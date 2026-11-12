Ο Τι Τζέι Σορτς (14 πόντους και 10 ασίστ) οδήγησε την Βαλένθια στη νίκη (102-87) επί της Μπάγερν για την 11η αγωνιστική της Euroleague.

Με τον Τι Τζέι Σορτς να δίνει φρενήρη ρυθμό στο παιχνίδι η Βαλένθια επιβλήθηκε (102-87) της Μπάγερν για την 11η αγωνιστική της Euroleague στην Roig Arena. Ο βραχύσωμος Αμερικανός τελείωσε τον αγώνα με 14 πόντους και 10 ασίστ οδηγώντας με ασφάλεια την ισπανική ομάδα τη νίκη.

Ο Αντρέας Ομπστ έκανε πολύ καλή εμφάνιση (22 πόντους) για τους Γερμανούς, αλλά δεν μπόρεσε να αποτρέψει την ήττα. Η Βαλένθια μετράει πλέον 8 νίκες και 3 ήττες στη διοργάνωση, ενώ η Μπάγερν έχει 3 νίκες και 8 ήττες ως τώρα.

Βαλένθια-Μπάγερν: Ο αγώνας

Η Βαλένθια δίνοντας υψηλό ρυθμό από τις πρώτες κατοχές στο παιχνίδι πήρε μια διαφορά (20-13 στο 7') αξιοποιώντας τα πολύ καλά ποσοστά στα τρίποντα (5/7, 71.4%) κλείνοντας το πρώτο 10λεπτο στο +10 (29-19), καθώς ήταν πολύ καλή στη δημιουργία (είχε 7 ασίστ για μόλις 2 λάθη). Την ίδια στιγμή η Μπάγερν είχε 5 ασίστ για 4 λάθη και μόλις 1/4 τρίποντα (25%) στην πρώτη περίοδο με τους Ντουέιν Ουάσινγκτον και Όσκαρ Ντα Σίλβα.

Ο Τι Τζέι Σορτς δημιουργούσε και εκτελούσε και με την βοήθεια του Νιλ Σακό βρέθηκε στο +15 (50-35 στο 17.30''), πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο με τους Ισπανούς να έχουν ένα σημαντικό προβάδισμα (52-41 στο 20'). Η Βαλένθια με τους Σορτς και Σακό να έχουν από 8 πόντους και να μετρούν 14 ασίστ για μόλις 3 λάθη, μαζί με 6 κλεψίματα εξηγούν γιατί είχαν μια απόσταση ασφαλείας από τον αντίπαλο τους.

Η Μπάγερν από την μεριά της με τον Αντρέας Ομπστ να σκοράρει 14 πόντους στο πρώτο 20λεπτο και τον Όσκαρ Ντα Σίλβα να σημειώνει άλλους 8 πόντους δεν μπόρεσε να πλησιάσει, καθώς είχε 11 ασίστ για 9 λάθη!

Στο τρίτο 10λεπτο οι Γερμανοί με τον Ομπστ να σκοράρει πλησίασαν (56-51 στο 24' και 62-57 στο 26.30'') με τους γηπεδούχους να μοιάζουν να έχουν «βραχυκυκλώσει» από την πίεση του αντιπάλου. Ωστόσο, προσωπικές ενέργειες του Τι Τζέι Σορτς άλλαξαν την κατάσταση δίνοντας τη δυνατότητα στη Βαλένθια να ξεφύγει (72-60 στο 28.30'') και να κλείσει το τρίτο 10λεπτο στο +8 (73-65 στο 30').

Η άνοδος του Άρμονι Μπρουκς, αλλά και του Ντίλαν Οσετκόφσκι επέτρεψε στην ομάδα Τσάβι Αλμπέρτ να βρεθεί στο +17 (88-71 στο 35') δείχνοντας ξεκάθαρα την πρόθεση να τελειώσουν το ματς και να μην επιτρέψουν στη Μπάγερν να πιστέψει πως μπορεί να επιστρέψει. Και το πέτυχαν φτάνοντας στην 8η νίκη τους στη Euroleague...