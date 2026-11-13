Οι «ερυθρόλευκοι» απέδειξαν ότι συνεχίζουν να υπολογίζουν στον Ντόρσεϊ και θέλουν να τον εντάξουν ξανά στην αγωνιστική λειτουργία τους, κάτι που φάνηκε από τους λόγους για τους οποίους έληξαν την τιμωρία του δύο μέρες νωρίτερα, από την αρχικά προβλεπόμενη ημερομηνία.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ επέστρεψε στις προπονήσεις του Ολυμπιακού. Ο διεθνής γκαρντ, είχε τιμωρηθεί από την ομάδα για έναν μήνα και προπονούνταν μόνος του, μετά από το σχόλιο που είχε κάνει στα social media, με το οποίο εξέφραζε με άσχημο τρόπο τα παράπονά του, για τον χρόνο συμμετοχής του και όχι μόνο.

Η τιμωρία του Τάιλερ, ίσχυε κανονικά μέχρι την Κυριακή (15/11), όμως η ΚΑΕ έκρινε ότι έπρεπε να επιστρέψει δύο μέρες νωρίτερα στις προπονήσεις. Κατά συνέπεια, την Παρασκευή (13/11), ο Ντόρσεϊ, πήρε μέρος στο ομαδικό προπονητικό χαλάρωμα, το οποίο έγινε μία μέρα μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ντουμπάι BC.

Την είδηση για την επιστροφή αυτή, έκανε γνωστή ο Χρήστος Μπαφές στη συνέντευξη τύπου μετά το ματς, ενώ για τον 30χρονο γκαρντ, μίλησε και ο coach Μπαρτζώκας.

Ο λόγος της απόφασης και τα ματς που ακολουθούν

Στον Ολυμπιακό, ποτέ δεν μπήκαν σε σκέψεις για να παραχωρήσουν τον Ντόρσεϊ σε άλλη ομάδα. Αυτό έχει να κάνει με τη γενικότερη κουλτούρα και φιλοσοφία του συλλόγου, η οποία χαρακτηρίζεται και με τον απαραίτητο σεβασμό στους παίκτες. Μετά τα όσα συνέβησαν, θεωρήθηκε σωστό να του επιβληθεί μία βαριά τιμωρία, αλλά το εξ αρχής πλάνο, ήταν μετά την ολοκλήρωση αυτής, θα ενσωματώνονταν ξανά στην ομάδα και θα ήταν στη διάθεση του Μπαρτζώκα.

Η τιμωρία του Ντόρσεϊ, αναμενόταν να εκπνεύσει την Κυριακή, 15 Νοεμβρίου, ανήμερα του αγώνα κόντρα στον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Οι άνθρωποι της ομάδας όμως, αποφάσισαν να τον επαναφέρουν στις προπονήσεις δύο μέρες νωρίτερα, γιατί μία τέτοια απόφαση θα ωφελούσε την πιο ομαλή ένταξη του στη λειτουργία της ομάδας. Άλλωστε, η αποστολή της ομάδας θα αναχωρήσει για τη Θεσσαλονίκη μετά την προπόνηση του Σαββάτου, στην οποία θα πάρει μέρος ο Ντόρσεϊ και εν συνεχεία θα ταξιδέψει μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Ντόρσεϊ θα προπονούνταν μόνος του μέχρι και την ερχόμενη Πέμπτη, γιατί η ομάδα, από τη Θεσσαλονίκη μετά το ματς με τον Άρη, θα πετάξει στη Λεμεσό, για το ματς με τη Μακάμπι.

Το διάστημα το οποίο λοιπόν ο Ντόρσεϊ ήταν εκτός ομάδας, ανήκει πλέον στο παρελθόν και αυτό που μένει πλέον να φανεί, είναι η αγωνιστική κατάσταση που θα παρουσιάσει στις επόμενες προπονήσεις και φυσικά, το πότε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, θα επιλέξει να τον συμπεριλάβει στη δωδεκάδα (είτε πρόκειται για το ματς με τον Άρη, είτε με τη Μακάμπι, είτε με τη Ρεάλ).

Εάν δείξει ότι είναι σε ικανοποιητική κατάσταση, δεν αποκλείεται να χρησιμοποιηθεί σε κάποιο απ' τα επόμενα ματς.