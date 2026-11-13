Κατηγορηματικοί είναι οι άνθρωποι της Χάποελ Τελ Αβίβ στα όσα διέρρευσαν για επεισόδιο μεταξύ του Δημήτρη Ιτούδη και μικρής μερίδας κόσμου μετά την ήττα από την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Κλίμα επιχειρούν να δημιουργήσουν ορισμένοι στο Ισραήλ για τον Δημήτρη Ιτούδη μετά την ήττα (80-73) της Χάποελ Τελ Αβίβ από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 11η αγωνιστική της Euroleague, που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο. Αρχικά, ισραηλινό δημοσίευμα του Sport5 ανέφερε πως έπειτα από το αρνητικό αποτέλεσμα στο κλειστό «Σπύρος Κυπριανού» ελάχιστοι οπαδοί της ομάδας επιτέθηκαν φραστικά στον προπονητή στο αεροδρόμιο λέγοντας του πως «δεν είσαι προπονητής γι' αυτό το επίπεδο, γύρνα στην Ελλάδα».

Η Χάποελ μετά την ήττα της περασμένης Δευτέρας (9/11) από την «ομάδα του λαού» για το League Cup γνώρισε την δεύτερη ήττα σε λίγα 24ωρα και αυτό φαίνεται πως έχει προκαλέσει μεγάλη γκρίνια στις τάξεις των φιλάθλων. Βέβαια, η διοίκηση και ο Οφέρ Γιανάι στηρίζουν απόλυτα τον Έλληνα τεχνικό, ο οποίος από την πλευρά του παραμένει προσηλωμένος στον στόχο της ομάδας.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ του ισραηλινού μέσου ενημέρωσης η Χάποελ Τελ Αβίβ προχώρησε στην διενέργεια έρευνας για το ζήτημα και όπως ενημέρωσε «δεν συνέβη τίποτα».

Ουσιαστικά η ήττα από μόνη της προκάλεσε μια γκρίνια, αλλά σε καμία περίπτωση αυτή δεν μετουσιώθηκε σε αποδοκιμασίες στο πρόσωπο του προπονητή.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ μετράει αυτή τη στιγμή 6 νίκες και 5 ήττες στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και το τελευταίο αρνητικό αποτέλεσμα ήρθε να προστεθεί δίπλα σε εκείνα με την Μπαρτσελόνα και την Ντουμπάι.