Η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στην Κύπρο (17/11, 19:00, LIVE στο Gazzetta) αλλά η ομάδα του Κάτας δε ξέρει αν θα έχει στη διάθεσή της τους Μαντάρ και Μπρίσετ.

Η Μακάμπι πήρε το ντέρμπι του Τελ Αβίβ απέναντι στη Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη με 80-73 στο πλαίσιο της EuroLeague και πέτυχε την τρίτη της νίκη σε 11 αγώνες, σε αντίθεση με την ερυθρόλευκη πλευρά της πόλης, που υποχώρησε στο 6-5.

Ωστόσο, ο Όντεντ Κάτας δε μπορεί να έχει πλατύ χαμόγελο, αφού δε ξέρει αν θα μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Μαντάρ και Μπρίσετ ενόψει Ολυμπιακού (17/11, 19:00, LIVE στο Gazzetta) για τη 12η αγωνιστική.

Ο πρώτος υπέστη κάταγμα στη μύτη, ενώ ο δεύτερος είχε μια άσχημη πτώση και τραυματίστηκε στη μέση. Αμφότεροι δεν πρόκειται να αγωνιστούν στο ντέρμπι του Σαββάτου με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ για το πρωτάθλημα Ισραήλ και είναι αμφίβολοι για το ματς της Τρίτης.

Ο Μαντάρ, που εχθές είχε 10 πόντους και 7 ασίστ, έχει φέτος 11,5 πόντους, 4,8 ασίστ και 2,2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, ενώ ο Μπρίσετ, που εχθές μέτρησε 4 πόντους και 5 ριμπάουντ, τη φετινή σεζόν έχει 8,1 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά αγώνα.