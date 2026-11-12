Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Ο Ολυμπιακός δεν έκανε παράπτωμα, ο παίκτης έκανε παράπτωμα, αν δεν τα καταφέρει...»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε στην τιμωρία του Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ντουμπάι BC, ο Γιώργος Μπαρτζώκας τοποθετήθηκε για τον Τάλερ Ντόρσεϊ.

Συγκεκριμένα ο Χρήστος Μπαφές αποκάλυψε πως η τιμωρία του διεθνή γκαρντ τελείωσε και θα βρίσκεται στην αυριανή (13/11) προπόνηση. Από την πλευρά του ο Έλληνας τεχνικός τόνισε:

«Να τον κερδίσουμε, να μας κερδίσει. Ο Ολυμπιακός δεν έκανε παράπτωμα, ο παίκτης έκανε παράπτωμα. Αυτός πρέπει να κερδίσει τη θέση του. Τον εκτιμούμε. Να τον κερδίσουμε εμείς, δεν ζητάμε από κανέναν κάτι. Ο Τάιλερ έπαιζε 5άδα στους πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης. Πρέπει κι αυτός να είναι ικανοποιημένος. Αν το καταφέρει θα είναι χρήσιμος για την ομάδα, αν δεν το καταφέρει είναι άλλη συζήτηση».