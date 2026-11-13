Ο Δημήτρης Ιτούδης αποχώρησε εκνευρισμένος από τη συνέντευξη Τύπου του αγώνα της Μακάμπι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, αφού δέχθηκε σκληρή κριτική για την ήττα της ομάδας του.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ υπερκέρασε το εμπόδιο της Χάποελ για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες, κάτι που είχε ως απόρροια τη δυσαρέσκεια και την αιχμηρή κριτική προς το πρόσωπο του Δημήτρη Ιτούδη, που αποχώρησε έντονα ενοχλημένος από τη συνέντευξη Τύπου, μετά το τέλος του αγώνα.

Ο πολύπειρος τεχνικός είπε χαρακτηριστικά: «Ήταν ένα ντέρμπι. Δεν είχαμε ενέργεια, χωρίς λόγο, στην αρχή του αγώνα. Το αλλάξαμε αυτό δραστικά στο τρίτο δεκάλεπτο, παίξαμε καλύτερη άμυνα, αλλά μας στοίχισαν τα 18 λάθη που είχαμε και το ποσοστό μας στα τρίποντα που ήταν πολύ χαμηλό. Στο τέλος δόθηκε ένα disruptive foul, δεν θα μπω στη συζήτηση γι’ αυτό. Προχωράμε στο επόμενο ματς. Η ομάδα διαθέτει 12 παίκτες, όχι μόνο τον Τόμερ Γκινάτ. Μαζί με τον Τόμερ Γκινάτ, δήλωσα άλλους 11 παίκτες. Η ομάδα έχει 12 παίκτες, αυτό είναι που μας επιτρέπεται να κάνουμε. Έκρινα ότι αυτό ήταν το κατάλληλο για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Νομίζω πως με θεωρείτε έξυπνο άνθρωπο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να δηλωθεί. Θέλετε να ανοίξετε ένα θέμα; Άιντε, ανοίξτε το».

Η Χάποελ Τελ Αβίβ μετρά τέσσερις διαδοχικές ήττες και τον τελευταίο μήνα η εικόνα που παρουσιάζει στο παρκέ είναι αποκαρδιωτική. Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, ο Ιτούδης ήταν έξαλλος μετά το ματς χτυπώντας δυνατά την πόρτα των αποδυτηρίων. Όπως αναφέρουν, υπάρχει δυσαρέσκεια διοικητικά για την εικόνα της ομάδας. «Δεν έχουμε παίξει μπάσκετ εδώ και έναν μήνα. Είμαστε σε κρίση».