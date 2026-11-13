Ο Κένεθ Φαρίντ τέθηκε νοκ-άουτ εξαιτίας μυϊκού τραυματισμού, όπως έκανε γνωστό η Μπασκόνια.

Δε λένε να σταματήσουν τα προβλήματα τραυματισμών φέτος στην Μπασκόνια! Ο πρώην ψηλός του Παναθηναϊκού, Κένεθ Φαρίντ, θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης, ελέω μυϊκού τραυματισμού, όπως ενημέρωσε και επίσημα ο σύλλογος της Βιτόρια. Έτσι, γίνεται ο ενδέκατος παίκτης τη φετινή σεζόν για τους Βάσκους, που τραυματίζεται.

Το χρονικό διάστημα της απουσίας του «Manimal» δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη. Ο πολύπειρος σέντερ μετρά 8.7 πόντους, 6.9 ριμπαόυντ και μία ασίστ κατά μέσο όρο στη EuroLeague με την ισπανική ομάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπασκόνια:

«Οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Kenneth Faried, μετά την ενόχληση που ένιωσε κατά τη διάρκεια μιας διεκδίκησης ριμπάουντ στον τελευταίο αγώνα της Euroleague εναντίον της Partizan, έδειξαν ότι ο παίκτης υπέστη μυοτενοντικό τραυματισμό στο πίσω μέρος του αριστερού του μηρού.

Ο παίκτης δεν θα είναι διαθέσιμος για τους επόμενους αγώνες της Baskonia και έχει ήδη ξεκινήσει το πρόγραμμα αποκατάστασής του με το ιατρικό επιτελείο της ομάδας. Η πορεία της αποθεραπείας του και η κατάστασή του θα καθορίσουν το πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στις προπονήσεις με την ομάδα.

Η σεζόν 2026-27 έχει σημαδευτεί από πολυάριθμους τραυματισμούς και σωματικά προβλήματα στο ρόστερ. Από την έναρξη της περιόδου, αρκετοί παίκτες της πρώτης ομάδας της Kosner Baskonia αναγκάστηκαν να απέχουν από τις δραστηριότητες του συλλόγου λόγω τραυματισμών.

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, η ομάδα αντιμετώπισε τις απουσίες των Markus Howard, DJ Stewart, AJ Lawson, Stefan Joksimovic και Alex Len —με την περίπτωση του τελευταίου να οδηγεί μάλιστα στην αποχώρησή του από τον σύλλογο— γεγονός που επηρέασε άμεσα την ομαλή προετοιμασία για τη σεζόν 2026-27.

Μετά την έναρξη της επίσημης αγωνιστικής περιόδου, το ρόστερ της Baskonia επηρεάστηκε περαιτέρω από απουσίες: αρχικά του Markus Howard, ενώ κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο, εκτός δράσης βρέθηκαν οι Kobi Simmons, Chris Duarte, Tadas Sedekerskis, Rodions Kurucs, Márcio Santos και Damion Baugh.

Συνολικά, 11 παίκτες της πρώτης ομάδας έχουν αντιμετωπίσει διάφορα σωματικά προβλήματα, τραυματισμούς ή ενοχλήσεις, γεγονός που επηρέασε τη διαθεσιμότητά τους, καθώς και τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ομάδας».