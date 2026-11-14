Ο Τζάστιν Ρόμπινσον πήρε την τελευταία επίθεση της Μπαρτσελόνα και με ένα απίθανο σουτ έγραψε το 76-74, αφήνοντας τον Παναθηναϊκό με άδεια χέρια.

Με τον πιο σκληρό τρόπο ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα στο Telekom Center Athens, καθώς οι «πράσινοι» γνώρισαν την ήττα με 76-74, έπειτα από ένα δραματικό φινάλε που έφερε την υπογραφή του Τζάστιν Ρόμπινσον.

Ο Ρόμπινσον είχε τρομερή απόδοση στα τελευταία 02:21 λεπτά της αναμέτρησης αποτελώντας τον clutch παίκτη των Καταλανών. Μόνο σε αυτό το τελευταίο διάστημα σκόραρε 13 πόντους, ενώ φυσικά είχε και το τρίποντο της νίκης στο φινάλε.

Σε αυτή την τελευταία επίθεση ο Αμερικανός γκαρντ βρήκε τον δρόμο προς το καλάθι με ένα εξαιρετικά δύσκολο σουτ, το οποίο μάλιστα χρειάστηκε να αναπηδήσει στη στεφάνη προτού καταλήξει στο διχτάκι. Στην κρίσιμη αυτή φάση, ο Ρόμπινσον επέλεξε να επιτεθεί απέναντι στον Μπόνγκα με αποτέλεσμα να ολοκληρώνει μόνος του την προσπάθεια και να κρίνει την αναμέτρηση.

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