Δείτε όσα ειπώθηκαν στο Gazz Floor για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός πήρε ένα πολύ μεγάλο διπλό στην έδρα της Μακάμπι με 97-95 για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague, χάρη σε buzzer beater του Κόρι Τζόσεφ στην παράταση.

Με τη λήξη του αγώνα, ένα από τα θέματα που ειπώθηκαν στο «Gazz Floor by Novibet», είχε να κάνει με τις μεταγραφές του Ολυμπιακού.

Δείτε όσα ειπώθηκαν

Ο coach Μπούτσκος είπε: «Σίγουρα είναι πολύ μεγάλο το κενό από έναν πολύ ποιοτικό παίκτη που μπορεί να δημιουργήσει, για τον εαυτό του και για τους συμπαίκτες του στην περιφέρεια. Ένας παίκτης που όχι απλά θα καθίσει στη γωνία, αλλά θα έχει σε συγκεκριμένο χρόνο την μπάλα στα χέρια του και μπορεί να δημιουργεί καταστάσεις».

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου είπε: «Εγώ νομίζω ότι το μεγαλύτερο κέρδος του Ολυμπιακού απ' όλη αυτή την κατάσταση, είναι ο Τζόσεφ. Είδαμε τη δουλειά που έκανε το καλοκαίρι και το transformation στο σώμα του σε σχέση με πέρυσι. Είναι ένα παιδί που έχει καταφέρει πάρα πολλά στην καριέρα του, δεν είναι ένας παίκτης που απλά θα συμπληρώσει την ομάδα. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης.

Ο Ολυμπιακός ποσοτικά θα πρέπει να πάει σε έναν combo guard. Μπορεί να μην είναι απαραίτητα ένας Μοντέρο, δύσκολα θα βρεθεί ένας τέτοιος παίκτης. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάει σε έναν τέτοιο παίκτη, γιατί βλέποντας το ρόστερ αυτή τη στιγμή, αν αυτή η ομάδα είναι χτισμένη με την προσδοκία να κατακτήσει την Ευρωλίγκα, ποσοτικά λείπει ένα καλό combo guard, εκτός αν ο Ολυμπιακός αποφάσισε ότι αυτό τον ρόλο τον παίρνει ο Πλώτας. Ότι θα κάνει upgrade. Αλλά αν όχι, νομίζω ότι στον Ολυμπιακός λείπει ένα 1-2 σίγουρα, ξεκινώντας από εκεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος για περαιτέρω ενίσχυση».

Ο Στέφανος Μακρής είπε: «Αυτό που με βάζει σε σκέψεις, είναι ότι όταν αποκτήθηκε ο Κόντσαρ, ήταν στη λογική να συνυπάρξει με τον Μοντέρο. Αυτό με κάνει να πιστεύω ότι ίσως γίνουν δύο κινήσεις και όχι μία. Ο κοντός που θα πάρει ο Ολυμπιακός, είναι σε άμεση εξάρτιση με το τι θα γίνει με τον Ντόρσεϊ. Δηλαδή αν ο Ολυμπιακός θεωρεί ότι ο Ντόρσεϊ μπορεί να ακολουθήσει ξανά το δικό του πρόσωπο και όχι το δικό του (του Ντόρσεϊ), ότι μπορεί να τον εμπιστευτεί.

Ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη από έναν παίκτη, να μπορεί να δημιουργήσει. Επειδή και οι δύο point guard του Ολυμπιακού δεν θεωρούνται δολοφόνοι στο σουτ μετά από τρίπλα, είναι το ένα κομμάτι. Ο Ολυμπιακός πάντα ψάχνει κοντούς με μέγεθος. Ένας που υπήρχε, πλέον δεν είναι διαθέσιμος, ήταν ο Κίλιαν Χέιζ. Θέλει και μέγεθος, γιατί δεν θέλει να δώσει κανένα πλεονέκτημα στον αντίπαλο».