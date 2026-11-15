Ο Άρης κατέθεσε στο παρκέ την αθλητικότητα, την ταχύτητα αλλά και την ποιότητά του καθώς ο Ολυμπιακός – πλην του Εβάν Φουρνιέ αλλά και του Σάσα Βεζένκοφ (στο πρώτο ημίχρονο) – χάθηκε από το παρκέ στο δεύτερο ημίχρονο. Με πρωταγωνιστές τους Ντιμιτρίγεβιτς, Μόργκαν, Μπιρτς ο Άρης ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος φτάνοντας τη διαφορά έως και στο +21. Κι έτσι ο Άρης κέρδισε (100-78) τον Ολυμπιακό έπειτα από 11 χρόνια.
Άρης - Ολυμπιακός: Το ματς
Με τρία διαδοχικά τρίποντα στα πρώτα 90’’ του αγώνα, αν μη τι άλλο το ξεκίνημα ήταν ιδανικό για τον Άρη (9-0). Ο Ολυμπιακός διατήρησε την ψυχραιμία και πολύ περισσότερο ο Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος σημείωσε 13 πόντους – με μόλις ένα χαμένο σουτ – στην πρώτη περίοδο κι αυτός ηγήθηκε της ανατροπής του Ολυμπιακού (18-21). Ο Άρης είχε 5/11 τρίποντα στο τέλος του 10λεπτου, ίσως όμως δεν έψαξε την εκτέλεση από κοντινή απόσταση. Οι πέντε διαδοχικοί πόντοι του Ματ Μόργκαν έφεραν την απόλυτη ισορροπία στο τέλος της περιόδου (23-23).
Ο Αμερικανός γκαρντ συνέχισε από εκεί που το άφησε φτάνοντας στους 15 πόντους στο τέλος του ημιχρόνου καθώς ο Ολυμπιακός βασίστηκε στους 28 που του έδωσαν συνολικά οι Βεζένκοφ-Φουρνιέ. Ο Άρης άλλαξε την επιθετική λογική του στο δεύτερο δεκάλεπτο και βρήκε πόντους από κοντινή απόσταση ή και στο transition παιχνίδι (43-37, 17’) κάνοντας ένα παιχνίδι υψηλών κατοχών με λίγα λάθη (4). Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός δεν είχε μεν πλουραλισμό στην επίθεση αλλά σημάδεψε συγκεκριμένα μις ματς και το ημίχρονο έκλεισε με το +4 (47-43) για τους «κίτρινους».
Ο Άρης κράτησε το πόδι του πατημένο στο γκάζι και για πρώτη φορά η διαφορά πήγε σε διψήφιο νούμερο (59-45, 23’). Ο Εβάν Φουρνιέ προσπάθησε να κρατήσει τον Ολυμπιακό στο παρκέ με τους 12 πόντους που πέτυχε στο τρίτο δεκάλεπτο από τους 27 έως το τέλος αυτού. Ο Άρης ήταν όμως καταιγιστικός, συνέχιζε να παίζει σε υψηλή ταχύτητα, προηγήθηκε με +18 (73-55) σε μια περίοδο που έκλεισε με τρομερό buzzer beater του Βασίλη Τολιόπουλου (76-59).
Με ρεσιτάλ λαθών ή λανθασμένων αποφάσεων στην επίθεση δεν άλλαξε κάτι στο πρώτο τρίλεπτο της τελευταίας περιόδου (81-63, 33’). Ο Άρης δεν είχε την ίδια ένταση στο παιχνίδι του αλλά και ο Ολυμπιακός ήταν ανήμπορος να επιστρέψει στο παιχνίδι. Μάλιστα 5:50 πριν το τέλος ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποβλήθηκε με δεύτερη τεχνική ποινή καθώς η διαφορά ήταν στο +18 (84-66) για τον Άρη. Το +21 ήταν η μέγιστη τιμή της διαφοράς (89-68).
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… ο Άρης ήταν μαγικός και στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να ματσάρει το physicality των «κίτρινων», ούτε να τον ακολουθήσει σε ταχύτητα. Κι έτσι η διαφορά εγκαταστάθηκε από τους 15+ πόντους και τελείωσε το παιχνίδι.
MVP… ο Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς ο οποίος μετά το μέτριο πρώτο ημίχρονο, έκανε εξαιρετικό τρίτο δεκάλεπτο με 11 πόντους και 4 ασίστ αλλάζοντας την εικόνα του αγώνα.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ… εκτέλεση με ακρίβεια από τον Ματ Μόργκαν καθώς ο Κεμ Μπιρτς έκανε το πιο αποτελεσματικό παιχνίδι του και στην επίθεση, ενώ ο Ρόμπινσον Ερλ είναι η σταθερή αξία
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Εβάν Φουρνιέ έκανε συγκλονιστικό παιχνίδι. Προσπαθούσε να κρατήσει μόνος του τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι.
ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… ένα σωρό κόσμος από τον Ολυμπιακό. Ο Σάσα Βεζένκοφ έκανε καλό πρώτο ημίχρονο (όχι όμως και δεύτερο) και μάλλον διασώθηκε σε σχέση με τους υπόλοιπους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ… Στο 35ο λεπτό ο Άρης είχε 20 ασίστ και 9 λάθη και ο Ολυμπιακός 9 ασίστ για 17 λάθη.
Τα δεκάλεπτα: 23-23, 47-43, 76-59, 100-78
|ARIS BC - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ | Coach: V. Spanoulis | Assistant: I. Kantzouris
|#
|Παίκτης
|POS
|MIN
|PTS
|FG
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK (F/A)
|PF (C/D)
|+/-
|INDEX
|0
|E. MITROU-LONG *
|PG
|18:10
|12
|5/9 (55%)
|3/6 (50%)
|2/3 (66%)
|0/0 (0%)
|0
|1
|1
|2
|1
|2
|0/0
|2/2
|+14
|12
|3
|J. ROBINSON-EARL *
|PF
|33:41
|9
|4/10 (40%)
|3/6 (50%)
|1/4 (25%)
|0/0 (0%)
|5
|6
|11
|1
|2
|1
|1/0
|2/0
|+20
|15
|7
|N. DIMITRIJEVIKJ *
|PG
|27:40
|19
|7/13 (53%)
|4/6 (66%)
|3/7 (42%)
|2/3 (66%)
|0
|2
|2
|6
|2
|1
|0/1
|3/2
|+19
|19
|92
|K. BIRCH *
|C
|20:10
|14
|6/6 (100%)
|6/6 (100%)
|0/0 (0%)
|2/3 (66%)
|2
|1
|3
|0
|0
|1
|1/0
|3/2
|+12
|18
|95
|A. MOKOKA *
|SG
|27:43
|3
|1/2 (50%)
|0/0 (0%)
|1/2 (50%)
|0/0 (0%)
|0
|1
|1
|3
|1
|1
|0/0
|5/1
|+16
|6
|4
|V. TOLIOPOULOS
|PG
|17:30
|6
|2/10 (20%)
|0/5 (0%)
|2/5 (40%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|6
|0
|2
|0/2
|3/1
|+8
|6
|10
|C. CHATZILAMPROU
|SG
|00:00
|0
|0/0 (-)
|0/0 (-)
|0/0 (-)
|0/0 (-)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0/0
|0/0
|0
|0
|13
|L. BOCHORIDIS (C)
|SG
|03:01
|0
|0/0 (-)
|0/0 (-)
|0/0 (-)
|0/0 (-)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0/0
|1/0
|-1
|0
|30
|M. MORGAN
|PG
|23:40
|21
|5/10 (50%)
|3/5 (60%)
|2/5 (40%)
|9/9 (100%)
|0
|2
|2
|2
|0
|1
|0/0
|2/3
|+7
|22
|32
|E. LIDDELL JR
|PF
|21:12
|12
|5/11 (45%)
|4/8 (50%)
|1/3 (33%)
|1/1 (100%)
|0
|6
|6
|2
|2
|0
|1/0
|4/3
|+7
|13
|37
|K. ANTETOKOUNMPO
|C
|00:00
|0
|0/0 (-)
|0/0 (-)
|0/0 (-)
|0/0 (-)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0/0
|0/0
|0
|0
|43
|T. ANTETOKOUNMPO
|PF
|07:12
|4
|2/4 (50%)
|2/4 (50%)
|0/0 (-)
|0/0 (-)
|3
|2
|5
|0
|2
|1
|0/0
|2/1
|+3
|6
|-
|Team / Coach
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|2
|3
|-
|0
|-
|-
|0/0
|-
|-
|-
|ΣΥΝΟΛΟ (TEAM TOTALS)
|200:00
|100
|37/75 (49%)
|25/46 (54%)
|12/29 (41%)
|14/16 (87%)
|13
|21
|34
|22
|10
|10
|3/5
|28/19
|-
|119
|OLYMPIACOS PIRAEUS - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ | Coach: G. Bartzokas | Assistant: C. Pappas
|#
|Παίκτης
|POS
|MIN
|PTS
|FG
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|TO
|STL
|BLK (F/A)
|PF (C/D)
|+/-
|INDEX
|3
|T. WARD *
|SF
|18:02
|1
|0/2 (0%)
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|1/2 (50%)
|0
|3
|3
|1
|2
|0
|0/0
|3/1
|-16
|0
|14
|S. VEZENKOV *
|PF
|35:04
|19
|8/14 (57%)
|7/10 (70%)
|1/4 (25%)
|2/2 (100%)
|2
|5
|7
|1
|2
|1
|1/0
|2/3
|-19
|21
|34
|C. JOSEPH *
|PG
|15:03
|0
|0/4 (0%)
|0/3 (0%)
|0/1 (0%)
|0/0 (-)
|0
|1
|1
|1
|5
|0
|0/1
|4/3
|-4
|-7
|45
|D. HALL *
|C
|25:57
|6
|2/2 (100%)
|2/2 (100%)
|0/0 (-)
|2/2 (100%)
|0
|4
|4
|0
|1
|0
|0/0
|1/2
|-14
|9
|94
|E. FOURNIER *
|SF
|31:54
|29
|10/14 (71%)
|7/9 (77%)
|3/5 (60%)
|6/7 (85%)
|0
|3
|3
|2
|5
|0
|0/0
|3/7
|-20
|24
|0
|C. MILLER-McINTYRE
|PG
|31:24
|7
|3/7 (42%)
|3/4 (75%)
|0/3 (0%)
|1/2 (50%)
|0
|3
|3
|6
|3
|0
|0/1
|3/5
|-20
|8
|5
|G. PAPATHANASIOU (PAPAS)
|SG
|00:00
|0
|0/0 (-)
|0/0 (-)
|0/0 (-)
|0/0 (-)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0/0
|0/0
|0
|0
|9
|N. PLOTAS
|PG
|00:00
|0
|0/0 (-)
|0/0 (-)
|0/0 (-)
|0/0 (-)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0/0
|0/0
|0
|0
|16
|K. PAPANIKOLAOU (C)
|SF
|17:35
|4
|1/4 (25%)
|1/2 (50%)
|0/2 (0%)
|2/2 (100%)
|1
|1
|2
|1
|0
|1
|1/1
|3/2
|-8
|6
|21
|O. NETZIPOGLOU
|SG
|07:02
|2
|0/0 (-)
|0/0 (-)
|0/0 (-)
|2/2 (100%)
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0/1
|0/1
|-2
|5
|24
|M. NDIAYE
|PF
|17:59
|10
|4/7 (57%)
|4/5 (80%)
|0/2 (0%)
|2/4 (50%)
|1
|1
|2
|1
|1
|0
|2/0
|1/3
|-7
|9
|29
|A. KARAGIANNIDIS
|PF
|00:00
|0
|0/0 (-)
|0/0 (-)
|0/0 (-)
|0/0 (-)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0/0
|0/0
|0
|0
|-
|Team / Coach
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|3
|5
|-
|0
|-
|-
|2/0
|-
|-
|-
|ΣΥΝΟΛΟ (TEAM TOTALS)
|200:00
|78
|28/54 (51%)
|24/36 (66%)
|4/18 (22%)
|18/23 (78%)
|6
|26
|32
|13
|19
|2
|5/3
|22/27
|-
|80
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.