Ο Τζον Κόντσαρ σκέφτεται να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό πριν καν συμπληρώσει ένα μήνα στους «ερυθρόλευκους». Από τη συνάντηση με τον Μπαρτζώκα στο αεροδρόμιο μέχρι σήμερα.

Αναμφίβολα η είδηση πως ο Τζον Κόντσαρ σκέφτεται πως θέλει να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό, ξάφνιασε αρκετούς οπαδούς τους «ερυθρόλευκος» και προκάλεσε αρκετά ερωτηματικά γύρω από το σκεπτικό του.

Ο Αμερικανός γκαρντ έκανε για πρώτη φορά το υπερατλαντικό ταξίδι, προκειμένου να παίξει στην Ευρώπη, ωστόσο η προσαρμογή του, πιθανόν δεν είναι αυτή που είχε φανταστεί.

Όλο το ιστορικό του Κόντσαρ στην Ελλάδα

Ο Τζον Κόντσαρ έφτασε στην Ελλάδα στις 22 Οκτωβρίου, έχοντας υπογράψει συμβόλαιο για δύο χρόνια με τους Πειραιώτες. Μάλιστα κατά την άφιξή του στη χώρα μας, συναντήθηκε και με τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τα είπαν σε πολύ θετικό κλίμα, λίγο πριν αποχωρήσει η αποστολή του Ολυμπιακού για την Τουρκία, ενόψει του ματς με την Μπεσίκτας.

👀🏀 Μίνι τετ α τετ Μπαρτζώκα – Κόντσαρ πριν από την αναχώρηση της αποστολής του Ολυμπιακού! https://t.co/UwuHmP2Hjw — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 27, 2026

Μάλιστα με το που πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα, ο Κόντσαρ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την απόφαση που πήρε, λέγοντας. «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος από αυτή την ευκαιρία. Πρώτη φορά για εμένα στην Ελλάδα, είμαι πολύ ενθουσιασμένος και έτοιμος για αυτό».

Το ντεμπούτου του με την «ερυθρόλευκη» φανέλα το έκανε στην αναμέτρηση κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα και σε 20 λεπτά συμμετοχής είχε 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 τάπες και 1 λάθος, ωστόσο ήταν άστοχος (0/4 τρίποντα).

Σημειώνεται πως μετά το πρώτο επίσημο ματς με τον Ολυμπιακό, ο ίδιος είπε πως απολαμβάνει αυτό το είδους του παιχνιδιού και πως έπρεπε να είναι πιο καλός στο επιθετικό κομμάτι.

«Ήταν ωραία ατμόσφαιρα. Θέλαμε να πάρουμε τη νίκη για τον κόσμο μας. Έπρεπε να παίξω καλύτερα στην επίθεση, έπρεπε να βάλω κάποια σουτ για την ομάδα μας. Κάθε κατοχή μετράει εδώ, πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος σε κάθε φάση. Απολαμβάνω αυτού του είδους το παιχνίδι.

Πρέπει να είμαι καλύτερος στην επίθεση και να δίνω πράγματα στην ομάδα. Είναι εξαιρετικός ο Βεζένκοφ το έδειξε και στο τέλος. Έπρεπε να έχουμε καλύτερη άμυνα για να πάρουμε τη νίκη. Όλοι μου είπαν πως κάθε φάση μετράει, να φέρνω ενέργεια στην ομάδα».

Ο Κόντσαρ αγωνίστηκε άλλη μία φορά με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, στην αναμέτρηση κόντρα στην Ντουμπάι BC, όπου πάλι δεν κατάφερε να σκοράρει, έχοντας (0/6) προσπάθειες για τρίποντο. Ωστόσο είχε 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 14:49 λεπτά, που πάτησε παρκέ.

Μετά και το ματς με τον σύλλογο από τα Εμιράτα, ο ίδιος σκέφτεται πολύ σοβαρά να αποχωρήσει από τον Πειραιά, χωρίς να έχει γίνει ακόμα γνωστή κάποια λεπτομέρεια ή οι λόγοι που τον οδήγησαν στο σκεπτικό.