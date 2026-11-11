Η Παρτίζαν υποδέχθηκε την Μπασκόνια για την 11η αγωνιστική της EuroLeague και επικράτησε με 80-66.

Συνέχεια στις νίκες για την Παρτίζαν, η οποία υπερασπίστηκε την έδρα της κόντρα στην Μπασκόνια. Οι Σέρβοι υποδέχθηκαν την ομάδα της Βιτόρια και έφτασαν στο θετικό αποτέλεσμα με 80-66 για την 11η αγωνιστική της EuroLeague.

Παρτίζαν - Μπασκόνια: Το ματς

Οι Φρανκς (τρίποντο) και Μαρίνκοβιτς (δίποντο) είχαν πετύχει τους πρώτους πόντους του αγώνα, με τον Γιοκσίμοβιτς να απαντάει με δύο βολές για το 5-2 στο 08:07. Μετά από δίποντα των Φρανκς και Τόμπσον, η Παρτίζαν ήταν μπροστά με 14-8, με την Μπασκόνια να μειώνει στον πόντο (17-16) στο 03:02. Στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, οι Σέρβοι είχαν το προβάδισμα με 23-18.

Ο Φρις είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Τανάσκοβιτς να απαντάει με δίποντο για το 25-20 στο 09:31. Ο Στιούαρτ είχε ισοφαρίσει σε 29-29 στο 04:46, ενώ μετά από καλάθι του ίδιου παίκτη και τρίποντο του Ντουάρτε, η Μπασκόνια είχε περάσει για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ (31-34). Με επιμέρους σκορ 9-2 από το 02:03 (Μαρίνκοβιτς) μέχρι τα 00:21 (Τζόουνς), η Παρτίζαν είχε πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ της 42-38.

Ο Τανάσκοβιτς είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Σπανιόλο να απαντάει με δίποντο για το 44-40 στο 08:41. Με δίποντο του Τζεκίρι και τέσσερις πόντους του Τανάσκοβιτς, η Παρτίζαν είχε πάρει διψήφια διαφορά (52-42) στο 06:13. Η Μπασκόνια είχε βγάλει αντίδραση και με επιμέρους σκορ 18-9, είχε μειώσει στον πόντο (61-60). Στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, οι γηπεδούχοι είχαν το προβάδισμα με 65-60.

Ο Ντουάρτε είχε σκοράρει με τρίποντο στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με την Παρτίζαν να απαντάει με ένα σερί 9-0 από το 07:42 (Λάκιτς) μέχρι το 04:03 (Παγιόλα) για το 74-73. Οι Σέρβοι διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους και φτάσανε στη νίκη με 80-66.

Τα δεκάλεπτα: 23-18, 42-38, 65-60, 80-66

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Έκανε ένα εξαιρετικό τέταρτο δεκάλεπτο με επιμέρους σκορ 80-66.

MVP O… Τρομερός Τόνι Τζεκίρι, με τον πολύπειρο σέντερ να τελειώνει το ματς με 17 πόντους (1/3 βολές, 8/10 δίποντα), 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ σε 21 λεπτά.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Κάρλικ Τζόουνς, ο οποίος είχε 16 πόντους (3/4 βολές, 5/9 δίποντα, 1/4 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 λάθη σε 28 λεπτά.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Καλός ο Κρις Ντουάρτε με 15 πόντους (1/1 βολές, 1/1 δίποντα, 4/7 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 λάθη σε 24 λεπτά.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Κόμπι Σίμονς που είχε 5 πόντους, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη σε 29 λεπτά.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... 17 λάθη για την Μπασκόνια που τα «πλήρωσε», με την Παρτίζαν να έχει 7.

PARTIZAN MOZZART BET BELGRADE | Head Coach: Joan Penarroya # Παίκτης MIN PTS 2PT 3PT FT OREB DREB REB AST STL TO BLK (F/A) PF (C/D) +/- PIR (EFF) 1 C. Jones * 27:45 16 5/9 (55.6%) 1/4 (25.0%) 3/4 (75.0%) 0 4 4 6 0 2 0/1 1/3 +24 17 3 L. Vildoza 26:01 2 1/3 (33.3%) 0/4 (0.0%) 0/0 (0.0%) 0 3 3 5 2 1 0/0 3/0 +4 0 5 E. Thompson * 07:21 4 1/1 (100.0%) 0/1 (0.0%) 2/2 (100.0%) 0 1 1 0 1 1 0/0 1/1 +7 4 7 M. Nakic 00:00 0 0/0 (0.0%) 0/0 (0.0%) 0/0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 8 R. Franks * 13:58 7 2/4 (50.0%) 1/2 (50.0%) 0/0 (0.0%) 2 2 4 1 0 0 0/0 4/0 -3 15 9 V. Marinkovic * 22:51 6 2/2 (100.0%) 0/4 (0.0%) 2/2 (100.0%) 0 2 2 2 1 0 0/0 3/3 +25 5 10 N. Tanaskovic 28:18 14 7/8 (87.5%) 0/0 (0.0%) 0/0 (0.0%) 2 2 4 0 1 1 0/0 2/0 +14 14 12 A. Reeves 14:20 0 0/2 (0.0%) 0/3 (0.0%) 0/0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0/0 0/1 0 -3 19 A. Lakic 17:09 5 1/1 (100.0%) 1/4 (25.0%) 0/0 (0.0%) 0 1 1 0 0 0 0/0 1/1 +3 3 23 T. Jekiri * 20:54 17 8/10 (80.0%) 0/0 (0.0%) 1/3 (33.3%) 2 4 6 2 1 0 0/0 1/2 +9 22 66 A. Pajola 21:23 9 0/0 (0.0%) 3/3 (100.0%) 0/0 (0.0%) 0 1 1 3 2 2 0/0 4/2 +11 11 77 J. Lauvergne 00:00 0 0/0 (0.0%) 0/0 (0.0%) 0/0 (0.0%) 0 0 0 0 0 0 0/0 0/0 0 0 - Team - - - - - 1 2 3 - 0 0 - 0/0 - 3 - ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL) 200:00 80 27/40 (67.5%) 6/25 (24.0%) 8/11 (72.7%) 7 23 30 19 8 7 0/1 19/16 - 91