Φρανσίσκο: «Δεν πιστεύω ότι ευθύνεται η τελευταία φάση για την ήττα»

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο μίλησε στην κάμερα της NOVA μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Μπαρτσελόνα.

Παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού στη μεγαλύτερη διάρκεια και έφτασε να προηγείται με 14 πόντους, δεν κατάφερε να περάσει το εμπόδιο της Μπαρτσελόνα. Οι Καταλανοί χάρη σε τρίποντο του Τζάστιν Ρόμπινσον, πήραν το διπλό με 76-74 στο «T-Center».

Ο Παναθηναϊκός είχε λίγα δευτερόλεπτα για να επιχειρήσει μία τελευταία επίθεση, ο Σιλβέν Φρανσίσκο πήρε την μπάλα, αλλά δεν πρόλαβε να σουτάρει. Ο Γάλλος γκαρντ, μίλησε στους «Playmakers» μετά το ματς και αναφέρθηκε στην τελευταία φάση, αλλά και στη συνολική εικόνα του αγώνα.

Ο Φρανσίσκο είπε

Για την τελευταία φάση: «Πίστευα ότι είχαμε 3.6 δευτερόλεπτα και είχα στο μυαλό μου να σουτάρω. Πίστευα ότι μπορεί να μου έκαναν φάουλ, αλλά εγώ είχα στο μυαλό μου να σουτάρω. Είμαι απογοητευμένος για την ήττα, αλλά δεν πιστεύω ότι ευθύνεται η τελευταία φάση για την ήττα».

Για το τι δεν πήγε καλά μετά το +14: «Από τον πάγκο που καθόμουν μου φάνηκε ότι το σοβαρότερο πρόβλημα ήταν η κακή κυκλοφορία. Δεν είχαμε καλές αποστάσεις την ώρα που αντίπαλος προσπαθούσε να μαζέψει τη διαφορά. Εμείς έπρεπε να μεγαλώσουμε τη διαφορά και δεν το κάναμε. Από εκεί και πέρα είχαμε προβλήματα με την άμυνα μας».

Για το πρόβλημα του Παναθηναϊκού: «Όλες οι ομάδες κατάφεραν να επιστρέψουν απέναντι μας όταν δεν πασάραμε καλά και κάναμε λάθη. Όταν είχαμε απουσίες μάθαμε να παίζουμε καλά. Όταν επέστρεψαν όλοι το σημαντικότερο πρόβλημα είναι το spacing. Δεν υπάρχουν σωστές αποστάσεις και αυτό είναι το πρόβλημα. Σκέφτομαι πολλές φορές και είμαι διστακτικός αν πρέπει να πασάρω μήπως κάνω κάποιο λάθος. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που έχουμε αυξήσει τα λάθη μας».

Για το τι λείπει: «Είναι πάρα πολύ νωρίς. Έχουμε πάρα πολύ ταλέντο και αυτό μας καθορίζει. Έχουμε μία ομάδα με πολλές δυνατότητες. Ο κόσμος πρέπει να έχει υπομονή. Είμαι ανταγωνιστικός, όπως όλοι μας στην ομάδα. Ακόμη όμως δεν έχουμε φτάσει στον Ιανουάριο. Δουλεύουμε καθημερινά για να βελτιωθούμε».