Στο Μόναχο θα διεξαχθούν οι δύο αναμετρήσεις της Φενέρμπαχτσε κόντρα σε Χάποελ Τελ Αβίβ (15/12) και Μακάμπι Τελ Αβίβ (17/12).

Η Φενέρμπαχτσε θα αντιμετωπίσει τη Χάποελ Τελ Αβίβ (15/12) και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (17/12) στο Μόναχο και όχι στην Κωνσταντινούπολη.

Συγκεκριμένα η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσους για λόγους ασφαλείας από τις αρμόδιες αρχές θα αναγκαστεί να αλλάξει χώρα, προκειμένου να φιλοξενήσει επί γερμανικού εδάφους τις δύο ισραηλινές ομάδες για την 17η και αντίστοιχα την 18η αγωνιστική της EuroLeague.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Φενέρμπαχστε:

«Ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε για τους αγώνες με τη Χάποελ Τελ Αβίβ και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ

Οι αγώνες της ανδρικής ομάδας μπάσκετ της Φενέρμπαχτσε με τη Χάποελ Τελ Αβίβ και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, οι οποίοι ήταν προγραμματισμένοι να διεξαχθούν στις 15 και 17 Δεκεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Ülker Sports and Event Hall, στο πλαίσιο της 17ης και 18ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, θα πραγματοποιηθούν σε άλλη χώρα, χωρίς την παρουσία φιλάθλων, λόγω των μέτρων ασφαλείας που αποφάσισαν οι αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η οποία ελήφθη για προληπτικούς λόγους ασφαλείας, και έπειτα από έρευνα και διαβουλεύσεις μεταξύ του συλλόγου και των αρμοδίων της Ευρωλίγκας, επιλέχθηκε ως έδρα των δύο αναμετρήσεων το BMW Park στο Μόναχο της Γερμανίας.

Το γήπεδο έχει λάβει την έγκριση των τοπικών αρχών, είναι διαθέσιμο στις συγκεκριμένες ημερομηνίες και πληροί τις προδιαγραφές της Ευρωλίγκας.

Πρόγραμμα αγώνων

- 17η αγωνιστική: Φενέρμπαχτσε Ταρφίν – Χάποελ Τελ Αβίβ

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου, στις 20:15 (τοπική ώρα).

- 18η αγωνιστική: Φενέρμπαχτσε Ταρφίν – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου, στις 20:00 (τοπική ώρα).

Και οι δύο αγώνες θα διεξαχθούν στο BMW Park του Μονάχου».