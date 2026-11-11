Ο Ρόλαντ Σμιτς αποτελεί με κάθε επισημότητα παίκτη της Μπασκόνια έως και το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν.

Το χρονικό μίας προαναγγελθείσας συμφωνίας έλαβε τέλος, καθώς ο Λετονός πάουερ φόργουορντ θα φορέσει τη φανέλα της Μπασκόνια έως και το τέλος της χρονιάς.

O Ρόλαντ Σμιτς έχει πλούσια εμπειρία στην Euroleague καθώς έχει αγωνιστεί σε 249 παιχνίδια της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα μετράει κατά μέσο όρο 17:53 λεπτά συμμετοχής, έχοντας 6.7 πόντους και 3.2 ριμπάουντ ενώ σουτάρει με 61% στα δίποντα, 36% στα τρίποντα και 81% στις βολές.