Ολυμπιακός: Προς Sold-out η αναμέτρηση κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης (20/11, 21:15 LIVE από το Gazzetta), για την 13η αγωνιστική της EuroLeague, με την αναμέτρηση να αναμένεται να γίνει sold-out.
Συγκεκριμένα λιγότερα από 400 διαθέσιμα εισιτήρια έχουν απομείνει για τον αγώνα κόντρα στους Ισπανούς, πράγμα που σημαίνει πως αναμένεται ένα κατάμεστο γήπεδο.
Σημειώνεται πως αν εξαντληθούν τα «μαγικά» χαρτάκια, θα είναι το πρώτο sold-out για τον Ολυμπιακό τη φετινή σεζόν.
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