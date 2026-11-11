Σμιτς: Επίσημα στην Μπασκόνια
Το χρονικό μίας προαναγγελθείσας συμφωνίας έλαβε τέλος, καθώς ο Λετονός πάουερ φόργουορντ θα φορέσει τη φανέλα της Μπασκόνια έως και το τέλος της χρονιάς.
O Ρόλαντ Σμιτς έχει πλούσια εμπειρία στην Euroleague καθώς έχει αγωνιστεί σε 249 παιχνίδια της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.
Συγκεκριμένα μετράει κατά μέσο όρο 17:53 λεπτά συμμετοχής, έχοντας 6.7 πόντους και 3.2 ριμπάουντ ενώ σουτάρει με 61% στα δίποντα, 36% στα τρίποντα και 81% στις βολές.
Rolands Smits, nuevo jugador de Kosner Baskonia hasta final de temporada 🔗 https://t.co/h2YWPFNsGi Ongi etorri, Rolands! 🔵 🔴 https://t.co/qGtaAEfOjD— Kosner Baskonia (@Baskonia) November 11, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.