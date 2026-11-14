Ολυμπιακός: Πλήγμα με Μιλουτίνοφ, υπέστη κάταγμα και μένει εκτός με Άρη και Μακάμπι!
Τα προβλήματα τραυματισμών δεν σταματούν να πλήττουν τον Ολυμπιακό, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να υπέστη κάταγμα στην ονυχοφόρο φάλαγγα του δείκτη του δεξιού χεριού του.
Συγκεκριμένα όπως ενημέρωσε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ο Σέρβος σέντερ αναμένεται να μείνει εκτός για την αναμέτρηση κόντρα στον Άρη (15/11, 17:30 LIVE από το Gazzetta) και κόντρα στη Μακάμπι (17/11, 19:00 LIVE από το Gazzetta).
Ο Κώστας Παπανικολάου αναμένεται να επιστρέψει στην αναμέτρηση με τον Άρη.
Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού κόντρα στον Άρη:
ΜάκΙνταϊρ, Γουόρντ, Πάπας, Πλώτας, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Εντιάι, Καραγιαννίδης, Τζόζεφ, Χολ, Φουρνιέ.
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