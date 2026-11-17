Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός: Τα highlights του αγώνα (vid)
Ο Ολυμπιακός πέρασε από την Κύπρο με 97-95 στην παράταση απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ και πέτυχε την ένατη νίκη του στη φετινή EuroLeague. Για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ασύλληπτος ήταν ο Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 37 πόντους (7/8 βολές, 6/9 δίποντα, 6/10 τρίποντα), 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 39 λεπτά, ενώ ο Κόρι Τζόζεφ, που έβαλε και το σουτ της νίκης κατέγραψε 14 πόντους (1/3 δίποντα, 4/7 τρίποντα), 1 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 λάθη σε 30 λεπτά. Για την «ομάδα του λαού» εξαιρετικός ήταν ο Τζίμι Κλαρκ με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη σε 26 λεπτά.
Δείτε τα highlights:
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