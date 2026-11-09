Με αντεπίθεση διαρκείας στην τελευταία περίοδο η Μακάμπι Τελ Αβίβ επικράτησε (86-75) της Χάποελ Τελ Αβίβ στον τελικό του League Cup με πρωταγωνιστή τον Τζίμι Κλαρκ.

Υπόθεση δέκα λεπτών ήταν η ανατροπή του σκηνικού στον τελικό του League Cup στο Ισραήλ, όπου η Μακάμπι Τελ Αβίβ αντέδρασε και πήρε την «μπουκιά από το στόμα» των παικτών της Χάποελ Τελ Αβίβ που ηττήθηκε με 86-75 σε μια αναμέτρηση που παρακολούθησε και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Η «ομάδα του λαού» έκανε ένα εντυπωσιακό φίνις με πρωταγωνιστή τον Τζίμι Κλαρκ (24 πόντους) και άξιους συμπαραστάτες τον Ντάνιελ Τάις (16 πόντους) και τον Κίτον Γουάλας (16 πόντους). Το εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 35-13 στην τελευταία περίοδο οδήγησε το σύνολο του Όντεντ Κάτας στη νίκη.

Η Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη αγωνίστηκε χωρίς τον Βασίλιε Μίτσιτς και είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού μετά την πρώτη περίοδο (26-17 στο 10'). Μάλιστα, έφτασε να προηγηθεί και με 23 πόντους (36-59) στα μισά της τρίτης περιόδου, δείχνοντας ξεκάθαρα πως κυριαρχεί στο ματς με τον Τζέρμαν (26 πόντους) να σηκώνει το βάρος επιθετικά. Ωστόσο η Μακάμπι έβγαλε αντίδραση και με πολλές λύσεις επιθετικά έφτασε στη νίκη.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-17, 36-44, 51-62, 86-75.

ΜΑΚΑΜΠΙ (Κάτας): Χορντ 12 (6/10 δίποντα), Μπρισέτ, Ντιμπαρτολομέο, Τάις 16 (5/9 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/3 βολές), Μάνταρ 10 (1/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 5/5 βολές), Κλαρκ 24 (2/3 δίποντα, 6/9 τρίποντα, 2/2 βολές), Λάβι, Νίταί, Σόρκιν 6, Ρέιμαν 2, Γουάλας 16 (2/3 δίποντα, 4/5 τρίποντα), Λιφ.

ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Ιτούδης): Τζέρμαν 26 (3/4 δίποντα, 6/10 τρίποντα, 2/2 βολές), Μπλέικνι 8, Μπράιαντ 7, Κάρινγκτον 8, Μπλέιζερ 3, Σέγκεβ 3, Παλάτιν, Τιμόρ, Οντιάσε 7, Οτούρου 7, Γκίνατ 6, Μπλατ 3.