Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα για την 11η αγωνιστική της Euroleague και το Gazzetta στέκεται στα επιμέρους στατιστικά κομμάτια των δύο ομάδων, δείχνοντας που υπερτερεί η μία και που η άλλη.

Μία εβδομάδα μετά την μεγάλη νίκη στη Μαδρίτη απέναντι στη Ρεάλ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την φορμαρισμένη Μπαρτσελόνα στο «Telekom Center Athens» (13/11, 21:15) με στόχο να κάνει το 2/2 απέναντι στους «αιώνιους» της Ισπανίας.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται μόνοι πρώτοι στην κορυφή της κατάταξης στην Euroleague και θέλουν να συνεχίσουν να απολαμβάνουν την μοναξιά της κορυφής και μετά την 11η αγωνιστική. Ιδιαίτερα φορμαρισμένοι είναι οι Καταλανοί οι οποίοι προέρχονται από τέσσερις σερί νίκες στην διοργάνωση με αποτέλεσμα να σκαρφαλώσουν στις υψηλές θέσεις και να έχουν ρεκόρ 7-3 ύστερα από το πρώτο τρίτο της χρονιάς.

Τι χάνει από τον Πάντερ η Μπαρτσελόνα

Βέβαια και όπως έχει γίνει ήδη γνωστό εδώ και μερικές ημέρες, θα έχουν και ένα σημαντικό πρόβλημα να αντιμετωπίσουν, καθώς δεν υπολογίζουν στον πρώτο σκόρερ και καλύτερο παίκτη της ομάδας του, τον Κέβιν Πάντερ. Ο παίκτης ο οποίος έχει το μεγαλύτερο Usage της ομάδας του αγγίζοντας το 30% ύστερα από τα 10 πρώτα παιχνίδια και φυσικά είναι και ο πρώτος σκόρερ με 15.9 πόντους κατά μέσο όρο και πολύ καλά ποσοστά ευστοχίας όπως 52% στα δίποντα, 36% στα τρίποντα και 91% στις βολές.

Αν μη τι άλλο όλα τα... θετικά στοιχεία της συνολικής παρουσίας του Παναθηναϊκού είναι απόρροια της προσφοράς του Αμερικανού γκαρντ. Και σίγουρα η απουσία του αφαιρεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τα καλά στοιχεία των Καταλανών ενώ αντίθετα προσθέτει περισσότερο προβληματισμό όσον αφορά τα αρνητικά στοιχεία.

Το πιο χαρακτηριστικό απ' όλα και το οποίο αποτυπώνεται στο +/- της παρουσίας του στο παρκέ και το οποίο συνδυάζεται στο ότι βρίσκεται σχεδόν μέσα σε όλες τις «καλές» πεντάδες που χρησιμοποιεί ο Αλεξάντερ Σέκουλιτς. Ο Πάντερ έχει το καλύτερο +/- από οποιονδήποτε άλλον συμπαίκτη του σε αυτά τα 10 ματς της Euroleague με +3.1 πόντους κατά μέσο όρο (+31 στο σύνολο), με δεύτερο τον Ντάριο Μπριθουέλα (+2.9) και τρίτο τον Ουμόγια Γκίμπσον (+2.3).

Μάλιστα στο σχήμα με τους Ρόμπινσον, Μάρτιν, Ενκάμουα και Νίμπο περνούσε το μεγαλύτερο χρόνο ανά αγώνα στο παρκέ με 10:02' λεπτά κατά μέσο όρο, το οποίο ήταν και το πιο αποτελεσματικό συνολικά για την Μπαρτσελόνα καθώς οι Καταλανοί σούταραν σε αυτό το χρονικό διάστημα με 78,6% εντός παιδιάς. Οι πολύ καλές εμφανίσεις του Πάντερ είχαν εκτοξεύσει και τον συνολικό μέσο όρο πόντων με 91, μια επίθεση που ισοδυναμεί, πλέον, με την 4η καλύτερη σε ολόκληρη τη διοργάνωση.

Η σύγκριση Παναθηναϊκού και Μπαρτσελόνα

Όσον αφορά το κομμάτι της επίθεσης, ο Παναθηναϊκός έχει να καυχιέται περισσότερο για το ποσοστό στα δίποντα. Οι «πράσινοι» σουτάρουν με το καλύτερο ποσοστό σε ολόκληρη την Euroleague αγγίζοντας το 57% ενώ έχουν και το 5ο καλύτερο PIR με 102.2 μονάδες ανά αγώνα. Αντίθετα είναι πολυ χαμηλά όσονα φορά τα τρίποντα (35,1%) και στις βολές (74,4%) όπως επίσης είναι πολύ χαμηλά και η αναλογία ασίστ/λαθών καθώς μοιράζουν 19.1 τελικές πάσες για μόλις πέντε λάθη λιγότερα (14.1). Κάτι που έχει μειώσει και την επιθετική παραγωγή με την 9η καλύτερη επίθεση στην διοργάνωση, σκοράροντας κατά μέσο όρο 87.6 πόντους.

Την ίδια ώρα, και με εξαίρεση την συνολική παραγωγή πόντων, ούτε η Μπαρτσελόνα τα έχει πάει καλά επιθετικά. Έχει εξίσου χαμηλή αναλογία μεταξύ ασίστ (16.6) και λαθών (11.9) και μάλιστα πρόκειται για δεύτερη χειρότερη ομάδα όσον αφορά το δημιουργικό κομμάτι. Επιπλέον είναι ακόμα πιο χαμηλά στις βολές (74,1%) από τον Παναθηναϊκό αλλά ελαφρώς καλύτερη όσον αφορά το ποσοστό στα τρίποντα (37,3%).

Και αναλογιστεί κάποιος ότι ο Παναθηναϊκός έχει ως σταθερά την άμυνά του (σ.σ. ασχέτως εάν την περασμένη εβδομάδα έκανε το χειρότερο αμυντικά παιχνίδι του στη Μαδρίτη με 101 πόντους στην κανονική διάρκεια και 112 μαζί με την παράταση) στοχεύει να χτυπήσει σε αυτές τις αδυναμίες των «μπλαυογκράνα». Το «τριφύλλι» έχει την 3η καλύτερη άμυνα με 78.7 πόντους παθητικό ενώ αναγκάζει τους αντιπάλους του στην 2η χειρότερη επίδοση ανά αγώνα όσον αφορά το Performance Index Rating (PIR) με μόλις 79,6 πόντους και παράλληλα στο 3ο χειρότερο ποσοστό στα τρίποντα με 29,4%.

Δείτε στους δύο πίνακες την απόλυτη σύγκριση Παναθηναϊκού-Μπαρτσελόνα σε επίθεση και άμυνα

EUROLEAGUE • 10 ΠΡΩΤΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ vs ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: ΕΠΙΘΕΣΗ Στατιστική Κατηγορία Παναθηναϊκός Μπαρτσελόνα Πόντοι 87.6 (9η) 91.0 (4η) Αξιολόγηση (PIR) 102.2 (5η) 95.2 (9η) Επιθετικά Ριμπάουντ 12.1 (10η) 12.4 (8η) Αμυντικά Ριμπάουντ 24.6 (10η) 22.1 (16η) Συνολικά Ριμπάουντ 36.7 (8η) 34.5 (15η) Ασίστ 19.1 (11η) 16.6 (19η) Κλεψίματα 6.9 (5η) 6.3 (13η) Κοψίματα / Τάπες 3.2 (3η) 2.4 (14η) Λάθη 14.1 (16η) 11.9 (5η) Ποσοστό Δίποντων % 59.9% (1η) 58.5% (4η) Ποσοστό Τρίποντων % 35.1% (11η) 37.3% (8η) Ποσοστό Βολών % 74.4% (15η) 74.1% (17η) * Σε παρένθεση η θέση στην κατάταξη της EuroLeague (σε 10 αγώνες)