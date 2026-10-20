Κένεθ Φαρίντ: O «Manimal» που... βρυχάται στη Βιτόρια

Μετά τη σύντομη θητεία του στον Παναθηναϊκό, ο Κένεθ Φαρίντ παρέμεινε στην Euroleague και δίνει το δικό του «παρών» στα παιχνίδια της Μπασκόνια.

Πριν από έναν χρόνο ήρθε από το... πουθενά ή αν προτιμάτε από τα άδυτα του πρωταθλήματος στην Ταϊβάν και έφτασε στο σημείο να αποτελέσει έναν κομβικότατο παίκτη για τον Παναθηναϊκό σε μια περίοδο που (τον) είχε πραγματικά ανάγκη.

Ήταν η περίοδος όπου οι «πράσινοι» είχαν... ξεμείνει από σέντερ με αποκορύφωμα το παιχνίδι στο Βελιγράδι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, όταν και είχαν γνωρίσει βαριά ήττα με 86-68. Και κάπου εκεί εμφανίστηκε ο Κένεθ Φαρίντ. Ο άλλοτε «Manimal» του ΝΒΑ, ο οποίος ωστόσο είχε πάρει την... κάτω βόλτα στην καριέρα καθώς βολόδερνε σε ομάδες χαμηλού επιπέδου και σε πρωταθλήματα όπως αυτά της Ταϊβάν, του Μεξικό και του Πουέρτο Ρίκο.

Παρόλα αυτά ο πρώτος του μήνας στον Παναθηναϊκό ήταν κάτι παραπάνω από ονειρικός, πραγματοποιώντας ντεμπούτο με back to back εντυπωσιακές εμφανίσεις σε Παρίσι και Μαδρίτη! Δύο ματς από τα οποία ο Παναθηναϊκός έφυγε νικητής, με τον ίδιο να είχε 16.5 πόντους, 9.5 ριμπάουντ και 1.5 τάπες με 11/17 δίποντα και 11/17 βολές! Ασύλληπτα, πραγματικά, νούμερα.

Μάλιστα επιβραβεύτηκε με την ανάδειξή του σε πολυτιμότερο παίκτη της Euroleague για τον μήνα Νοέμβριο έχοντας «ξελασπώσει» τους «πράσινους» και τον ίδιο να κερδίζει την παραμονή του στην ομάδα έως και το τέλος της σεζόν. Βέβαια στη συνέχεια οι επιδόσεις του έπεσαν κλείνοντας τη σεζόν με 5.8 πόντους, 3.9 ριμπάουντ και 61% στα δίποντα ανά 13 λεπτά συμμετοχής.

Μπορεί να μην «κέρδισε» την παραμονή του στον Παναθηναϊκό αλλά κατάφερε να «κερδίσει» νέο συμβόλαιο στην Euroleague καθώς το περασμένο καλοκαίρι συμφώνησε με την Μπασκόνια. Αν και οι στόχοι ήταν τελείως διαφορετικοί, ο ίδιος συνέχισε με την ίδια ενέργεια θέλοντας να φανεί χρήσιμος και απαραίτητος για τη νέα του ομάδα. Και το έχει καταφέρει.

Αν και οι Βάσκοι δεν ξεκίνησαν καλά στην Euroleague έχοντας μία νίκη σε έξι παιχνίδια (1-5 ρεκόρ), εντός των ισπανικών συνόρων βρίσκονται στην 2η θέση με 3-1 στην ACB και έχοντας γνωρίσει μόλις πριν από μερικές ημέρες την πρώτη τους ήττα στην διοργάνωση. Μεσούσης της περασμένης εβδομάδας προχώρησαν και σε αλλαγή προπονητή, με τον Βέλιμιρ Περάσοβιτς να παίρνει τη θέση του Γκαλμπιάτι για την... 4η θητεία του στην ομάδα της Βιτόρια.

Ο Κένεθ Φαρίντ ήταν και παραμένει ο βασικός σέντερ της ομάδας του πραγματοποιώντας σταθερά καλές εμφανίσεις από το ξεκίνημα της σεζόν. Είτε στην Euroleague, είτε στην ACB. Δεν είναι φυσικά ο σταρ της ομάδας αλλά παρόλο που τον επόμενο μήνα θα κλείσει 37 χρόνια ζωής, κρατάει σε υψηλά επίπεδα την ενέργειά του την οποία και βγάζει περίσσια μέσα στο παρκέ.

Συνολικά έχει αγωνιστεί σε 10 ματς της Μπασκόνια τη φετινή σεζόν (6 στην Euroleague και 4 στην ACB) έχοντας κατά μέσο όρο 9.3 πόντους, 5.8 ριμπάουντ, 1.2 τάπες και 1.3 λάθη ανά 21:02 λεπτά συμμετοχής, σουτάροντας με 54,2% στα δίποντα και 60,7% στις βολές.

Συγκεκριμένα έχει τον 3ο μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής (πρώτος ο Λόουσον με 23:49' και δεύτερος ο Στιούαρτ με 22:06'), είναι ο καλύτερος ριμπάουντερ της ομάδας του (δεύτερος ο Σεντεκέρσκις με 5.3 ριμπάουντ), φυσικά ο καλύτερος μπλοκέρ και συνάμα και ο 4ος σκόρερ (σ.σ. πίσω από Λόουσον, Ντουάρτε και Σεντεκέρσκις).