Δείτε ποιοι διαιτητές θα διευθύνουν τα ματς της 7ης αγωνιστικής της GBL. Ποιοι σφυρίζουν στο ντέρμπι ανάμεσα σε Άρη και Ολυμπιακό (15/11, 17:30, LIVE στο Gazzetta).

Η 7η αγωνιστική της GBL βρίσκεται προ των πυλών και μια ημέρα πριν το πρώτο τζάμπολ στα γήπεδα της ελληνικής επικράτειας, ορίστηκαν οι διαιτητές που θα διευθύνουν τις αναμετρήσεις. Από το μενού της αγωνιστικής δράσης στο... κάδρο βρίσκεται το ντέρμπι του «Nick Galis Hall» ανάμεσα σε Άρη και Ολυμπιακό (15/11, 17:30, LIVE στο Gazzetta).

Αναλυτικά οι διαιτητές και οι κομισάριοι της 7ης αγωνιστικής της GBL είναι οι εξής:

Σάββατο 14.11

SUNEL Arena 17.00: ΑΕΚ - Δόξα Λευκάδας ELABET Τσιμπούρης-Μαλαμάς-Τεφτίκης (Ντίνος)

Γ. Μπουρούσης 17.30: Καρδίτσα Ιαπωνική - ΠΑΟΚ Καρπάνος-Μαρινάκης-Μηλαπίδης (Τέγα)

Δ. Τόφαλος 17.30: Προμηθέας Π. Βίκος Cola - Ηρακλής Σκανδαλάκης-Θεονάς-Παπαϊωάννου (Θεοδωρόπουλος)

Κυριακή 15.11

Telekom Center Athens 13.00: Παναθηναϊκός AKTOR - Κολοσσός H Hotels Collection Κατραχούρας-Λόρτος-Αθανασιάδης Αθ. (Κυρτάτας)

Α. Παπανδρέου 13.00: Περιστέρι - Μύκονος Πουρσανίδης-Ζακεστίδης-Λιαρομκμάτης (Μωϋσιάδης)

Σ. Καραδήμας 16.00: Βίκος Φalcons - Μαρούσι Τηγάνης-Αγραφιώτης-Αναστασιάδης (Τζαμάκου)

Αλεξάνδρειο 17.30: Άρης - Ολυμπιακός Συμεωνίδης-Πιτσίλκας-Τζιοπάνος (Λαζαρίδης)