερόλεπτα πριν λήξη το δεκάλεπτο.

Αλλά ως γνωστόν, ένας κούκος, δεν φέρνει την άνοιξη. Ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε το μπάσκετ του και δεν φάνηκε καθόλου συγκεντρωμένος και προετοιμασμένος. Προφανώς, μία ήττα στη regular season του πρωταθλήματος, δεν φέρνει την καταστροφή. Είναι καλό που έχει ανέβει τόσο το επίπεδο του πρωταθλήματος. Στον Ολυμπιακό, θα πρέπει να βγουν μπροστά, παίκτες που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής στην Ευρωλίγκα.

Η σεζόν είναι μεγάλη και δεν νοείται να παίζει 30+ λεπτά μόνιμα ο Φουρνιέ και ο Βεζένκοβ. Ακόμα και ο Γουόρντ, ο οποίος σήμερα έπαιξε λιγότερο. Εν αναμονή του γκαρντ που θα πιάσει λιμάνι, θα παίξει μεγάλο ρόλο η ένταξη αυτού του παίκτη στο σύνολο και για να βοηθήσει προφανώς, αλλά και για να γίνεται με πιο ομαλό τρόπο το rotation.

Ένας ο γκαρντ που θα έρθει, ένας ο Ντόρσεϊ που επιστρέφει και θα βάλω μέσα και τον Κόντσαρ, αν και εφόσον βρει τον ρόλο του στην ομάδα. Θέλει υπομονή και όχι ισοπέδωση, μετά από μία ήττα.

Ο Ολυμπιακός έχει ένα δυνατό κορμό, έχει έναν εξαιρετικό προπονητή. Το θέμα είναι να γλιτώσει από τους συνεχόμενους τραυματισμούς και να μπορέσει να δουλέψει σωστά. Όταν παίζει το μπάσκετ του, «πετάει» φωτιές. Όταν ακολουθεί τον ρυθμό της άλλης ομάδας, τα πράγματα ζορίζουν.

Η αναλογία ασίστ-λαθών (13-19) κόντρα στον Άρη, δεν είναι καλή. Πολλά επιθετικά ριμπάουντ οι Θεσσαλονικείς και αρκετά αφύλαχτα σουτ. Το πρόβλημα ξεκινάει από την άμυνα. Αν ο Ολυμπιακός είναι σοβαρός σε αυτό το κομμάτι, βρίσκει τη δύναμη για να ρολάρει και επιθετικά. Χρειάζεται τώρα ένα γρήγορο restart, για την απαιτητική διαβολοβδομάδα που ακολουθεί κόντρα σε Μακάμπι και Ρεάλ.