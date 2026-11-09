Ο Μόουζες Ράιτ ξεκίνησε από τον πάγκο στη χθεσινή νίκη της Αρμάνι Μιλάνο κόντρα στην Τρέντο (88-86) για το ιταλικό πρωτάθλημα, καθώς ήταν αργοπορημένος στο «pregame meeting».

Την... πάτησε ο Μόουζες Ράιτ! Ο Αμερικανός σέντερ της Αρμάνι Μιλάνο υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα και ξεκίνησε από τον πάγκο στη χθεσινή νίκη της ομάδας του απέναντι στην Τρέντο (88-86) για την 7η αγωνιστική της Lega A, με την οποία ο σύλλογος της Λομβαρδίας βελτίωσε το ρεκόρ του στο εγχώριο πρωτάθλημα σε 5-2.

Σύμφωνα με το «BasketNews», ο πρώην αθλητής του Ολυμπιακού, μεταξύ άλλων, άργησε στη συνάντηση της ομάδας πριν από τον αγώνα και έτσι ο υπηρεσιακός προπονητής των Μιλανέζων, Μάρκο Ραμοντίνο, τον άφησε στον πάγκο στο ξεκίνημα του αγώνα. «Άργησε στο pregame meeting, οπότε αποφάσισα να τον χρησιμοποιήσω ως αλλαγή», είπε χαρακτηριστικά.

Εντέλει, ο πολιτογραφημένος με τη Βόρεια Μακεδονία παίκτης έπαιξε για 14 λεπτά, καταγράφοντας 11 πόντους (4/8 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 3/3 βολές), 5 ριμπάουντ και έξι βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης (PIR).

Υπενθυμίζεται ότι ο νέος τεχνικός της Αρμάνι Μιλάνο είναι ο Λούκα Μπάνκι, ο οποίος ετοιμάζεται για τη δεύτερη θητεία του στον οργανισμό της Βόρειας Ιταλίας.