Η τιμωρία του Τάιλερ Ντόρσεϊ θεωρείται λήξασα και ο 30χρονος γκαρντ έδωσε κανονικά το «παρών» στο ΣΕΦ, την Παρασκευή (13/11) για την προπόνηση του Ολυμπιακού ενόψει Άρη.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ επέστρεψε στο ΣΕΦ για την προπόνηση του Ολυμπιακού ενόψει Άρη. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, μετά τη νίκη των Πειραιωτών επί της Ντουμπάι BC, ο Χρήστος Μπαφές τοποθετήθηκε για τον ομογενή γκαρντ, ο οποίος και με τη... βούλα δεν είναι πλέον τιμωρημένος και επέστρεψε στο έμψυχο δυναμικό των ερυθρόλευκων.

Πλέον, μένει να φανεί εάν θα συμπεριληφθεί κανονικά στην αποστολή για το κυριακάτικο παιχνίδι στο «Αλεξάνδρειο» (15/11, 17:30, LIVE στο Gazzetta). Η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για τις 12:00 και ο Ντόρσεϊ πήγε στο γήπεδο μία ώρα νωρίτερα για την καθιερωμένη ρουτίνα του.

Να σημειωθεί ότι ο παίκτης στο διάστημα της τιμωρίας του έκανε ατομικές προπονήσεις.