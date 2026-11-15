Ο Άρης ήταν μαγικός, ο Ολυμπιακός… άφαντος και το παιχνίδι στο Nick Galis Hall εξελίχθηκε σε πάρτι για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη που επιβλήθηκε με 100-78 και κέρδισε τους Πειραιώτες έπειτα από σχεδόν 11 χρόνια!

Ο Άρης κατέθεσε στο παρκέ την αθλητικότητα, την ταχύτητα αλλά και την ποιότητά του καθώς ο Ολυμπιακός – πλην του Εβάν Φουρνιέ αλλά και του Σάσα Βεζένκοφ (στο πρώτο ημίχρονο) – χάθηκε από το παρκέ στο δεύτερο ημίχρονο. Με πρωταγωνιστές τους Ντιμιτρίγεβιτς, Μόργκαν, Μπιρτς ο Άρης ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος φτάνοντας τη διαφορά έως και στο +21. Κι έτσι ο Άρης κέρδισε (100-78) τον Ολυμπιακό έπειτα από 11 χρόνια.

Άρης - Ολυμπιακός: Το ματς

Με τρία διαδοχικά τρίποντα στα πρώτα 90’’ του αγώνα, αν μη τι άλλο το ξεκίνημα ήταν ιδανικό για τον Άρη (9-0). Ο Ολυμπιακός διατήρησε την ψυχραιμία και πολύ περισσότερο ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος σημείωσε 13 πόντους – με μόλις ένα χαμένο σουτ – στην πρώτη περίοδο κι αυτός ηγήθηκε της ανατροπής του Ολυμπιακού (18-21). Ο Άρης είχε 5/11 τρίποντα στο τέλος του 10λεπτου, ίσως όμως δεν έψαξε την εκτέλεση από κοντινή απόσταση. Οι πέντε διαδοχικοί πόντοι του Ματ Μόργκαν έφεραν την απόλυτη ισορροπία στο τέλος της περιόδου (23-23).

Ο Αμερικανός γκαρντ συνέχισε από εκεί που το άφησε φτάνοντας στους 15 πόντους στο τέλος του ημιχρόνου καθώς ο Ολυμπιακός βασίστηκε στους 28 που του έδωσαν συνολικά οι Βεζένκοφ-Φουρνιέ. Ο Άρης άλλαξε την επιθετική λογική του στο δεύτερο δεκάλεπτο και βρήκε πόντους από κοντινή απόσταση ή και στο transition παιχνίδι (43-37, 17’) κάνοντας ένα παιχνίδι υψηλών κατοχών με λίγα λάθη (4). Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός δεν είχε μεν πλουραλισμό στην επίθεση αλλά σημάδεψε συγκεκριμένα μις ματς και το ημίχρονο έκλεισε με το +4 (47-43) για τους «κίτρινους».

Ο Άρης κράτησε το πόδι του πατημένο στο γκάζι και για πρώτη φορά η διαφορά πήγε σε διψήφιο νούμερο (59-45, 23’). Ο Εβάν Φουρνιέ προσπάθησε να κρατήσει τον Ολυμπιακό στο παρκέ με τους 12 πόντους που πέτυχε στο τρίτο δεκάλεπτο από τους 27 έως το τέλος αυτού. Ο Άρης ήταν όμως καταιγιστικός, συνέχιζε να παίζει σε υψηλή ταχύτητα, προηγήθηκε με +18 (73-55) σε μια περίοδο που έκλεισε με τρομερό buzzer beater του Βασίλη Τολιόπουλου (76-59).

Με ρεσιτάλ λαθών ή λανθασμένων αποφάσεων στην επίθεση δεν άλλαξε κάτι στο πρώτο τρίλεπτο της τελευταίας περιόδου (81-63, 33’). Ο Άρης δεν είχε την ίδια ένταση στο παιχνίδι του αλλά και ο Ολυμπιακός ήταν ανήμπορος να επιστρέψει στο παιχνίδι. Μάλιστα 5:50 πριν το τέλος ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποβλήθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή καθώς η διαφορά ήταν στο +18 (84-66) για τον Άρη. Το +21 ήταν η μέγιστη τιμή της διαφοράς (89-68).

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… ο Άρης ήταν μαγικός και στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να ματσάρει το physicality των «κίτρινων», ούτε να τον ακολουθήσει σε ταχύτητα. Κι έτσι η διαφορά εγκαταστάθηκε από τους 15+ πόντους και τελείωσε το παιχνίδι.

MVP… ο Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς ο οποίος μετά το μέτριο πρώτο ημίχρονο, έκανε εξαιρετικό τρίτο δεκάλεπτο με 11 πόντους και 4 ασίστ αλλάζοντας την εικόνα του αγώνα.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ… εκτέλεση με ακρίβεια από τον Ματ Μόργκαν καθώς ο Κεμ Μπιρτς έκανε το πιο αποτελεσματικό παιχνίδι του και στην επίθεση, ενώ ο Ρόμπινσον Ερλ είναι η σταθερή αξία

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Εβάν Φουρνιέ έκανε συγκλονιστικό παιχνίδι. Προσπαθούσε να κρατήσει μόνος του τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι.

ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… ένα σωρό κόσμος από τον Ολυμπιακό. Ο Σάσα Βεζένκοφ έκανε καλό πρώτο ημίχρονο (όχι όμως και δεύτερο) και μάλλον διασώθηκε σε σχέση με τους υπόλοιπους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ… Στο 35ο λεπτό ο Άρης είχε 20 ασίστ και 9 λάθη και ο Ολυμπιακός 9 ασίστ για 17 λάθη.

Τα δεκάλεπτα: 23-23, 47-43, 76-59, 100-78

ARIS BC - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ | Coach: V. Spanoulis | Assistant: I. Kantzouris # Παίκτης POS MIN PTS FG 2PT 3PT FT OREB DREB REB AST TO STL BLK (F/A) PF (C/D) +/- INDEX 0 E. MITROU-LONG * PG 18:10 12 5/9 (55%) 3/6 (50%) 2/3 (66%) 0/0 (0%) 0 1 1 2 1 2 0/0 2/2 +14 12 3 J. ROBINSON-EARL * PF 33:41 9 4/10 (40%) 3/6 (50%) 1/4 (25%) 0/0 (0%) 5 6 11 1 2 1 1/0 2/0 +20 15 7 N. DIMITRIJEVIKJ * PG 27:40 19 7/13 (53%) 4/6 (66%) 3/7 (42%) 2/3 (66%) 0 2 2 6 2 1 0/1 3/2 +19 19 92 K. BIRCH * C 20:10 14 6/6 (100%) 6/6 (100%) 0/0 (0%) 2/3 (66%) 2 1 3 0 0 1 1/0 3/2 +12 18 95 A. MOKOKA * SG 27:43 3 1/2 (50%) 0/0 (0%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) 0 1 1 3 1 1 0/0 5/1 +16 6 4 V. TOLIOPOULOS PG 17:30 6 2/10 (20%) 0/5 (0%) 2/5 (40%) 0/0 (0%) 0 0 0 6 0 2 0/2 3/1 +8 6 10 C. CHATZILAMPROU SG 00:00 0 0/0 (-) 0/0 (-) 0/0 (-) 0/0 (-) 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 13 L. BOCHORIDIS (C) SG 03:01 0 0/0 (-) 0/0 (-) 0/0 (-) 0/0 (-) 0 0 0 0 0 0 0/0 1/0 -1 0 30 M. MORGAN PG 23:40 21 5/10 (50%) 3/5 (60%) 2/5 (40%) 9/9 (100%) 0 2 2 2 0 1 0/0 2/3 +7 22 32 E. LIDDELL JR PF 21:12 12 5/11 (45%) 4/8 (50%) 1/3 (33%) 1/1 (100%) 0 6 6 2 2 0 1/0 4/3 +7 13 37 K. ANTETOKOUNMPO C 00:00 0 0/0 (-) 0/0 (-) 0/0 (-) 0/0 (-) 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 43 T. ANTETOKOUNMPO PF 07:12 4 2/4 (50%) 2/4 (50%) 0/0 (-) 0/0 (-) 3 2 5 0 2 1 0/0 2/1 +3 6 - Team / Coach - - - - - - - 1 2 3 - 0 - - 0/0 - - - ΣΥΝΟΛΟ (TEAM TOTALS) 200:00 100 37/75 (49%) 25/46 (54%) 12/29 (41%) 14/16 (87%) 13 21 34 22 10 10 3/5 28/19 - 119