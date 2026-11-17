Βαθμολογία EuroLeague: Ο Ολυμπιακός στην κορυφή μετά την ματσάρα κόντρα στην Μακάμπι
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Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη ματσάρα του Ολυμπιακού στην Κύπρο απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ που του έδωσε την πρωτιά.
Στο πιο τρελό παιχνίδι της σεζόν, ο Ολυμπιακός με τον Σάσα Βεζένκοβ να μαγεύει και τον Κόρι Τζόσεφ να πετυχαίνει buzzer beater τρίποντο, πήρε το διπλό στην έδρα της Μακάμπι με 97-95 και βρέθηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.
Η 12η αγωνιστική
Τρίτη (17/11)
- Ντουμπάι BC - Αναντολού Εφές 80-75
- Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός 95-97
- 20:00 Ζάλγκιρις - Μπάγερν
- 20:00 Φενέρμπαχτσε - Βιλερμπάν
- 21:30 Μπαρτσελόνα - Παρί
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Ερυρθός Αστέρας
- 21:30 Μπασκόνια - Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:45 Παρτίζαν - Βαλένθια
- 22:00 Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός
Τετάρτη (18/11)
- 19:00 Μπεσίκτας - Ρεάλ Μαδρίτης
Η Βαθμολογία:
- Ολυμπιακός 9-3
- Βαλένθια 8-3
- Παναθηναϊκός 8-3
- Μπαρτσελόνα 8-3
- Ντουμπάι 8-4
- Ρεάλ Μαδρίτης 7-4
- Ερυθρός Αστέρας 7-4
- Φενέρμπαχτσε 7-4
- Ζάλγκιρις 7-4
- Χάποελ Τελ Αβίβ 6-5
- Παρτίζαν 6-5
- Μπεσίκτας 5-6
- Παρί 5-6
- Αναντολού Εφές 5-7
- Βιλερμπάν 4-7
- Βίρτους Μπολόνια 4-7
- Μπάγερν Μονάχου 3-8
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-8
- Αρμάνι Μιλάνο 1-10
- Μπασκόνια 1-10
Η επόμενη αγωνιστική (13η)
Πέμπτη (19/11)
- 19:15 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ντουμπάι BC
- 20:00 Ζάλγκιρις - Παναθηναϊκός
- 21:00 Μπάγερν - Μπασκόνια
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Φενέρμπαχτσε
- 21:45 Παρί - Χάποελ Τελ Αβίβ
- 22:00 Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια
Παρασκευή (20/11)
- 19:30 Αναντολού Εφές - Βιλερμπάν
- 21:15 Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης
- 21:30 Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας
- 21:45 Παρτίζαν - Μπεσίκτας
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