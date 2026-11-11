Παρτίζαν - Μπασκόνια 80-66: Νίκη με τρομερούς Τζεκίρι και Τζόουνς
Συνέχεια στις νίκες για την Παρτίζαν, η οποία υπερασπίστηκε την έδρα της κόντρα στην Μπασκόνια. Οι Σέρβοι υποδέχθηκαν την ομάδα της Βιτόρια και έφτασαν στο θετικό αποτέλεσμα με 80-66 για την 11η αγωνιστική της EuroLeague.
Παρτίζαν - Μπασκόνια: Το ματς
Οι Φρανκς (τρίποντο) και Μαρίνκοβιτς (δίποντο) είχαν πετύχει τους πρώτους πόντους του αγώνα, με τον Γιοκσίμοβιτς να απαντάει με δύο βολές για το 5-2 στο 08:07. Μετά από δίποντα των Φρανκς και Τόμπσον, η Παρτίζαν ήταν μπροστά με 14-8, με την Μπασκόνια να μειώνει στον πόντο (17-16) στο 03:02. Στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, οι Σέρβοι είχαν το προβάδισμα με 23-18.
Ο Φρις είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Τανάσκοβιτς να απαντάει με δίποντο για το 25-20 στο 09:31. Ο Στιούαρτ είχε ισοφαρίσει σε 29-29 στο 04:46, ενώ μετά από καλάθι του ίδιου παίκτη και τρίποντο του Ντουάρτε, η Μπασκόνια είχε περάσει για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ (31-34). Με επιμέρους σκορ 9-2 από το 02:03 (Μαρίνκοβιτς) μέχρι τα 00:21 (Τζόουνς), η Παρτίζαν είχε πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ της 42-38.
Ο Τανάσκοβιτς είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Σπανιόλο να απαντάει με δίποντο για το 44-40 στο 08:41. Με δίποντο του Τζεκίρι και τέσσερις πόντους του Τανάσκοβιτς, η Παρτίζαν είχε πάρει διψήφια διαφορά (52-42) στο 06:13. Η Μπασκόνια είχε βγάλει αντίδραση και με επιμέρους σκορ 18-9, είχε μειώσει στον πόντο (61-60). Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, οι γηπεδούχοι είχαν το προβάδισμα με 65-60.
Ο Ντουάρτε είχε σκοράρει με τρίποντο στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με την Παρτίζαν να απαντάει με ένα σερί 9-0 από το 07:42 (Λάκιτς) μέχρι το 04:03 (Παγιόλα) για το 74-73. Οι Σέρβοι διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους και φτάσανε στη νίκη με 80-66.
Τα δεκάλεπτα: 23-18, 42-38, 65-60, 80-66
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Έκανε ένα εξαιρετικό τέταρτο δεκάλεπτο με επιμέρους σκορ 80-66.
MVP O… Τρομερός Τόνι Τζεκίρι, με τον πολύπειρο σέντερ να τελειώνει το ματς με 17 πόντους (1/3 βολές, 8/10 δίποντα), 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 21 λεπτά.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Κάρλικ Τζόουνς, ο οποίος είχε 16 πόντους (3/4 βολές, 5/9 δίποντα, 1/4 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 λάθη σε 28 λεπτά.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Καλός ο Κρις Ντουάρτε με 15 πόντους (1/1 βολές, 1/1 δίποντα, 4/7 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 λάθη σε 24 λεπτά.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Κόμπι Σίμονς που είχε 5 πόντους, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη σε 29 λεπτά.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... 17 λάθη για την Μπασκόνια που τα «πλήρωσε», με την Παρτίζαν να έχει 7.
|PARTIZAN MOZZART BET BELGRADE | Head Coach: Joan Penarroya
|#
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK (F/A)
|PF (C/D)
|+/-
|PIR (EFF)
|1
|C. Jones *
|27:45
|16
|5/9 (55.6%)
|1/4 (25.0%)
|3/4 (75.0%)
|0
|4
|4
|6
|0
|2
|0/1
|1/3
|+24
|17
|3
|L. Vildoza
|26:01
|2
|1/3 (33.3%)
|0/4 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0
|3
|3
|5
|2
|1
|0/0
|3/0
|+4
|0
|5
|E. Thompson *
|07:21
|4
|1/1 (100.0%)
|0/1 (0.0%)
|2/2 (100.0%)
|0
|1
|1
|0
|1
|1
|0/0
|1/1
|+7
|4
|7
|M. Nakic
|00:00
|0
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0/0
|0/0
|0
|0
|8
|R. Franks *
|13:58
|7
|2/4 (50.0%)
|1/2 (50.0%)
|0/0 (0.0%)
|2
|2
|4
|1
|0
|0
|0/0
|4/0
|-3
|15
|9
|V. Marinkovic *
|22:51
|6
|2/2 (100.0%)
|0/4 (0.0%)
|2/2 (100.0%)
|0
|2
|2
|2
|1
|0
|0/0
|3/3
|+25
|5
|10
|N. Tanaskovic
|28:18
|14
|7/8 (87.5%)
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|2
|2
|4
|0
|1
|1
|0/0
|2/0
|+14
|14
|12
|A. Reeves
|14:20
|0
|0/2 (0.0%)
|0/3 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0/0
|0/1
|0
|-3
|19
|A. Lakic
|17:09
|5
|1/1 (100.0%)
|1/4 (25.0%)
|0/0 (0.0%)
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0/0
|1/1
|+3
|3
|23
|T. Jekiri *
|20:54
|17
|8/10 (80.0%)
|0/0 (0.0%)
|1/3 (33.3%)
|2
|4
|6
|2
|1
|0
|0/0
|1/2
|+9
|22
|66
|A. Pajola
|21:23
|9
|0/0 (0.0%)
|3/3 (100.0%)
|0/0 (0.0%)
|0
|1
|1
|3
|2
|2
|0/0
|4/2
|+11
|11
|77
|J. Lauvergne
|00:00
|0
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0/0
|0/0
|0
|0
|-
|Team
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|2
|3
|-
|0
|0
|-
|0/0
|-
|3
|-
|ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL)
|200:00
|80
|27/40 (67.5%)
|6/25 (24.0%)
|8/11 (72.7%)
|7
|23
|30
|19
|8
|7
|0/1
|19/16
|-
|91
|KOSNER BASKONIA VITORIA-GASTEIZ | Head Coach: Velimir Perasovic
|#
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK (F/A)
|PF (C/D)
|+/-
|PIR (EFF)
|1
|A. Lawson
|18:46
|6
|1/2 (50.0%)
|1/3 (33.3%)
|1/2 (50.0%)
|0
|3
|3
|0
|0
|2
|0/0
|1/1
|-2
|3
|2
|K. Simmons *
|28:56
|5
|1/5 (20.0%)
|1/4 (25.0%)
|0/1 (0.0%)
|1
|1
|2
|3
|1
|3
|0/1
|2/1
|+18
|4
|3
|D. Stewart *
|24:44
|6
|3/4 (75.0%)
|0/4 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0
|5
|5
|1
|0
|1
|0/0
|2/0
|+21
|5
|5
|C. Duarte *
|24:14
|15
|1/1 (100.0%)
|4/7 (57.1%)
|1/1 (100.0%)
|0
|3
|3
|3
|1
|4
|0/0
|3/6
|-2
|15
|6
|S. Joksimovic *
|10:44
|2
|0/2 (0.0%)
|0/1 (0.0%)
|2/2 (100.0%)
|0
|1
|1
|2
|1
|1
|0/0
|2/2
|-2
|3
|7
|R. Kurucs
|28:42
|10
|2/2 (100.0%)
|1/2 (50.0%)
|3/4 (75.0%)
|1
|4
|5
|2
|0
|3
|0/0
|2/5
|0
|10
|10
|M. Spagnolo
|18:18
|6
|3/5 (60.0%)
|0/0 (0.0%)
|0/2 (0.0%)
|0
|0
|0
|2
|0
|2
|0/0
|0/1
|+1
|0
|11
|P. Souza
|00:00
|0
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0/0
|0/0
|0
|0
|12
|D. Baugh
|00:00
|0
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0/0
|0/0
|0
|0
|16
|T. Alves De Souza
|00:00
|0
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0/0
|0/0
|0
|0
|25
|C. Frisch *
|22:24
|8
|2/3 (66.7%)
|1/2 (50.0%)
|1/2 (50.0%)
|1
|2
|3
|1
|2
|1
|0/1
|2/1
|+10
|10
|35
|K. Faried
|23:12
|8
|4/8 (50.0%)
|0/1 (0.0%)
|0/0 (0.0%)
|4
|4
|8
|2
|0
|0
|0/0
|2/2
|+14
|14
|-
|Team
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|2
|4
|-
|0
|0
|-
|0/0
|-
|4
|-
|ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL)
|200:00
|66
|17/32 (53.1%)
|8/24 (33.3%)
|8/14 (57.1%)
|9
|25
|34
|16
|5
|17
|0/2
|16/19
|-
|71
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.