Άρης: Έτσι νίκησε τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό μέσα σε δύο εβδομάδες
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Δείτε τα highlights των δύο νικών του Άρη κόντρα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό φέτος.
Ο Άρης πέτυχε ένα επίτευγμα που είχε να καταγράψει από τη σεζόν 1999-00, καθώς κατάφερε να επικρατήσει τόσο του Παναθηναϊκού όσο και του Ολυμπιακού μέσα στην ίδια αγωνιστική χρονιά, επαναλαμβάνοντας κάτι που είχε να συμβεί εδώ και 26 χρόνια!
Μάλιστα οι Θεσσαλονικείς το πέτυχαν αυτό σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων με 100άρες απέναντι στους δύο «αιώνιους» αντιπάλους.
Δείτε τις καλύτερες στιγμές
@Photo credits: eurokinissi
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