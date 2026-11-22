Ντερτόνα - Αρμάνι Μιλάνο 83-80: Τέλος στο σερί της ομάδας του Μπάνκι
Μετά από τρεις διαδοχικές νίκες, οι δύο εκ των οποίων στη EuroLeague, η Αρμάνι Μιλάνο, δεν κατάφερε να πάρει θετικό αποτέλεσμα. Το σύνολο του Λούκα Μπάνκι φιλοξενήθηκε στην έδρα της Ντερτόνα, με τους γηπεδούχους να φτάνουν στην πολύ σημαντική νίκη με 83-80 για την 9η αγωνιστική του ιταλίκού πρωταθλήματος.
Πολυτιμότερος παίκτης για την Ντερτόνα ήταν ο Ντάντε Μάντοξ, ο οποίος είχε 10 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος σε 20 λεπτά. Από πλευράς Αρμάνι, εξαιρετικός ήταν ο Ντέβον Χολ, με τον Αμερικανό να τελειώνει το ματς με 19 πόντους, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 λάθη σε 29 λεπτά.
Τα δεκάλεπτα: 20-21, 37-38, 54-53, 83-80
|BERTRAM DERTHONA TORTONA - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Coach: Mario Fioretti
|#
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK (F/A)
|PF (C/D)
|+/-
|VAL
|00
|Paul Eboua
|20:00
|8
|2/5 (40%)
|1/3 (33.3%)
|1/2 (50%)
|2
|2
|4
|0
|0
|0
|0/2
|4/3
|+4
|3
|1
|Christian Vital
|21:00
|14
|0/2 (0%)
|4/8 (50%)
|2/4 (50%)
|1
|5
|6
|2
|0
|1
|0/0
|2/7
|-7
|18
|3
|Prentiss Hubb
|28:00
|11
|2/3 (66.7%)
|1/6 (16.7%)
|4/6 (66.7%)
|0
|0
|0
|5
|0
|1
|1/0
|1/3
|+4
|10
|4
|Justin Gorham
|20:00
|10
|4/7 (57.1%)
|0/1 (0%)
|2/4 (50%)
|4
|4
|8
|0
|2
|0
|0/1
|5/2
|+1
|10
|6
|Andrea Pecchia
|10:00
|0
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|1
|1
|2
|3
|0
|0
|0/0
|0/2
|+10
|6
|7
|Amar Alibegovic
|21:00
|10
|2/3 (66.7%)
|2/3 (66.7%)
|0/0 (0%)
|1
|4
|5
|1
|0
|2
|0/0
|1/0
|-1
|11
|9
|Edoardo Di Meo
|00:00
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0/0
|0/0
|0
|0
|12
|Giordano Bortolani
|08:00
|2
|1/1 (100%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0/0
|0/0
|-8
|2
|17
|Dominik Olejniczak
|19:00
|10
|5/6 (83.3%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|4
|3
|7
|0
|2
|0
|0/0
|5/2
|+1
|15
|21
|Dante Maddox
|20:00
|10
|2/4 (50%)
|1/5 (20%)
|3/3 (100%)
|1
|5
|6
|3
|2
|1
|0/0
|0/4
|+8
|18
|24
|Giulio Gazzotti
|00:00
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0/0
|0/0
|0
|0
|35
|Karim Jallow
|33:00
|8
|3/7 (42.9%)
|0/1 (0%)
|2/4 (50%)
|1
|3
|4
|3
|0
|3
|0/3
|2/3
|+3
|3
|-
|Squadra (Team)
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|0
|2
|-
|0
|0
|-
|0/0
|-
|2
|-
|ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL)
|200:00
|83
|21/39 (53.8%)
|9/28 (32.1%)
|14/23 (60.9%)
|17
|27
|44
|18
|6
|8
|1/6
|20/26
|-
|98
|ARMANI OLIMPIA MILANO - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Coach: Luca Banchi
|#
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK (F/A)
|PF (C/D)
|+/-
|VAL
|0
|Jason Burnell
|19:00
|9
|0/2 (0%)
|3/5 (60%)
|0/2 (0%)
|1
|2
|3
|2
|0
|1
|0/0
|0/2
|-10
|9
|2
|R.J. Cole
|20:00
|7
|2/4 (50%)
|1/4 (25%)
|0/0 (0%)
|2
|2
|4
|2
|0
|2
|0/0
|4/2
|+6
|4
|5
|Moses Wright
|28:00
|12
|3/6 (50%)
|1/2 (50%)
|3/5 (60%)
|6
|3
|9
|0
|1
|0
|2/1
|4/3
|-1
|16
|6
|Ousmane Diop
|12:00
|6
|3/7 (42.9%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|1/0
|1/0
|-2
|3
|7
|Stefano Tonut
|16:00
|2
|1/1 (100%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|0/0
|2/2
|-4
|3
|13
|Darius Thompson
|08:00
|0
|0/2 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|2
|0
|1
|1/0
|0/0
|-3
|0
|17
|Giampaolo Ricci
|23:00
|15
|0/2 (0%)
|5/9 (55.6%)
|0/0 (0%)
|1
|5
|6
|1
|1
|0
|2/0
|4/1
|+4
|16
|21
|Diego Flaccadori
|07:00
|0
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0/0
|3/0
|-3
|-5
|22
|Devon Hall
|29:00
|19
|3/5 (60%)
|3/6 (50%)
|4/6 (66.7%)
|0
|4
|4
|6
|0
|2
|0/0
|1/4
|+4
|23
|23
|Marko Guduric
|20:00
|8
|0/1 (0%)
|1/4 (25%)
|5/6 (83.3%)
|0
|1
|1
|3
|1
|1
|0/0
|4/4
|-2
|7
|24
|Garrison Mathews
|18:00
|2
|1/1 (100%)
|0/3 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|4
|4
|0
|0
|1
|0/0
|4/1
|-4
|-1
|45
|Nicola Akele
|00:00
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0/0
|0/0
|0
|0
|-
|Squadra (Team)
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|4
|7
|-
|0
|2
|-
|0/0
|-
|5
|-
|ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL)
|200:00
|80
|13/32 (40.6%)
|14/35 (40%)
|12/19 (63.2%)
|15
|25
|40
|16
|5
|11
|6/1
|27/19
|-
|80
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