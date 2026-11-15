Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Άρης-Ολυμπιακός και οι σημαντικότερες αναμετρήσεις της ημέρας

Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των σημαντικότερων αναμετρήσεων της ημέρας.

Κυριακή (15/11) σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας, ξεκινάει με αναμέτρηση της Super League 2 ανάμεσα στον Απόλλων Καλαμαριάς και την Καλλιθέα (12:30, ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2) ενώ λίγο αργότερα το ποδόσφαιρο γυναικών παίρνει την σκυτάλη, καθώς ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (13:45, ΕΡΤ Sports1). Στις 16:00 η Κύπρος έρχεται αντιμέτωπη με το Μαυροβούνιο (16:00, Nova Sports Prime) και ακολουθεί η αναμέτρηση της Αγγλίας με την Ισπανία (21:45, Alpha/Nova Sports Prime) αλλά και της Κροατίας με την Τσεχία (21:45,Nova Sports 4).

Η μάχη στο GBL αρχίζει με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Κολοσσό(13:00, ΣΠΟΡ FM TV 1) και ταυτόχρονα το Περιστέρι θα αντιμετωπίσει τη Μύκονο (13:00, ΣΠΟΡ FM TV 2). Στις 17:30 ο Άρης θα αναμετρηθεί με τον Ολυμπιακό (ΣΚΑΪ) και ακολουθεί ο αγώνας ανάμεσα στη Μπασκόνια και τη Ρεάλ Μαδρίτης (20:00, Magenta Sport 8).

Στις 17:00 ακολουθεί βόλεϊ γυναικών με την αναμέτρηση ανάμεσα στο Μαρκόπουλο και τον Παναθηναϊκό (ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2).

Οι σημαντικότερες αναμετρήσεις της ημέρας: