Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων , δέχθηκε 33 πόντους στην τελευταία περίοδο και με τον Τζερόμ Ρόμπινσον να ντύνεται «εκτελεστής» γνώρισε την ήττα από την Μπαρτσελόνα με 74-76.

Μπορεί να έλειπε ο καλύτερος παίκτης της Μπαρτσελόνα, μπορεί ο Παναθηναϊκός να παρουσιαζόταν ως το «γκραν φαβορί» για τη νίκη αλλά μέσα στις τέσσερις γραμμές τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ διαφορετικά (και άσχημα) για τους «πράσινους».

Ο Τζερόμ Ρόμπινσον έβαλε την... φορεσιά του τραυματία Κέβιν Πάντερ και σημειώνοντας τους 13 τελευταίους πόντους της Μπαρτσελόνα έριξε τον Παναθηναϊκό στο καναβάτσο, τον οποίο και υποχρέωσε στην 3η φετινή του ήττα και στην 2η μέσα στο «T-Center».

Απέναντι σ' εναν κάκιστο Παναθηναϊκό ο Αμερικανός γκαρντ «κουβάλησε« μόνος του τους «μπλαουγκράνα» έχοντας στο σύνολο 24 πόντους με 1/3 δίποντα, 5/8 τρίποντα και 7/8 βολές. Απορίας άξια η επιλογή του Σιλβέν Φρανσίσκο καθώς στα τελευταία δευτερόλεπτα δεν επιχείρησε ούτε... σουτ προκειμένου να αποκτήσει πιθανότητες ισοπαλίας ή νίκης, μένοντας η μπάλα στα χέρια του.

Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα: Ο αγώνας

Αν και ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να πατήσει «γκάζι» στο ξεκίνημα του αγώνα έχοντας πάρει μομέντουμ στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης (7-2 στο 2’ και 14-8 στο 6’) δεν μπόρεσε να το διατηρήσει παρουσιάζοντας αρκετά σκαμπανεβάσματα στην απόδοση του. Ο Ομπράντοβιτς είχε προλάβει να αλλάξει δύο πεντάδες σε αυτό το διάστημα (σ.σ. μόνο οι Σλούκας και οι Φαλ δεν είχαν χρησιμοποιηθεί), με την πρώτη περίοδο να κλείνει στο 17-17. Λίγο-πολύ αυτή η ισορροπία αποτυπώθηκε και στους αριθμούς, με τον Παναθηναϊκό να είχε 5/11 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/3 βολές, 8-1 ριμπάουντ και 2 ασίστ για ισάριθμα λάθη και αντίστοιχα η Μπαρτσελόνα είχε μετρήσει 5/11 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 1/2 βολές, 9-4 ριμπάουντ αλλά και 5 τελικές πάσες για άλλα 2 λάθη.

Όχι ότι άλλαξε πολύ η εικόνα του αγώνα μετά την έναρξη της 2ης περιόδου. Οι παίκτες του Ομπράντοβιτς έμοιαζαν λίγο μπερδεμένοι σε άμυνα και επίθεση και δεν μπορούσαν να βρουν ρυθμό. Ο Κέντρικ Ναν (10π.) αποτελούσε την πιο αξιόπιστη επιθετική λύση για την ομάδα του ενώ μέσα από την άμυνα ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να ελέγξει το παιχνίδι. Μετά το 22-22 έτρεξε ένα επιμέρους σκορ 9-2 και έφτασε για πρώτη φορά στο +7 (31-24) έχοντας χτίσει την διαφορά, αργά αλλά… σταθερά. Και πάλι. Δεν μπόρεσε να την διατηρήσει καθώς η Μπαρτσελόνα με δύο τρίποντα των Πάρα και Τζερόμ Ρόμπινσον μείωσε στον πόντο (31-30) επιστρέφοντας εκ νέου δυναμικά στο παιχνίδι.

NOT IN MY HOUSE 🚫 Guerschon Yabusele with a monster block 🤯 #MotorolaMagicMoment @Moto I @Paobcgr https://t.co/W7B1Kb3oNx November 13, 2026

Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με τον Παναθηναϊκό να έχει προβάδισμα με 33-32 έχοντας 6/15 δίποντα, 4/13 τρίποντα, αστοχία και πάλι στις βολές με 9/15, όπως επίσης 18-5 ριμπάουντ, 7 ασίστ για 7 λάθη και μόλις ένα κλέψιμο ενώ οι Καταλανοί (Ρόμπινσον, Ουμούντε, Νίμπο, Πάρα από 5 πόντους) έκλεισαν το πρώτο μισό με 7/17 δίποντα, 4/16 τρίποντα, 6/8 βολές, 16-4 ριμπάουντ, 7 τελικές πάσες για 5 λάθη και 5 κλεψίματα.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε στο δεύτερο ημίχρονο με 7-0 σερί και πήρε για πρώτη φορά προβάδισμα στο σκορ με +8 πόντους (40-32) δείχνοντας την διάθεση να βρει το διάστημα εκείνο που θα του χάριζε το μομέντουμ που έψαχνε -και δεν έβρισκε- σε ολόκληρο το πρώτο μέρος. Παρόλα αυτά δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί ώστε να υπάρξει και η ανάλογη συνέχεια καθώς η Μπαρτσελόνα είχε γίνει στενός κορσές (44-44) έως και τα μέσα της 3ης περιόδου. Όμως όταν ο Φρανσίσκο (14π.) βρήκε το… χέρι του και κατάφερε να ανοίξει την άμυνα των φιλοξενούμενων, ο Παναθηναϊκός έφτασε στο +12 (52-40 στο 27’) έχοντας το καλύτερο διάστημα έως εκείνο το χρονικό σημείο.

Το 3ο δεκάλεπτο έκλεισε με την διαφορά στην μέγιστη τιμή της (57-43) και αυτό χάρη στο δίδυμο των Ναν (15π.) και Φρανσίσκο (14π.) οι οποίοι είχαν πετύχει τους 16 από τους 24 πόντους του Παναθηναϊκού για το επιμέρους 24-11 της 3ης περιόδου. Οι «πράσινοι» είχαν έως το 30’ 9/22 δίποντα, 8/23 τρίποντα, 15/24 βολές, 24-8 ριμπάουντ, 13 ασίστ για 8 λάθη και 4 κλεψίματα, ενώ η Μπαρτσελόνα αντίστοιχα 10/23 δίποντα, 4/22 τρίποντα, 11/14 βολές, 24-7 ριμπάουντ και 11 ασίστ για ισάριθμα λάθη.

Olivier Nkamhoua rises over Lessort 🚀 #MotorolaMagicMoment @Moto I @Paobcgr https://t.co/ZhxGE8ZtyQ — EuroLeague (@EuroLeague) November 13, 2026

Το μοτίβο του αγώνα δεν άλλαξε ούτε και στην τελευταία του… στροφή. Ούτε ο Παναθηναϊκός μπορούσε να ανοίξει πολύ τον δείκτη του σκορ (62-49 στο 33’) αλλά ούτε και η Μπαρτσελόνα μπορούσε να πλησιάσει περισσότερο από τους 8 πόντους (62-54) στο 34’.Τουλάχιστον έως τότε. Γιατί έκτοτε τα πάντα άλλαξαν και όχι προς όφελος του Παναθηναϊκού. Στα μέσα τους τελευταίου δεκαλέπτου η Μπαρτσελόνα πήρε κεφάλι στο σκορ με 66-68 στα 01:52 για το τέλος έχοντας φέρει τα πάνω-κάτω. Ένα διάστημα όπου το επιμέρους σκορ των Καταλανών ήταν στο 9-25! Και ενώ είχαν σημειώσει όλους και όλους 11 πόντους σε ολόκληρη την 3η περίοδο. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο είχε επιδοθεί σε ρεσιτάλ αστοχίας πριν από ένα κρίσιμο τρίποντο για το 69-68 στο 01:33 για το τέλος την ώρα που ο εκπληκτικός Τζερόμ Ρόμπινσον ήταν εκείνος που κρατούσε την Μπαρτσελόνα μέσα στο παιχνίδι.

Ο Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις με πέντε κρίσιμους πόντους έδωσε προβάδισμα με 74-73 στον Παναθηναϊκό στα 20'' πριν από το τέλος αλλά και πάλι ο Τζερόμ Ρόμπινσον με τρίποντο στα 4'' πριν από το τέλος έμελλε να ρίξει την μαχαιριά στο T-Center για ένα σπουδαίο διπλό της Μπαρτσελόνα με 74-76.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… γκρέμισε ό,τι ακριβώς έχτισε για τρία δεκάλεπτα σε μια κακή βραδιά με αποτέλεσμα να φτάσει και στο +14 (57-43) μέσα σε μια περίοδο. Δέχθηκε 33 πόντους στην τελευταία περίοδο, δεν μπόρεσε να περιορίσει έναν παίκτη, ενώ ο Φρανσίσκο αναλώθηκε σε μια σειρά άστοχων προσπαθειών και μάλιστα επιμένοντας σε αυτές.

γκρέμισε ό,τι ακριβώς έχτισε για τρία δεκάλεπτα σε μια κακή βραδιά με αποτέλεσμα να φτάσει και στο +14 (57-43) μέσα σε μια περίοδο. Δέχθηκε 33 πόντους στην τελευταία περίοδο, δεν μπόρεσε να περιορίσει έναν παίκτη, ενώ ο Φρανσίσκο αναλώθηκε σε μια σειρά άστοχων προσπαθειών και μάλιστα επιμένοντας σε αυτές. MVP O… Τζερόμ Ρόμπινσον (24π., 1/3δίπ., 5/8τρ., 7/8β.) ο οποίος αποδείχθηκε σε «εκτελεστή» του Παναθηναϊκού.

Τζερόμ Ρόμπινσον (24π., 1/3δίπ., 5/8τρ., 7/8β.) ο οποίος αποδείχθηκε σε «εκτελεστή» του Παναθηναϊκού. ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Ταϊρίς Μάρτιν, ο οποίος είχε 13 πόντους με 2/5 τρίποντα.

Ταϊρίς Μάρτιν, ο οποίος είχε 13 πόντους με 2/5 τρίποντα. ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Κέντρικ Ναν ήταν εκείνος που προσπάθησε περισσότερο με 19 πόντους και έχοντας 5/8 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 3/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 λάθη.

ο Κέντρικ Ναν ήταν εκείνος που προσπάθησε περισσότερο με 19 πόντους και έχοντας 5/8 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 3/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 λάθη. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Μπορεί να σημείωσε 17 πόντους αλλά στα κρίσιμα σημεία του αγώνα, τα έκανε θάλασσα.

ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Μπορεί να σημείωσε 17 πόντους αλλά στα κρίσιμα σημεία του αγώνα, τα έκανε θάλασσα. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… οι 33 πόντοι της Μπαρτσελόνα στην τελευταία περίοδο.

Τα δεκάλεπτα: 17-17, 33-32, 57-43, 74-76.

PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS (Coach: Zeljko Obradovic) # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AST TO STL BL PF FD +/- PIR STARTERS 3 S. FRANCISCO * 21:14 17 1/4 4/9 3/5 38.5% 0 3 3 1 2 1 0 3 5 -4 12 41 J. HERNANGOMEZ * 13:01 8 1/1 2/3 0/0 75.0% 1 1 2 0 0 0 0 1 0 +3 8 32 I. BONGA * 20:16 4 2/4 0/1 0/0 40.0% 1 4 5 1 0 1 0 1 2 +8 10 44 K. MITOGLOU * 07:31 2 1/2 0/0 0/0 50.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 - 3 7 B. BADIO * 09:52 0 0/1 0/2 0/0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 3 0 -1 -4 BENCH 25 K. NUNN 26:09 19 5/8 2/6 3/3 50.0% 1 5 6 3 4 1 0 4 5 +7 19 11 N. HAYES-DAVIS 27:54 9 1/3 1/3 4/4 33.3% 0 3 3 6 0 0 0 1 2 +0 14 28 G. YABUSELE 27:18 6 0/2 1/4 3/6 16.7% 2 4 6 1 1 0 1 5 2 +10 8 26 M. LESSORT 26:47 5 2/3 0/0 1/4 66.7% 2 1 3 1 0 0 2 2 5 +8 7 10 K. SLOUKAS 05:33 1 0/0 0/1 1/2 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 +4 1 22 J. GRANT 14:25 3 0/3 1/2 0/0 20.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 1 - 0 93 M. FALL 00:00 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 TEAM TOTALS 74 13/31 11/31 15/24 38.7% 11 26 37 17 11 4 5 20 23 - 79