Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα: Τα highlights της καταλανικής απόδρασης
Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων , δέχθηκε 33 πόντους στην τελευταία περίοδο και ηττήθηκε με 76-74 από τη Μπαρτσελόνα. Ο Ρόμπινσον έβαλε μεγάλα σουτ στην τελευταία περίοδο και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη.
Έτσι πλέον οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 8-3, με το τριφύλλι να χάνει την ευκαιρία να παραμείνει μόνο του στην κορυφή. O Ρόμπινσον το πήρε πάνω του στα τελευταία λεπτά και υπέγραψε ένα μεγάλο δίπλο για την ομάδα του Σέκουλιτς.
Δείτε το video με τις καλύτερες στιγμές
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.