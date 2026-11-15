Άρης - Ολυμπιακός: Η δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων»
Επιστροφή στην αγωνιστική δράση της Greek Basketball League, με τον Ολυμπιακό να έχει μία απαιτητική εκτός έδρας αποστολή. Για την έβδομη αγωνιστική του πρωταθλήματος, θα αντιμετωπίσει τον Άρη (15/11, 17:30, LIVE στο Gazzetta).
Γνωστή έγινε η δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων», με τον Κώστα Παπανικολάου να επιστρέφει στη δράση. Από την άλλη, εκτός έμεινε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος τραυματίστηκε.
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού
ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Πάπας, Πλώτας, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζηπογλου, Εντζάι, Τζόσεφ, Χολ, Καραγιαννίδης, Φουρνιέ.
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