H Χάποελ Τελ Αβίβ αντιμετωπίζει την Τετάρτη (25/11, 21:15) στη Sunel Arena τον Ολυμπιακό με τον Βασίλιε Μίτσιτς και τον Ελάιτζα Μπράιαντ να οδηγούν την ομάδα επιθετικά, με μεγάλη ισχύς στην περιφέρεια και χαμηλό αριθμό λαθών. Σε ποια σημεία μπορεί ο Ολυμπιακός να «χτυπήσει» τον αντίπαλο του.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ αντιμετωπίζει την Τετάρτη (25/11, 21:15) στη Sunel Arena τον Ολυμπιακό σ' ένα παιχνίδι με σημαντικό βαθμό δυσκολίας. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έχει ξεκινήσει τη σεζόν με ρεκόρ 7-6 στην Euroleague, διαθέτει ένα από τα πιο ποιοτικά περιφερειακά δίδυμα της διοργάνωσης, αρκετές επιθετικές λύσεις και την ικανότητα να τιμωρεί κάθε αμυντική αδράνεια. Δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκεται στην τέταρτη θέση της κατάταξης του Performance Index Rating, με 104 βαθμούς κατά μέσο όρο.

Η Χάποελ είναι ένα σύνολο με ξεκάθαρη επιθετική ταυτότητα, αλλά όχι χωρίς αδυναμίες. Πετυχαίνει 90.4 πόντους ανά αγώνα, σουτάρει με 38.2% από τα 6.75 μ. και με 79.9% από τη γραμμή των βολών. Πρόκειται για ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά, που την τοποθετούν στην πέμπτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα στις συγκεκριμένες στατιστικές κατηγορίες. Το στοιχείο, ωστόσο, που ξεχωρίζει περισσότερο είναι η αποτελεσματικότητά της στη διαχείριση της μπάλας, καθώς κάνει μόλις 10.7 λάθη ανά παιχνίδι, επίδοση που την κατατάσσει στη δεύτερη θέση της Euroleague.

Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να περιμένει εύκολα λάθη από τον αντίπαλό του. Θα χρειαστεί να δημιουργήσει συνθήκες πίεσης, να χαλάσει την κυκλοφορία της μπάλας και να αναγκάσει τη Χάποελ να επιτεθεί έξω από τις αγαπημένες επιλογές και συνήθειες της.

Ο Μπράιαντ και ο Μίτσιτς είναι οι δύο βασικοί δημιουργοί

Ο Ελάιτζα Μπράιαντ αποτελεί μέχρι στιγμής τον πιο επιδραστικό παίκτη της Χάποελ Τελ Αβίβ. Σε 13 αγώνες έχει 14.7 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 3.8 ασίστ, συγκεντρώνοντας 20.6 βαθμούς στο PIR. Είναι ο πρώτος σκόρερ και ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας σε αξιολόγηση, ενώ η παρουσία του δεν περιορίζεται στην εκτέλεση. Μπορεί να δημιουργήσει για τον εαυτό του, να διαβάσει τις περιστροφές της αντίπαλης άμυνας, να επιτεθεί στο καλάθι και να αξιοποιήσει τα κενά που προκύπτουν από την κίνηση των συμπαικτών του.

Δίπλα του βρίσκεται ο Βασίλιε Μίτσιτς, ένας παίκτης που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Ο Σέρβος γκαρντ μετρά 13.8 πόντους και 4.8 ασίστ σε 26:33 λεπτά συμμετοχής, αποτελώντας τον βασικό οργανωτή της ομάδας. Είναι εκείνος που μπορεί να ελέγξει τον ρυθμό, να διαβάσει το pick n' roll και να βρει τους ψηλούς στην κατάλληλη στιγμή ή τους σουτέρ στην περιφέρεια.

Η παρουσία των δύο δημιουργεί ένα σύνθετο πρόβλημα για κάθε αντίπαλη άμυνα. Αν ο Ολυμπιακός δώσει χώρο στον Βασίλιε Μίτσιτς, κινδυνεύει από την εκτέλεση και την οργάνωσή του. Αν στρέψει την άμυνα πάνω του, ο Ελάιτζα Μπράιαντ έχει την ποιότητα να εκμεταλλευτεί τις περιστροφές και να πάρει πρωτοβουλίες.

Υπάρχει, πάντως, ένα σημείο που αξίζει να προσεχθεί, καθώς ο Μίτσιτς έχει 2.4 λάθη ανά αγώνα, σχεδόν το ένα τέταρτο των συνολικών λαθών της ομάδας του σε απόλυτους αριθμούς ανά συμμετοχή. Η στοχευμένη πίεση πάνω του, χωρίς υπερβολικές βοήθειες που θα αφήσουν ελεύθερους σουτέρ, μπορεί να αποδειχθεί σημαντική.

Η περιφέρεια που μπορεί να σε τιμωρήσει

Η Χάποελ δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τους δύο πρωταγωνιστές της. Ο Αντόνιο Μπλέικνι προσφέρει 13.9 πόντους ανά παιχνίδι, σουτάροντας με 42.1% από τα τρίποντα, ενώ ο Ζακ ΛεΝτέι αποτελεί μία ακόμη πολύ σημαντική επιθετική λύση με 9.8 πόντους και 46.4% έξω από τα 6,75 μ.

Ακόμη και ο Τόμας Σατοράνσκι, με 5.1 πόντους και 4.1 ασίστ, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, καθώς εκτελεί με 47.4% από την περιφέρεια. Η παρουσία τόσων αξιόπιστων σουτέρ σημαίνει ότι η άμυνα του Ολυμπιακού θα πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτική στις περιστροφές της.

Η Χάποελ μπορεί να αξιοποιήσει ένα καλό σκριν, να δημιουργήσει αριθμητικό πλεονέκτημα και να μεταφέρει γρήγορα την μπάλα στην αδύνατη πλευρά. Αν ο Ολυμπιακός καθυστερήσει να καλύψει τις αποστάσεις, είναι πιθανό να πληρώσει την παραμικρή αδράνεια.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει και στον Αμίρ Κόφι, ο οποίος προσφέρει ενέργεια, αθλητικότητα και αμυντική παρουσία, αλλά και στον Ίς Γουέινραϊτ, που αποτελεί έναν ακόμη παίκτη ικανό να δώσει λύσεις από την περιφέρεια.

Το παιχνίδι κοντά στο καλάθι και η ιδιαιτερότητα του Οτούρου

Στη ρακέτα, ο Νταν Οτούρου είναι η βασική αναφορά της ομάδας στην επίθεση. Μετρά 11 πόντους, 5.5 ριμπάουντ και 1.2 κοψίματα ανά αγώνα, σουτάροντας με 68.7% στα δίποντα. Είναι ένας ψηλός που τελειώνει αποτελεσματικά τις φάσεις κοντά στο καλάθι, απειλεί μέσα από το pick n' roll και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα με τη σωματική του παρουσία.

Ο Τάι Οντιάσε προσφέρει επίσης δύναμη και αποτελεσματικότητα κοντά στο καλάθι, με 7.2 πόντους και 70.4% στα δίποντα, ενώ ο Μπρούνο Καμπόκλο αποτελεί μία ακόμη λύση στη γραμμή των ψηλών, έστω και με περιορισμένο χρόνο συμμετοχής μέχρι στιγμής.

Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα την προστασία της ρακέτας, χωρίς όμως να επιτρέψει στους περιφερειακούς της Χάποελ να βρουν ελεύθερα σουτ από τις βοήθειες. Η αντιμετώπιση του pick n' roll θα είναι κομβική, καθώς ο Μίτσιτς και ο Μπράιαντ έχουν την ικανότητα να διαβάζουν την άμυνα και να επιλέγουν την κατάλληλη λύση.

Οι αδυναμίες που πρέπει να αξιοποιήσει ο Ολυμπιακός

Παρά την επιθετική ποιότητα, τα στατιστικά της Χάποελ αποκαλύπτουν ορισμένα σημεία στα οποία μπορεί να... παρέμβει ο Ολυμπιακός. Πρώτα απ' όλα, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη δεν είναι ιδιαίτερα παραγωγική στο επιθετικό ριμπάουντ. Μαζεύει μόλις 9.5 ανά αγώνα και βρίσκεται στην 20ή θέση της Euroleague. Πρόκειται για μια σημαντική αδυναμία απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που έχει σαφώς μεγαλύτερη παραγωγή στη συγκεκριμένη κατηγορία, με 12.5 επιθετικά ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Εδώ βρίσκεται μία από τις σημαντικότερες ευκαιρίες των «ερυθρόλευκων». Η επιθετική κυριαρχία στα ριμπάουντ μπορεί να τους δώσει δεύτερες επιθέσεις, να φθείρει τους ψηλούς της Χάποελ και να δημιουργήσει επιπλέον κατοχές. Παράλληλα, η εξασφάλιση του αμυντικού ριμπάουντ θα περιορίσει τις πιθανότητες της ισραηλινής ομάδας να βρει εύκολους πόντους μετά από άστοχες προσπάθειες.

Δεύτερο σημείο είναι η δημιουργία. Η Χάποελ μοιράζει 17.2 ασίστ ανά παιχνίδι και βρίσκεται στην 20ή θέση της διοργάνωσης, την ώρα που ο Ολυμπιακός έχει 20.4 και κατατάσσεται τέταρτος. Η διαφορά αυτή δείχνει ότι οι Πειραιώτες έχουν μεγαλύτερη παραγωγή μέσα από την ομαδική κυκλοφορία της μπάλας.

Είναι, επομένως, σημαντικό να μην εγκλωβιστούν σε ατομικές προσπάθειες απέναντι στην άμυνα της Χάποελ. Η γρήγορη μεταφορά της μπάλας, οι σωστές αποστάσεις και η αξιοποίηση της αδύνατης πλευράς μπορούν να δημιουργήσουν καταστάσεις ανισορροπίας.

Επιπλέον, η Χάποελ δεν διαθέτει ιδιαίτερα υψηλή παραγωγή σε κλεψίματα, με 5.8 ανά αγώνα, έναντι 7.2 του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι» μπορούν να πιέσουν περισσότερο στην άμυνα, να αναζητήσουν λάθη και να τρέξουν στο ανοιχτό γήπεδο, χωρίς όμως να θυσιάσουν την αμυντική τους ισορροπία.

Υπάρχει, βέβαια, και μια ακόμη ενδιαφέρουσα παράμετρος, καθώς η Χάποελ έχει 56.7% στα δίποντα, αλλά ο Ολυμπιακός φτάνει στο 59.8%. Οι Πειραιώτες διαθέτουν καλύτερη αποτελεσματικότητα στο συγκεκριμένο κομμάτι και θα πρέπει να επιδιώξουν να αξιοποιήσουν την παρουσία τους κοντά στο καλάθι.

Πού πρέπει να χτυπήσει ο Ολυμπιακός

Το πρώτο ζητούμενο είναι να περιορίσει την επιρροή του Ελάιτζα Μπράιαντ και του Βασίλιε Μίτσιτς. Δεν αρκεί να τους στερήσει το σκοράρισμα. Πρέπει να τους δυσκολέψει και στη δημιουργία, να τους αναγκάσει να παίξουν σε συνθήκες πίεσης και να μην τους επιτρέψει να βρουν εύκολα τον ρυθμό τους.

Το δεύτερο είναι να ελέγξει τη μάχη των ριμπάουντ. Η διαφορά των τριών επιπλέον επιθετικών ριμπάουντ που παίρνει κατά μέσο όρο ο Ολυμπιακός σε σχέση με τη Χάποελ μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πλεονέκτημα. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πρέπει να επιτεθεί με συνέπεια στο επιθετικό ριμπάουντ και να μην επιτρέψει δεύτερες ευκαιρίες στον αντίπαλο.

Το τρίτο είναι να χτυπήσει μέσα από την ομαδικότητα. Με 20.4 ασίστ ανά αγώνα, ο Ολυμπιακός έχει τη δυνατότητα να μετακινήσει την άμυνα της Χάποελ, να δημιουργήσει ελεύθερα σουτ και να εκμεταλλευτεί τις αμυντικές περιστροφές της. Η υπομονή στην επίθεση και η σωστή επιλογή του σουτ θα είναι απαραίτητες.

Τέλος, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στον ρυθμό. Η Χάποελ είναι μια ομάδα που μπορεί να ανεβάσει την παραγωγικότητά της μέσα από το περιφερειακό σουτ. Ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να παρασυρθεί σε ένα παιχνίδι διαδοχικών επιθέσεων και υψηλού σκορ, στο οποίο οι ατομικές ικανότητες των γκαρντ της ισραηλινής ομάδας μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Η σύγκριση των δυο ομάδων

Η σύγκριση των δύο ομάδων αποτυπώνει ένα ενδιαφέρον παιχνίδι ισορροπιών. Η Χάποελ έχει καλύτερο ποσοστό στα τρίποντα (38.2% έναντι 33.5%), λιγότερα λάθη (10.7 έναντι 13,1) και περισσότερους πόντους ανά αγώνα (90.4 έναντι 89.4). Ο Ολυμπιακός από την άλλη, υπερτερεί στα επιθετικά ριμπάουντ (12.5 έναντι 9.5), στις ασίστ (20,4 έναντι 17.2), στα κλεψίματα (7.2 έναντι 5.8) και στην αποτελεσματικότητα στα δίποντα (59.8% έναντι 56.7%).

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι δύο ομάδες βρίσκονται πολύ κοντά στο συνολικό PIR, με τη Χάποελ στους 104 βαθμούς και τον Ολυμπιακό στους 105,9. Αυτό δείχνει ότι πρόκειται για δύο σύνολα με υψηλό επίπεδο αποτελεσματικότητας, αλλά με διαφορετικά χαρακτηριστικά και τρόπους προσέγγισης του παιχνιδιού.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη διαθέτει την περιφερειακή ποιότητα για να τιμωρήσει κάθε αμυντικό λάθος. Ο Ολυμπιακός, όμως, έχει τα εργαλεία για να της δημιουργήσει προβλήματα. Περισσότερη δημιουργία, καλύτερη παρουσία στο επιθετικό ριμπάουντ, μεγαλύτερη πίεση στην μπάλα και αποτελεσματικότητα κοντά στο καλάθι.

Το κλειδί για τους «ερυθρόλευκους» θα είναι να μην αφήσουν τον Μίτσιτς και τον Μπράιαντ να ελέγξουν τον ρυθμό, να κλείσουν τους διαδρόμους προς το καλάθι και να επιβάλουν το δικό τους παιχνίδι.

Η Χάποελ είναι μια ομάδα που μπορεί να σε κερδίσει με το ταλέντο της. Ο Ολυμπιακός, ωστόσο, μπορεί να της δημιουργήσει ένα εντελώς διαφορετικό πρόβλημα, αν μετατρέψει την αναμέτρηση σε μάχη κατοχών, ριμπάουντ, έντασης και ομαδικής λειτουργίας, επιτυγχάνοντας τον στόχο του.

