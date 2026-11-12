Ο Χρήστος Μπαφές στη συνέντευξη Τύπου του Ολυμπιακού μετά τη νίκη επί της Ντουμπάι BC, αποκάλυψε πως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα βρίσκεται στην αυριανή (13/11) προπόνηση των «ερυθρόλευκων».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ντουμπάι BC, ο Χρήστος Μπαφές τοποθετήθηκε για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Συγκεκριμένα ο αθλητικός διευθυντής των «ερυθρόλευκων» τόνισε πως η τιμωρία του Τάιλερ Ντόρσεϊ τελείωσε και τον περιμένουν αύριο (13/11) στην προπόνηση.

«Η τιμωρία του Ντόρσεϊ τελείωσε. Αύριο στις 12:00 θα συμμετέχει στην προπόνηση της ομάδας», δήλωσε ο Χρήστος Μπαφές.

Στη συνέχεια ο Γιώργος Μπαρτζώκας τοποθετήθηκε επί του θέματος, λέγοντας: «Να τον κερδίσουμε, να μας κερδίσει. Ο Ολυμπιακός δεν έκανε παράπτωμα, ο παίκτης έκανε παράπτωμα. Αυτός πρέπει να κερδίσει τη θέση του. Τον εκτιμούμε. Να τον κερδίσουμε εμείς, δεν ζητάμε από κανέναν να παίξει τσάμπα. Ο Τάιλερ έπαιζε 5άδα στους πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης.Τι καλύτερο να θέλεις όταν παίζεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Πρέπει κι αυτός να είναι ικανοποιημένος με αυτό που το δίνει η ομάδα. Αν το καταφέρει θα είναι χρήσιμος για την ομάδα, αν δεν το καταφέρει είναι άλλη συζήτηση».