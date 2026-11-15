Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποβλήθηκε στο ματς με τον Άρη, με την κάμερα να καταγράφει την ατάκα του προς τους διαιτητές κατά την αποχώρησή του.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποβλήθηκε 5'49'' πριν από το τέλος της αναμέτρησης του Άρη με τον Ολυμπιακό στη Θεσσαλονίκη, μετά τη δεύτερη τεχνική ποινή που δέχθηκε στο παιχνίδι.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Έλληνας τεχνικός είχε έντονα παράπονα από τις διαιτητικές αποφάσεις και οι διαμαρτυρίες του είχαν ως συνέπεια να δεχθεί δεύτερη τεχνική ποινή, που σήμανε και την αποβολή του.

Κατά την αποχώρησή του προς τα αποδυτήρια, μάλιστα, η τηλεοπτική μετάδοση τον «έπιασε» να απευθύνεται στους διαιτητές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τι νούμερα που είστε σήμερα».