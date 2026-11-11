Η Μπασκόνια πήρε τον Κέναν Καμένιας με τη μορφή δανεισμού από την Ντουμπάι BC.

Ο Καμένιας θα συνεχίσει για το υπόλοιπο της σεζόν ως δανεικός από την Ντουμπάι BC στην Μπασκόνια, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος της Βιτόρια. Έτσι, οι Βάσκοι ενισχύονται στη θέση του σέντερ, κάτι που επιζητούσαν εδώ και καιρό.

Ο Καμένιας στη φετινή EuroLeague έχει κατά μέσο όρο σε 3 παιχνίδια 4.1 πόντους, 3.4 ριμπάουντ, 0.5 ασίστ ανά 10:51 λεπτά.