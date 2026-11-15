Ο Βασίλης Σπανούλης αποθέωσε τον Κεμ Μπιρτς μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τον Άρη και θυμήθηκε τον χαμένο τελικό της EuroLeague από τη Φενέρμπαχτσε.

Φανταστικό παιχνίδι από τον Άρη, που ήταν το αφεντικό στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Οι Θεσσαλονικείς πήραν τη μεγάλη νίκη με 100-78 για την 7η αγωνιστική της Greek Basketball League σε ένα κατάμεστο «Nick Galis Hall».

Στη συνέντευξη Τύπου μετά τη μεγάλη νίκη, ο Βασίλης Σπανούλης έκανε ξεχωριστή μνεία στον Κεμ Μπιρτς και στην απόδοσή του στις δύο πλευρές του παρκέ. Αυτή πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Λαρισαίος τεχνικός μιλάει με αποθεωτικά λόγια για τον σέντερ του τονίζοντας ότι αποτελούσε από τις βασικές επιλογές του, ενώ έχει εκθειάσει ουκ ολίγες φορές την αμυντική του ικανότητα.

Σε ερώτηση για τους πόντους που πήρε από τους παίκτες του πάγκου, απάντησε: «Για μένα δεν υπάρχουν βασικοί και πάγκος. Δεν με νοιάζουν οι παίκτες του πάγκου. Με νοιάζει η άμυνα του Μοκόκα, αυτή του Μήτρου Λονγκ ο οποίος έδωσε τον τόνο σε όλη την ομάδα. Ο Κεμ Μπιρτς έβαλε σήμερα 14 πόντους αλλά για μένα είναι από τους καλύτερους σέντερ της Ευρώπης στην άμυνα και σε κάθε παιχνίδι παίζει την ίδια άμυνα. Από τον Μπιρτς έχασα ένα Πρωτάθλημα Ευρώπης στη Μονακό από τον Κεμ και τον Μέλι».

Ουσιαστικά ο Βασίλης Σπανούλης αναφέρθηκε στον τελικό της EuroLeague το 2026, όταν ήταν προπονητής στη Μονακό και ηττήθηκε απο τη Φενέρμπαχτσε που κατέκτησε τον τίτλο τότε στο Άμπου Ντάμπι.