Ο εγωισμός τα κατέστρεψε όλα!

Η τέταρτη περίοδος και το επιμέρους 17-33 της Μπαρτσελόνα αποκάλυψε τις αδυναμίες του Παναθηναϊκού AKTOR, που πέταξε στα σκουπίδια ένα προβάδισμα 14 πόντων και πλήρωσε τις συμπεριφορές ατομισμού και εγωϊσμού που χαρακτήρισαν τους παίκτες του.

Ρεσιτάλ αγωνιστικής προχειρότητας επέδειξε ο Παναθηναϊκός AKTOR στην τελευταία περίοδο με την Μπαρτσελόνα και ένα δικό του ματς το... χάρισε (74-76) στους Καταλανούς, αφού όταν επιλέγεις να παίξεις με τη... φωτιά, κινδυνεύεις να καείς και αυτό έπαθε εν τέλει το «τριφύλλι»!

Οι παίκτες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχαν τον απόλυτο έλεγχο για 30 λεπτά, αλλά κατάφεραν να χάσουν ένα παιχνίδι που όπως εξελίχθηκε χρειάστηκε να εμφανίσουν στο glass floor τον κακό εαυτό τους και να πληρώσουν τον εγωϊσμό τους, που έγινε ξεκάθαρα αντιληπτός στην τελευταία περίοδο και ειδικά στο τελευταίο 5λεπτο, όπου ο καθένας έπαιρνε τη μπάλα και έκανε ότι ήθελε. Για την ακρίβεια έκανε ότι πίστευε πως θα οδηγήσει την ομάδα στη νίκη, μέσα από το δικό του ρεπερτόριο, αφήνοντας στην άκρη τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Με προβάδισμα 14 πόντων στο τέλος της τρίτης περιόδου (57-43) και την Μπαρτσελόνα να έχει πετύχει μόλις 43 πόντους σε 30 λεπτά, οι «πράσινοι» έμοιαζαν να έχουν βάλει τις βάσεις για τη νίκη. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, όμως, όλα άλλαξαν. Οι Καταλανοί κυριάρχησαν, έκαναν επιμέρους σκορ 33-17 και έφυγαν από το T-Center πανηγυρίζοντας, εκμεταλλευόμενοι την αμυντική κατάρρευση και τις κακές αποφάσεις της ελληνικής ομάδας.

Το πρόβλημα δεν ήταν απλώς η αστοχία των παικτών του Παναθηναϊκού AKTOR, αλλά η απώλεια της αμυντικής συγκέντρωσης, η έλλειψη καθαρών επιλογών και η αδυναμία να λειτουργήσει η ομάδα ως σύνολο όταν η πίεση μεγάλωσε. Έτσι, δόθηκε η δυνατότητα στην Μπαρτσελόνα να πιστέψει στην ανατροπή και δεν βρήκε τρόπο να σταματήσει τον Τζάστιν Ρόμπινσον, ο οποίος εξελίχθηκε στον μεγάλο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης.

Ο Αμερικανός σκόρερ ήταν ο παίκτης που πλήγωσε περισσότερο τον Παναθηναϊκό AKTOR σκοράροντας 24 πόντους (5/8 τρίποντα, 7/8 ελεύθερες βολές) σε 25:41 λεπτά συμμετοχής, δίνοντας στην Μπαρτσελόνα την επιθετική ώθηση που χρειαζόταν για να ολοκληρώσει την ανατροπή. Η αντιμετώπισή του αποδείχθηκε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της άμυνας.

Ασφαλώς, ήταν σημαντική και η συνεισφορά του Ταιρίς Μάρτιν, που πρόσθεσε 13 πόντους, αλλά και του Στάνλει Ουμούντε με 9 πόντους. Η Μπαρτσελόνα βρήκε περισσότερες λύσεις στο κρίσιμο σημείο και εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία του Παναθηναϊκού να διατηρήσει την αμυντική του συνέπεια.

Ο Κέντρικ Ναν ήταν ο πρώτος σκόρερ του «τριφυλλιού» με 19 πόντους, ενώ ο Σιλβέν Φρανσίσκο πρόσθεσε 17 πόντους, έχοντας 4/9 τρίποντα. Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις είχε 9 πόντους και 6 ασίστ, ενώ ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ σημείωσε 8 πόντους.

Οι «πράσινοι» είχαν 11/31 τρίποντα, αλλά μόλις 15/24 βολές, ένα ποσοστό που αποδείχθηκε ιδιαίτερα χαμηλό για ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Επίσης, τα 11 λάθη και η αδυναμία να ελέγξουν τον ρυθμό στην τελευταία περίοδο κόστισαν ακριβά.

Η διαφορά στις ελεύθερες βολές ήταν χαρακτηριστική, 85,7% για την Μπαρτσελόνα (18/21) έναντι 62,5% (15/24) για τον Παναθηναϊκό. Σε ένα ματς που κρίθηκε στο καλάθι τέτοιες λεπτομέρειες έχουν τη δική τους σημειολογία και βαρύτητα.

Ο Παναθηναϊκός δεν έχασε επειδή δεν είχε τον τρόπο να νικήσει την Μπαρτσελόνα. Έχασε επειδή δεν κατάφερε να διαχειριστεί το προβάδισμά του, να διατηρήσει την αμυντική του πειθαρχία και να πάρει σωστές αποφάσεις όταν στο παιχνίδι άρχισε να μην ελέγχει τον ρυθμό του και επέλεξε να επιτεθεί με ατομικό τρόπο ειδικά στο τελευταίο 5λεπτο.

Το 17-33 στα τελευταία δέκα λεπτά είναι η πιο σκληρή αποτύπωση της βραδιάς. Μια ομάδα που είχε δεχθεί μόλις 43 πόντους σε τρία δεκάλεπτα δέχθηκε άλλους 33 στο τέταρτο δεκάλεπτο και είδε μια διαφορά 14 πόντων να εξαφανίζεται. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο και θα πρέπει να διαβαστεί απ' όλους με ορθό τρόπο. Η σοβαρότητα, η απουσία εγωϊσμού και η προσπάθεια ηρωϊσμού, όταν η πίεση μεγαλώνει στο παιχνίδι είναι στοιχεία που δεν θα πρέπει να εμφανίζονται σε μια ομάδα που έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήχη. Γιατί, τότε ένα ρόστερ με πολύ ταλέντο, μοιάζει με μια συμβατή μηχανή και όχι με ένα σύνολο που μπορεί να κερδίσει παντού, όπως έδειξε μια εβδομάδα νωρίτερα στη Μαδρίτη με την Ρεάλ.

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