Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Άρης-Ολυμπιακός και οι σημαντικότερες αναμετρήσεις της ημέρας
Κυριακή (15/11) σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας, ξεκινάει με αναμέτρηση της Super League 2 ανάμεσα στον Απόλλων Καλαμαριάς και την Καλλιθέα (12:30, ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2) ενώ λίγο αργότερα το ποδόσφαιρο γυναικών παίρνει την σκυτάλη, καθώς ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (13:45, ΕΡΤ Sports1). Στις 16:00 η Κύπρος έρχεται αντιμέτωπη με το Μαυροβούνιο (16:00, Nova Sports Prime) και ακολουθεί η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Ισπανία (21:45, Alpha/Nova Sports Prime) αλλά και της Κροατίας με την Τσεχία (21:45,Nova Sports 4).
Η μάχη στο GBL αρχίζει με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Κολοσσό(13:00, ΣΠΟΡ FM TV 1) και ταυτόχρονα το Περιστέρι θα αντιμετωπίσει τη Μύκονο (13:00, ΣΠΟΡ FM TV 2). Στις 17:30 ο Άρης θα αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό (ΣΚΑΪ) και ακολουθεί ο αγώνας ανάμεσα στη Μπασκόνια και τη Ρεάλ Μαδρίτης (20:00, Magenta Sport 8).
Στις 17:00 ακολουθεί βόλεϊ γυναικών με την αναμέτρηση ανάμεσα στο Μαρκόπουλο και τον Παναθηναϊκό (ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2).
Οι σημαντικότερες αναμετρήσεις της ημέρας:
- Φίλιπ Χένινγκ – Μίτσελ Ριμπεκάι (11:00 – Magenta Sport 8)
- Απόλλων Καλαμαριάς – Athens Kallithea (12:30 – ERT 2)
- Nitto ATP Finals – Φάση ομίλων, Διπλό (12:30 – Magenta Sport 6)
- Παναθηναϊκός – Κολοσσός H Hotels (13:00 – ΣΠΟΡ FM TV 1)
- Περιστέρι – Μύκονος (13:00 – ΣΠΟΡ FM TV 2)
- ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (Γυναικών) (13:45 – ERT SPORTS 1)
- Κύπρος – Μαυροβούνιο (16:00 – Novasports Prime)
- Λετονία – Αρμενία (16:00 – Novasports 1)
- Βίκος Ιωαννίνων – Μαρούσι (16:00 – ΣΠΟΡ FM TV 3)
- Μπεσίκτας – Μπούρσασπορ (17:00 – Magenta Sport 8)
- ΑΟ Μαρκοπούλου – Παναθηναϊκός (Γυναικών) (17:00 – ERT 2)
- Άρης – Ολυμπιακός (17:30 – SKAI)
- Ραβένα – Φαρλί (18:30 – ΣΠΟΡ FM TV 2)
- Λευκορωσία – Αλβανία (19:00 – Novasports Prime)
- Φινλανδία – Σαν Μαρίνο (19:00 – Novasports Start)
- Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές (19:30 – Magenta Sport 4)
- Φιλαδέλφεια Σίξερς – Ιντιάνα Πέισερς (20:00 – Magenta Sport 5)
- Μπασκόνια – Ρεάλ Μαδρίτης (20:00 – Magenta Sport 8)
- Ισπανία – Αγγλία (21:45 – Novasports Prime / ALPHA)
- Κροατία – Τσεχία (21:45 – Novasports 4)
- Βέλγιο – Ιταλία (21:45 – Novasports 3)
- Γαλλία – Τουρκία (21:45 – Novasports 2)
- WTA Finals – Τελικός Διπλού (22:00 – Novasports 6)
- Φοίνιξ Σανς – Λος Άντζελες Λέικερς (23:00 – Magenta Sport 4)
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