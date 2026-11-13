Δείτε την αντίδραση του Τάιλερ Ντόρσεϊ σε ανάρτηση οπαδικής ιστοσελίδας αναφορικά με τη χρησιμότητά του στο «rotation» του Ολυμπιακού.

Όχι που θα το άφηνε να πέσει... κάτω! Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που επέστρεψε σήμερα (13/11) κανονικά στις προπονήσεις του Ολυμπιακού μετά τη λήξη της τιμωρίας του, αντέδρασε με τον δικό του τρόπο σε ανάρτηση οπαδικής ιστοσελίδας, που τοποθετήθηκε σχετικά με τη χρησιμότητα του ομογενούς γκαρντ στο «rotation» των Πειραιωτών. Ο 30χρονος περιφερειακός έβαλε ξεκαρδιστικά emoji, δηλώνοντας εμμέσως πλην σαφώς την αντίθεσή του σε όσα διάβασε.

Αναλυτικά η ανάρτηση και η αντίδραση του Ντόρσεϊ:

«Ο Ολυμπιακός δεν έχει ανάγκη τον Ντόρσεϊ επειδή έβαλε 57 πόντους με τον Ερ. Αστέρα. Ούτε έπαψε να τον έχει ανάγκη επειδή έβαλε χθες 57 πόντους στο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη παίκτες με το ταλέντο του Ντόρσεϊ που θα έχουν μυαλό τους εδώ. Στην ομάδα. Στον Ολυμπιακό. O Τάιλερ έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό και γι’ αυτό του δίνεται η ευκαιρία να διορθώσει το λάθος του. Έχει πάρει φυσικά και πάρα πολλά. Το ότι μόνο σε αυτό τον οργανισμό έχει κάνει καριέρα- κάτι πρέπει να του λέει. Αν δούμε πάλι τον Ντόρσεϊ του Ολυμπιακού, ο κόσμος θα τον αγκαλιάσει. Ξέρει να συγχωρεί. Αν αρχίσει τα ίδια, η πόρτα θα κλείσει οριστικά. Καλώς ήρθε λοιπόν πίσω. Η μπάλα αποκλειστικά στα χέρια και στο μυαλό του».