Μπασκόνια: Πήρε δανεικό τον Καμένιας από την Ντουμπάι BC
Ο Καμένιας θα συνεχίσει για το υπόλοιπο της σεζόν ως δανεικός από την Ντουμπάι BC στην Μπασκόνια, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος της Βιτόρια. Έτσι, οι Βάσκοι ενισχύονται στη θέση του σέντερ, κάτι που επιζητούσαν εδώ και καιρό.
Ο Καμένιας στη φετινή EuroLeague έχει κατά μέσο όρο σε 3 παιχνίδια 4.1 πόντους, 3.4 ριμπάουντ, 0.5 ασίστ ανά 10:51 λεπτά.
✍️ Kenan Kamenjas, físico y experiencia para el juego interior de Kosner Baskonia 🔗 https://t.co/aDTidwfgeY Ongi etorri, Kenan! 🔵 🔴 https://t.co/itUKT1SFNQ— Kosner Baskonia (@Baskonia) November 11, 2026
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