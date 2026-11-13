Παναθηναϊκός: Κόντρα στην Μπαρτσελόνα για να παραμείνει στην κορυφή
Όλα τα βλέμματα της αγωνιστικής δράσης της EuroLeague στρέφονται σε ένα από τα πιο παραδοσιακά παιχνίδια της διοργάνωσης. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα (13/11, 21:15, LIVE στο Gazzetta) για την 11η αγωνιστική και το Τριφύλλι έχει στο μυαλό του μόνο τη νίκη, που θα το διατηρήσει μόνο πρώτο στην κορυφή της κατάταξης.
Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς είδε χθες τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να προπονείται κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα και πλέον η συμμετοχή του θα κριθεί την τελευταία στιγμή κόντρα στους Καταλανούς. Εν αντιθέσει, ο Λευτέρης Μαντζούκας δεν ακολούθησε το πρόγραμμα προπόνησης και παραμένει εκτός μάχης.
Στον αντίποδα, για τους Μπλαουγκράνα η μεγάλη απουσία ακούει στο όνομα Κέβιν Πάντερ, που θα μείνει εκτός παρκέ για τις επόμενες έξι εβδομάδες, ενώ... καθηλωμένος παραμένει και ο Τόσαν Εβμπουόμουαν, ο οποίος ταλαιπωρείται από πρόβλημα τραυματισμού στα πλευρά.
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