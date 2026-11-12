Μπαφές: «Η τιμωρία του Ντόρσεϊ τελείωσε, αύριο στις 12:00 θα συμμετέχει στην προπόνηση της ομάδας»
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ντουμπάι BC, ο Χρήστος Μπαφές τοποθετήθηκε για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.
Συγκεκριμένα ο αθλητικός διευθυντής των «ερυθρόλευκων» τόνισε πως η τιμωρία του Τάιλερ Ντόρσεϊ τελείωσε και τον περιμένουν αύριο (13/11) στην προπόνηση.
«Η τιμωρία του Ντόρσεϊ τελείωσε. Αύριο στις 12:00 θα συμμετέχει στην προπόνηση της ομάδας», δήλωσε ο Χρήστος Μπαφές.
Στη συνέχεια ο Γιώργος Μπαρτζώκας τοποθετήθηκε επί του θέματος, λέγοντας: «Να τον κερδίσουμε, να μας κερδίσει. Ο Ολυμπιακός δεν έκανε παράπτωμα, ο παίκτης έκανε παράπτωμα. Αυτός πρέπει να κερδίσει τη θέση του. Τον εκτιμούμε. Να τον κερδίσουμε εμείς, δεν ζητάμε από κανέναν να παίξει τσάμπα. Ο Τάιλερ έπαιζε 5άδα στους πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης.Τι καλύτερο να θέλεις όταν παίζεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Πρέπει κι αυτός να είναι ικανοποιημένος με αυτό που το δίνει η ομάδα. Αν το καταφέρει θα είναι χρήσιμος για την ομάδα, αν δεν το καταφέρει είναι άλλη συζήτηση».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.