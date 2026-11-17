Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη ματσάρα του Ολυμπιακού στην Κύπρο απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ που του έδωσε την πρωτιά.

Στο πιο τρελό παιχνίδι της σεζόν, ο Ολυμπιακός με τον Σάσα Βεζένκοβ να μαγεύει και τον Κόρι Τζόσεφ να πετυχαίνει buzzer beater τρίποντο, πήρε το διπλό στην έδρα της Μακάμπι με 97-95 και βρέθηκε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Η 12η αγωνιστική

Τρίτη (17/11)

Ντουμπάι BC - Αναντολού Εφές 80-75

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός 95-97

20:00 Ζάλγκιρις - Μπάγερν

20:00 Φενέρμπαχτσε - Βιλερμπάν

21:30 Μπαρτσελόνα - Παρί

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Ερυρθός Αστέρας

21:30 Μπασκόνια - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:45 Παρτίζαν - Βαλένθια

22:00 Βίρτους Μπολόνια - Παναθηναϊκός

Τετάρτη (18/11)

19:00 Μπεσίκτας - Ρεάλ Μαδρίτης

Η Βαθμολογία:

Ολυμπιακός 9-3 Βαλένθια 8-3 Παναθηναϊκός 8-3 Μπαρτσελόνα 8-3 Ντουμπάι 8-4 Ρεάλ Μαδρίτης 7-4 Ερυθρός Αστέρας 7-4 Φενέρμπαχτσε 7-4 Ζάλγκιρις 7-4 Χάποελ Τελ Αβίβ 6-5 Παρτίζαν 6-5 Μπεσίκτας 5-6 Παρί 5-6 Αναντολού Εφές 5-7 Βιλερμπάν 4-7 Βίρτους Μπολόνια 4-7 Μπάγερν Μονάχου 3-8 Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-8 Αρμάνι Μιλάνο 1-10 Μπασκόνια 1-10

Η επόμενη αγωνιστική (13η)

Πέμπτη (19/11)

19:15 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ντουμπάι BC

20:00 Ζάλγκιρις - Παναθηναϊκός

21:00 Μπάγερν - Μπασκόνια

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Φενέρμπαχτσε

21:45 Παρί - Χάποελ Τελ Αβίβ

22:00 Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια

Παρασκευή (20/11)