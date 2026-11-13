Μπαρτζώκας: «Πρέπει να παίρνεις ό,τι σου δίνει η άμυνα»

Οσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ντουμπάι BC.

Ο Ολυμπιακός ήταν εξαιρετικός κόντρα στην Ντουμπάι BC και έφτασε άνετα στην εντός έδρας νίκη με 101-72 για την 11η αγωνιστική της EuroLeague. Ο Χρήστος Μπαφές, αποκάλυψε μετά το ματς, στην Συνέντευξη Τύπου, ότι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, επιστρέφει αύριο (13/11) στις προπονήσεις της ομάδας.

Το δικό του σχόλιο για τον Ντόρσεϊ έκανε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος αναφέρθηκε και στα του αγώνα.

Ο Μπαρτζώκας είπε

«Ήταν μια καλή βραδιά για εμάς, προφανώς λόγω των παικτών και των φιλάθλων μας. Ήταν μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα και μας βοήθησαν πολύ απόψε. Προφανώς είχαμε τη ευκαιρία να προπονηθούμε περισσότερο αυτή την εβδομάδα μετά τον αγώνα στο Μαρούσι. Ήταν μια εντελώς διαφορετική εμφάνιση από τον Εβάν Φουρνιέ, αλλά όλη η ομάδα ήταν έτοιμοι να εκτελέσει το πλάνο παιχνιδιού. Νομίζω ότι βασικά αμυντικά ήμασταν πολύ καλοί, αν εξαιρέσεις τα δέκα επιθετικά ριμπάουντ που επιτρέψαμε στην Ντουμπάι. Γενικά είχαμε την ευκαιρία να μοιράσουμε τον χρόνο και νομίζω ότι όλοι συνεισέφεραν ιδιαίτερα για να πάρουμε τη νίκη».

Σχετικά με τον χρόνο που είχε η ομάδα του να προπονηθεί ο κόουτς είπε: «Στη μονή εβδομάδα έχεις περισσότερο χρόνο για προπόνηση και εμείς και οι αντίπαλοι. Για να είμαι ειλικρινής το Ντουμπάι έλειπε 9 μέρες από τη βάση του και επειδή το έχω ζήσει στο παρελθόν με την Λοκομοτίβ, το να λείπεις τόσες ημέρες και να παίζεις συνεχόμενα παιχνίδια εκτός έδρας, γιατί οι αποστάσεις είναι τεράστιες, δεν είναι εύκολο για τις ομάδες. Πρέπει να τους δώσουμε ένα ελαφρυντικό. Εμείς κάναμε δύο καλές προπονήσεις μέσα στην εβδομάδα. Είχε την ευκαιρία ο Φουρνιέ να επανέλθει από τον τραυματισμό του και ο Κόντσαρ να κάνει προπόνηση με την ομάδα αλλά και όλοι να εξηγήσουμε ότι ο τρόπος που παίζουμε είναι συγκεκριμένος και δεν πρέπει να παρεκκλίνουμε από αυτόν ανεξάρτητα από το ποίος παίζει ή με ποιον παίζουμε. Το να έχεις ισορροπία, όταν δεν μπορείς να σκοράρεις από έξω, είναι πολύ σημαντικό στο μπάσκετ. Γενικά πρέπει να παίρνεις ό,τι σου δίνει η άμυνα. Αν είσαι αποτελεσματικός σε αυτό μπορείς να ανεβάσεις το σκορ πάνω από 100 πόντους, όπως σήμερα. Αν δεν ήμασταν σε αρκετές επιθέσεις άστοχοι στο φινάλε, θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει ακόμα περισσότερους».