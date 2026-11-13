Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα στο «Telekom Center Athens» (13/11, 21:15, LIVE στο Gazzetta) με μοναδικό στόχο την παραμονή στην κορυφή της κατάταξης στη EuroLeague.

Όλα τα βλέμματα της αγωνιστικής δράσης της EuroLeague στρέφονται σε ένα από τα πιο παραδοσιακά παιχνίδια της διοργάνωσης. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα (13/11, 21:15, LIVE στο Gazzetta) για την 11η αγωνιστική και το Τριφύλλι έχει στο μυαλό του μόνο τη νίκη, που θα το διατηρήσει μόνο πρώτο στην κορυφή της κατάταξης.

Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς είδε χθες τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να προπονείται κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα και πλέον η συμμετοχή του θα κριθεί την τελευταία στιγμή κόντρα στους Καταλανούς. Εν αντιθέσει, ο Λευτέρης Μαντζούκας δεν ακολούθησε το πρόγραμμα προπόνησης και παραμένει εκτός μάχης.

Στον αντίποδα, για τους Μπλαουγκράνα η μεγάλη απουσία ακούει στο όνομα Κέβιν Πάντερ, που θα μείνει εκτός παρκέ για τις επόμενες έξι εβδομάδες, ενώ... καθηλωμένος παραμένει και ο Τόσαν Εβμπουόμουαν, ο οποίος ταλαιπωρείται από πρόβλημα τραυματισμού στα πλευρά.