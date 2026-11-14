Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα: Τα highlights της καταλανικής απόδρασης

Νίκος Καρφής
Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα: Τα highlights της καταλανικής απόδρασης
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Δείτε τις καλύτερες στιγμές της νίκης της Μπάρτσα μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων , δέχθηκε 33 πόντους στην τελευταία περίοδο και ηττήθηκε με 76-74 από τη Μπαρτσελόνα. Ο Ρόμπινσον έβαλε μεγάλα σουτ στην τελευταία περίοδο και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη.

Έτσι πλέον οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 8-3, με το τριφύλλι να χάνει την ευκαιρία να παραμείνει μόνο του στην κορυφή. O Ρόμπινσον το πήρε πάνω του στα τελευταία λεπτά και υπέγραψε ένα μεγάλο δίπλο για την ομάδα του Σέκουλιτς.

Δείτε το video με τις καλύτερες στιγμές

     

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