Η Ντερτόνα υπερασπίστηκε την έδρα της και πήρε μία πολύ σημαντική νίκη επί της Αρμάνι Μιλάνο με 83-80.

Μετά από τρεις διαδοχικές νίκες, οι δύο εκ των οποίων στη EuroLeague, η Αρμάνι Μιλάνο, δεν κατάφερε να πάρει θετικό αποτέλεσμα. Το σύνολο του Λούκα Μπάνκι φιλοξενήθηκε στην έδρα της Ντερτόνα, με τους γηπεδούχους να φτάνουν στην πολύ σημαντική νίκη με 83-80 για την 9η αγωνιστική του ιταλίκού πρωταθλήματος.

Πολυτιμότερος παίκτης για την Ντερτόνα ήταν ο Ντάντε Μάντοξ, ο οποίος είχε 10 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος σε 20 λεπτά. Από πλευράς Αρμάνι, εξαιρετικός ήταν ο Ντέβον Χολ, με τον Αμερικανό να τελειώνει το ματς με 19 πόντους, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 λάθη σε 29 λεπτά.

Τα δεκάλεπτα: 20-21, 37-38, 54-53, 83-80

BERTRAM DERTHONA TORTONA - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Coach: Mario Fioretti # Παίκτης MIN PTS 2PT 3PT FT OREB DREB REB AST STL TO BLK (F/A) PF (C/D) +/- VAL 00 Paul Eboua 20:00 8 2/5 (40%) 1/3 (33.3%) 1/2 (50%) 2 2 4 0 0 0 0/2 4/3 +4 3 1 Christian Vital 21:00 14 0/2 (0%) 4/8 (50%) 2/4 (50%) 1 5 6 2 0 1 0/0 2/7 -7 18 3 Prentiss Hubb 28:00 11 2/3 (66.7%) 1/6 (16.7%) 4/6 (66.7%) 0 0 0 5 0 1 1/0 1/3 +4 10 4 Justin Gorham 20:00 10 4/7 (57.1%) 0/1 (0%) 2/4 (50%) 4 4 8 0 2 0 0/1 5/2 +1 10 6 Andrea Pecchia 10:00 0 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 1 1 2 3 0 0 0/0 0/2 +10 6 7 Amar Alibegovic 21:00 10 2/3 (66.7%) 2/3 (66.7%) 0/0 (0%) 1 4 5 1 0 2 0/0 1/0 -1 11 9 Edoardo Di Meo 00:00 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 12 Giordano Bortolani 08:00 2 1/1 (100%) 0/1 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 1 0 0 0/0 0/0 -8 2 17 Dominik Olejniczak 19:00 10 5/6 (83.3%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 4 3 7 0 2 0 0/0 5/2 +1 15 21 Dante Maddox 20:00 10 2/4 (50%) 1/5 (20%) 3/3 (100%) 1 5 6 3 2 1 0/0 0/4 +8 18 24 Giulio Gazzotti 00:00 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 35 Karim Jallow 33:00 8 3/7 (42.9%) 0/1 (0%) 2/4 (50%) 1 3 4 3 0 3 0/3 2/3 +3 3 - Squadra (Team) - - - - - 2 0 2 - 0 0 - 0/0 - 2 - ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL) 200:00 83 21/39 (53.8%) 9/28 (32.1%) 14/23 (60.9%) 17 27 44 18 6 8 1/6 20/26 - 98