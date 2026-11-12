Η Μακάμπι Τελ Αβίβ επικράτησε της Χάποελ Τελ Αβίβ με 80-73 και επέστεψε στα θετικά αποτελέσματα στη EuroLeague.

Τρεις μέρες μετά την κατάκτηση του League Cup, η Μακάμπι Τελ Αβίβ επικράτησε και πάλι της Χάποελ με 80-73 για την 11 αγωνιστική της EuroLeague.

Στο πρώτο ματς επί κυπριακού εδάφους, η ομάδας του Κάτας μπόρεσε να κερδίσει, έχοντας το πλεονέκτημα στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και έφτασε στις 3 νίκες στη διοργάνωση.

Πρώτοι σκόρερ για τους νικητές οι Κόλσον και Κλαρκ που πέτυχαν αμφότεροι από 14 πόντους. Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Μίσιτς που ολοκλήρωσε τον αγώνα, έχοντας 14 πόντους. Πλέον η Μακάμπι περιμένει στην Κύπρο τον Ολυμπιακό (17/11, 19:00 LIVE από το Gazzetta), για την 12η αγωνιστική της EuroLeague.

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ: Η εξέλιξη του αγώνα

Η καλή κυκλοφορία στην επίθεσή της (9 ασίστ, στο 10'), σε συνδυασμό με το πολύ καλό ποσοστό στα δίποντα (9/12, 75%), η Μακάμπι Τελ Αβίβ μπόρεσε να πάρει το προβάδισμα στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης (23-13, 7'). Η Χάποελ είχε άμεση απάντηση και πραγματοποιώντας επιμέρους σερί (2-8) ψαλίδισε τη διαφορά στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου (25-21, 10').

Ο ρυθμός στη δεύτερη περίοδος μειώθηκε σημαντικά σε σχέση με το πρώτο 10λεπτο, ωστόσο η ομάδα του Κάτας διατηρούσε το προβάδισμά της (32-28, 16').

Η κυριαρχία των «κίτρινων» συνεχίστηκε και προς το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου και με... όπλο τους τα λίγα λάθη (4), έναντι (8) των αντιπάλων τους, πήγαν στα αποδυτήρια, έχοντας... αέρα οκτώ πόντων (41-33, 20').

He wasn’t having any of this in the paint @dtheis10 🫨 #MotorolaMagicMoment | @Moto https://t.co/DJW5hJgzz4 — EuroLeague (@EuroLeague) November 12, 2026



Μετά την ανάπαυλα η ομάδα του Ιτούδη βρήκε λύσεις στο μπροστινό μέρος του παρκέ, σκοράροντας στον αιφνιδιασμό και μείωσε στους τρεις, (43-40, 22'), ενώ λίγο αργότερα ισοφάρισε κιόλας (43-43, 24'). Η αντεπίθεση της Χάποελ δεν σταμάτησε! Με το σερί να διευρύνεται στο (17-2) πέρασε μπροστά (45-50, 25').

Το σύνολο του Κάτας απάντησε γρήγορα, πραγματοποιώντας δικό του επιμέρους σερί (11-0) και πήρε εκ νέου τα ηνία στο ματς (56-50, 29').

Η 4η και τελευταία περίοδος ξεκίνησε με αμφότερες να πηγαίνουν «χέρι-χέρι» (56-57, 31'), κάνοντας το φινάλε ντέρμπι. Ο Τάις με τρίποντο έδωσε... αέρα πέντε πόντων στην ομάδα του (66-61, 34') και στη συνέχεια ο Γουάλας διαμόρφωσε το (71-63, 36').

Η Χάποελ με γρήγορο 5-0, μπόρεσε να επανέλθει στον αγώνα (71-68, 39'). Ο Μαντάρ ευστόχησε σε δίποντο, διαμορφώνοντας το (73-68), ενώ λίγο αργότερα ο Κλαρκ έκανε το (74-68), 41.2 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε.

Ο Μίσιτς ευστόχησε σε τεράστιο τρίποντο (74-71) και κράτησε την ομάδα του στη διεκδίκηση του αγώνα. Η ομάδα του Ιτούδη δεν είχε πει την τελευταία της λέξη! Ο Κόφεϊ έκλεψε την μπάλα και στη συνέχεια κέρδισε φάουλ, ευστοχώντας σε δύο βολές και έκανε το (74-73), 24 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη.

Μετέπειτα η Μακάμπι κέρδισε αντιαθλητικό φάουλ και ο Μαντάρ διαμόρφωσε το (76-73), με την κατοχή να παραμένει για την ομάδα του Κάτας. Ο Μαντάρ κέρδισε για ακόμη μία φορά το φάουλ και με δύο βολές, διαμόρφωσε το (78-73), 14.3 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, δίνοντας προβάδισμα νίκης στους «κίτρινους».

Τα δεκάλεπτα:25-21, 41-33, 56-52,